茜卓穿越時空前往瑞格沙。她穿過一團火焰風暴，再次出現位於科瑞爾要塞寬闊石階下方的岩地上。太陽正從山脈後方落下，自鄰近火山冒出的濃煙將天空染成一片帶有橘色斑紋的豔紅。白晝的熱度滲入她的骨頭中，這在經歷多明納里亞濕冷的沼澤之後更是一種慰藉。她深吸一口氣，溫暖的空氣帶了點閃電擊發後那不停裂響的殘餘能量，並且覺得她所有緊繃的肌肉都放鬆了。

她嘆了一口氣並用力擦著她的臉。我知道這看起來不像，基定，但我有個計畫。她不是臨陣脫逃。

妮莎也不是臨陣脫逃。妳不需要用那種方式離開，離開我，茜卓想著，一想到妮莎那憤怒的表情就讓她的胸口變得緊繃。妮莎甚至沒給茜卓跟她一起走的機會。她知道尼可波拉斯可能會對贊迪卡造成多少威脅，知道妮莎有多想在那裡協助平復這份傷害。但她的舉動就好像她永遠不想再見到我似的，茜卓心想，並且知道自己聽起來就像一個憤怒、吃醋的小孩。好吧，那也是問題的一部分，不是嗎？妳還不夠堅強到可以承受這個，所以妳需要修正它，她告訴自己。

自修道院內部傳來，聲音迴盪於傍晚的吟誦中。她來得正是時候；修行僧們即將結束這場儀式然後坐下來享用晚餐。這是個完美的時機。

她悄悄地攀上階梯，溜進陰暗的大廳，接著踏上第一條長廊。她來到一座露天庭院，並在兩個身穿長袍的人影倉皇經過的同時彎身躲在一張石凳後面。這些新手，因忙著學習而遲到了，也是茜卓在她短暫的僧長生涯期間必須應付的事。她等到他們的腳步聲消失後才快速地穿過庭院。

並不是說當他們發現她的時候會發生什麼事，只是茜卓不想為了她的計畫而與人爭論。而且他們也會看見沮喪的她，知道發生了某些事，然後她就得解釋 . . . 她不願回想在阿芒凱發生的事，更別說要解釋它了。

她需要更強的火力，更好的專注力與準確度，以對尼可波拉斯造成真正的傷害。為了達成目的，她必須更了解真實的自己，或至少這是科瑞爾要塞教導過她的事。只不過茜卓從來就沒機會這麼做。但她曾經誤打誤撞地碰上一次完美的機會。就在妮莎離去之後，茜卓在多明納里亞注意到一道新鮮的乙太痕跡，來自一位強大的烈焰術士。

可能是雅亞巴拉德的乙太痕跡。

這位火焰法師鵬洛客消失的期間比茜卓活著的時間還久，而且科瑞爾要塞的每個人都認為她已經死了。但雅亞現在可能就在多明納里亞，如果有任何人能夠教導茜卓快速了解自己以及增強力量的訣竅，那就非她莫屬。

一旦穿過庭院她就來到要塞裡鮮少使用的區域，很容易沿著空蕩蕩的走道快速前往通向下方的樓梯。她來到底部的漆黑大廳並打開手掌釋出一顆小火球。它往上盤旋靠近拱型的天花板，點亮了這間密室。

這裡是修道院收藏聖物的地方，但茜卓只對這裡的一樣東西感興趣。她穿過密室來到放置雅亞的護目鏡的基座。這個亮金色的金屬只褪色了一點點，但皮帶與扣環卻已明顯地磨損。她會想要回這些的，茜卓心想，而且它們將可做為我來自科瑞爾要塞的證據。這份禮物會讓雅亞耐心地聽茜卓解釋對抗尼可波拉斯的重要性。而且如果妳正要把某個東西物歸原主的話，那就不算偷竊。

正當她把手伸向護目鏡時，她後方傳來一道聲音說，「茜卓，妳在做什麼？」

茜卓一把抓住護目鏡，並在轉身的同時將它緊扣在胸前。是路緹修女，正從門口處盯著她看。

茜卓大喊，「事情不是妳看起來的那樣！」在所有可能當場抓到茜卓的人之中，路緹絕對是最糟的。她在修道院裡並沒有正式的職位，不過她相當年老而且已經斷斷續續地在這裡住了一輩子而且每個人都很尊敬她而且她總是試著要茜卓學那些她沒時間學的東西。

路緹朝她走來，她的表情十分困惑。「我不知道這看起來像什麼，」她說。「妳在這裡做什麼？妳為什麼要那個東西？」

「我找到雅亞巴拉德了，」茜卓告訴她。

路緹呆住了片刻，睜大了眼睛。來自茜卓火光的陰影在她的嘴巴與眼睛周圍蝕刻出更深的紋路，使她的銀灰色長髮變得陰暗。「妳 . . 。」

「我認為她就在多明納里亞！我們在阿芒凱之後前往那裡－好恐怖，波拉斯差一點殺了我們所有人，而且我們失敗了 . . 。」茜卓舉起護目鏡。「不過如果我能找到雅亞，我會把這個交給她，請求她教我我需要知道的祕密和訣竅！我得這麼做，路緹，我需要更強大的力量來對抗尼可波拉斯。不然我們將會潰敗，他會殺了我和我所有的朋友們，然後…」她揮動一隻手，接著飄浮於頭頂上的火球便狂亂地舞動，反映了她的焦躁不安。「就沒有任何人可以阻止他了。」

路緹呼了口氣。「茜卓，妳不需要雅亞。妳應該專注於幫助妳的朋友們，如果他們的處境真的這麼危險。」

「妳不知道我需要的是什麼！」茜卓爆發。對於與波拉斯交手的那場無助的戰役、對於基定站在莉蓮娜那一邊，對於妮莎突然的離去，這所有的沮喪和恐懼都在一瞬間沸騰。「妳當時又不在那裡！不要再給我我不需要也不想要的建議！」

路緹氣沖沖地做出了手勢。「茜卓…」

但茜卓早已轉身，當她踏出這個時空的同時，她的四周燃起了鬼魅般的火焰。這一次，她完全知道自己需要做什麼。

茜卓跟著這道逐漸消逝且被她視為是雅亞的乙太痕跡回到了多明納里亞。冰涼的空氣沖刷過她。她站在一條小巷中，周圍環繞著許多具有垛口並且關上了百葉窗的沉重石製建築。她走出陰影來到一座充滿燦爛陽光的廣場，身穿粗糙皮革與柔色衣物的人們在此急行而過。陽光溫暖了腳下的鵝卵石，只是因為她才剛離開那如烤箱般溫暖的科瑞爾要塞才會覺得冰涼。這裡是阿基維亞，新阿基夫的首都，位於賓納里亞與艾隆納西方稍遠處。

所有的行人看似神色緊張，而且有許多人正拖著一籃籃的食物、背袋、圓桶，以及陶罐，將所有物品帶往城鎮深處。每個人看似都以一種大聲且擔憂的聲音交談著。茜卓彎身躲開一群羊卻撞上一位提著籃子的女子。這個女子踉蹌了一下使籃子傾斜，那些蘋果就這樣灑落在鵝卵石上。

「噢，對不起！」茜卓急忙彎下身，一邊慌亂地把它們撿起來。

「沒關係。」這個女子蹲下來把水果撈回籃子裡。她有點喘不過氣地笑著。「如果那是今天發生過最糟的事，那麼我們倆都算走運了吧？」

幸運的是，群眾沒有驚慌並且都繞過了茜卓和那名女子，彷彿她們是溪流中的岩石。「這一切是為了什麼？」茜卓問道。顯然這座城市正在為了某個東西做準備，但它卻井然有序且幾近熟練，好像每個人都已習以為常。

「妳沒聽說嗎？」這名女子把剩餘的蘋果倒進籃子裡，然後茜卓在她們兩人起身的同時幫助她抬起籃子。

「我一直在旅行，我才剛到這裡，」茜卓說。作為解釋，這並不是最好的，但幸好這個女子因過於匆忙而沒有更進一步詢問。

她說，「噢，這次又是喀爾山脊的鬼崽了，還有他們那條神龍，普羅許。他們準備攻打這座城市，不過監管人貝爾德已召集了一隊士兵以及一位強大的烈焰術士來解決他們。希望這次會是永久的。」

「一位強大的烈焰術士？」那聽起來很有希望。「妳知道那是誰嗎？」

「不，從沒聽過名字。」女子把籃子固定在臀部上。「如果妳打算繼續旅行，妳應該要快點離開。他們即將鎖住城門直到軍隊歸返。」

如果監管人要等到了結鬼崽威脅後才回來，那麼就不知道這會花上多久的時間。茜卓現在就得離開。「謝謝妳！」她說，接著便急忙穿過人群離去。

城門還開著，有不少旅者和商人正在離開，不想冒上被困在城裡的風險。一些大膽的小販們已在此設立商店，茜卓也能夠在出發前購買旅行補給品和一張地圖。其他所有馬匹、馬車與行人都走北邊的道路；茜卓是唯一一個往南走向山脊的人。

在她行走的同時，她能夠看見一大群騎兵於近日經過這條路的跡象。她希望能夠在戰鬥前追上監管人的隊伍。如果雅亞真的在那裡，那麼茜卓就能夠自願幫忙，這樣比起直接衝向雅亞並把護目鏡交給她更會是個好的自我介紹。這是個很棒的計畫，茜卓告訴自己。而且它總會漸入佳境！

幾天後，茜卓稍微開始懷疑。傍晚時分，她已離開城市附近的農村，道路也逐漸攀升進入森林山丘。現在她正步行穿過濃密的森林，道路變得比城市附近更崎嶇。至少天氣宜人，她還不需要用到她的帳棚，不過她也擔心如果耗盡食物的話會發生什麼事。

她依然看得見阿基夫軍隊經過的痕跡，並且被好幾個他們先前的營地給絆倒，但顯然他們移動得比她快。她漸漸覺得自己可能已經錯過這場戰鬥。她告訴自己這無所謂；只要她找到雅亞，一切都會照計畫進行。

她持續跋涉，並試著從她的行囊裡挖出最後一片水果，同時她瞥見了倒在路旁的某個東西。一開始她以為那是更多來自阿基夫人的垃圾，一張被捨棄或遺忘的鋪蓋卷倒在路邊的樹根上。但走近了幾步，她看見往外伸出的手臂才發現那是個屍體。

茜卓嚇了一跳並停下腳步。在她周圍聽不見鳥鳴聲。道路在此沿著山肩形成彎弧，她看不見前方過遠之處。她跑向這具屍體。它是個男人，身穿一件斥侯的輕便鎧甲以及一件戰袍，上面帶有她曾在城裡見過的阿基夫監管人符號。從他脖子與肩上的斧傷判斷，他肯定已經死了，但當她觸碰他的手臂時，他的肌膚只是變得稍微冰涼而已。這是不久前才發生的，她心想。或許她根本就還沒錯過這場戰鬥。不過奇怪的是她竟然聽不見…

一道撞擊聲自森林裡傳來，就在不遠處。「好戲上場，」她喃喃自語道。

茜卓離開道路踏上了林地之間的肥沃黑土。一路往衝擊的方向走去，她發現了第二具屍體，另一位阿基夫斥侯，這次的死因是被十字弓射中背部。她持續移動，跟隨著摩擦與重擊的聲音。她來到一座斜坡頂並從眼角的餘光中瞥見一些動靜。她停下並瞇起眼看，試著要確定它的位置。接著她再次看見那些動靜。「哈，原來在那裡，」她悄悄對自己說。

某個人或某種東西才剛推著一根倒落的樹幹穿過在山丘頂蜿蜒行進的道路。現在那看起來像是一場突襲，她想著。

在高聳的樹林間並沒有很多灌木叢，但她還是看不見到底是誰在上面四處移動。藉由爬上位於矮丘頂部的樹叢，她終於取得了一個有利位置。從那裡，她看見了鬼崽們。

Kobolds of Kher Keep Token | Paolo Parente 作畫

道路的每一側至少有十二個鬼崽在工作，低矮削瘦的形體穿著各式各樣的金屬與皮製鎧甲和頭盔，全副武裝著斧頭、長矛和劍。他們正在架設一個路障，或許是為了要阻止阿基夫軍隊並且提供鬼崽們攻擊的機會。茜卓猜測站在一顆巨岩上的是首領，一邊揮舞著劍激勵其他人，「為了普羅許的榮光，我們將會殺掉阿基夫人！」

「普羅許愛我們，」其他人在拖著另一根倒下的樹橫越道路時回應道。「我們以普羅許為榮。」

隨著鬼崽首領持續大喊著普羅許的偉大，茜卓嗤之以鼻。既然普羅許是一條龍，她相當確定除了他們有多美味之外，他根本就不在乎這些鬼崽。但這些鬼崽一定嚇到了斥侯們－他們知道監管人的軍隊正從這條路往回走並且隨時會來到這裡。這一切都令人惱火。要不是因為這些鬼崽，茜卓現在可能正和雅亞會面。

然後有兩個鬼崽自南方的樹林間衝下來。他們跑到首領面前說話，但茜卓也因過於安靜的環境而聽見了內容。首領轉身跳下巨岩，一邊厲聲喝斥並朝其他人比劃著。「阿基夫人接近了！準備就緒！」

當路上的鬼崽們跑向藏身處所時，茜卓也悄悄離開了空地。她打算破壞這場突襲行動。

她手忙腳亂地往回跑並坐起身，然後轉向。她發現自己正俯瞰著兩個鬼崽，小心翼翼地爬上她後方的山丘。一個鬼崽大喊，「為了普羅許，殺了她！」他們兩人都舉起沉重的斧頭向前衝。

好吧，該死，茜卓心想。曾有機會用足夠鬼祟且聰明的方式來讓雅亞留下深刻的印象，但願她就在附近。現在她得用響亮激烈的方式來處理了。

茜卓朝第一個鬼崽的胸口送出一顆火球，使他往後翻落山丘，還不停尖嘯著。第二個鬼崽在錯的時機向前猛衝，於是她的火球便擊中了他的斧頭而非身體。他在斧柄化為灰燼的同時往後胡亂揮打。茜卓把握機會縱身一躍踢中他的臉。他也隨著他的朋友翻著跟斗滾下山丘。

她喃喃自語著，「別燒光了森林，」她衝過樹林，一路奔向鬼崽安排突襲的路段。監管人的隊伍隨時都會抵達。

十字弓箭落在她腳邊的地面。她轉身看見三個鬼崽從樹林間朝她跑來。她焚化了其餘在半空中的飛箭，也額外焚化了十字弓，然後衝到路上，正好位於鬼崽的樹幹擋道處上方。

茜卓提取力量並朝這個臨時湊合的路障抬起手。用一發俐落的衝擊波往下射向中央部位，她告訴自己，既專注又節制。然後她揶揄地想著，就跟路緹修女一直告訴妳的一樣，妳總是不聽。

她朝這些木頭送出猛烈的火焰。它穩穩地擊中中心並穿透了三根樹幹。透過煙霧與燃燒的碎片，茜卓瞥見了路障後方的道路，但她卻沒看到任何漸漸走近的人。她需要把開口再弄大一點，以確保阿基夫人不會被困住。她送出另一波火焰，但接著卻有許多尖叫的鬼崽朝她衝來。

她用一道火焰逼退了第一波衝鋒，一邊抗拒著想把他們全燒光的衝動。她最不想做的就是點燃整座森林，使鄰近的阿基夫人以及任何居住於此的生物遭遇危險。但她的怒氣卻隨著鬼崽的再次衝鋒而竄升。一枝十字弓箭劃破了她的襯衫袖子，差點射中她。那道仔細瞄準的火焰細流轉變為炸熟了六個鬼崽的狂野衝擊波。

幸運的是她一直面朝北方，避開了在同一時刻衝過她身後那破碎路障的阿基夫部隊。

鬼崽們試圖重新集結以對抗阿基夫人，但卻很快地潰散。茜卓站在路旁花了幾分鐘告訴自己，一切都在她的掌控中，她是刻意送出那道狂野衝擊波並且知道它射往正確的方向。然後她放棄了，她只希望雅亞沒看見這一切。

審視著阿基夫騎兵，茜卓沒看見任何可能是雅亞的人。她可能在部隊的更後方，騎在監管人身旁，或許吧。

最後少許倖存的鬼崽逃離，茜卓朝路障的殘跡走去，而阿基夫的補給馬車正在那裡等待著。有些士兵開始拖走路障的殘餘物，而其他人則鏟起泥土覆蓋那還冒著煙的殘跡。

一位年輕女子急忙跑向她並說道，「貝爾德監管人想向妳致謝。」

「噢，好的。」茜卓跟著她，一想到終於能和雅亞見面就稍微加劇了她的心跳。

可是當這位士兵帶領她來到監管人站立於他的馬旁之處時，卻沒有任何人看起來像雅亞。茜卓設法按捺自己，並且在接受貝爾德正式致謝時不讓自己看起來太過不耐煩，但一有機會她就說，「我正在尋找那位應當和你們一起旅行的烈焰術士。她的名字叫雅亞巴拉德嗎？」

貝爾德說，「沒錯，就是她，不過她在山脊中離開我們的軍隊了。」

「離開？」她幾乎反應不過來。她的理論一直是正確的，而且雅亞真的曾經在這裡，這讓她鬆了一口氣。不過她現在不在這裡也十分令人失望。拜託，別讓她穿越時空離開了，她想著。

貝爾德解釋道，「她說她來阿基維亞尋找某位她的朋友，而當她聽聞我們即將出發去對抗那條龍時，她便向我提供了協助。」

那令人安心不少。茜卓問道，「所以她往更南邊走了嗎？」

貝爾德指向道路。「我相信，是前往亞維馬雅森林。它就在喀爾山脊另一側的海面上。」

那也在茜卓的地圖上。這條路與翻越山脊的小徑相連，並且穿越亞維馬雅島對面的海岸。「謝謝你！」茜卓對他說。「我該走了。我希望能試著儘快追上她。」

貝爾德向她點了點頭並比向補給馬車。「如果妳想追蹤她，請收下我們的一些食物和補給品吧。最起碼我們可以這麼做來報答妳的協助。」

茜卓開始走向馬車，然後想到了最後一個問題。「噢，監管人？雅亞正在尋找的那個朋友是誰？」

「我不確定。」貝爾德搖了搖頭。「她說那是某個已經離開很久的人。」

茜卓旅行了五天，走出森林並穿過道路尾端，攀上了山脊的多岩山坡與灌木叢林地。她小心翼翼地消耗她的食物，儘管阿基夫補給官告訴她這些份量應該能撐到她抵達海岸的時候，而且每當道路與溪流交會時她都會裝滿她的水袋。這趟旅程給了她充分的時間思考她將要對雅亞說什麼，並且不停反覆演練。這也給了她許多時間擔心基定和其他人，還有想念妮莎。但她確信自己正在做對的事。

根據她的地圖，她攀上了最後一座山脊，愈來愈難看見小徑，而茜卓也發現自己愈來愈常攀爬而非行走。終於，她來到頂端並停下腳步，用力喘著氣。大海自山腳下的海灘往外延展，藍天白雲底下的海面十分寧靜。在她正對面大約一或兩哩處有另一片海岸，覆蓋著如此濃密的樹林，使海岸看起來幾乎是一面深綠色的堅實牆壁。這一定就是亞維馬雅。

霧氣飄浮在那些可能是小型山脈或丘陵的形體周圍，不過從她位於山脊上的有利位置，她看不出這裡有任何人居住的跡象。岸邊沒有任何小徑或道路，完全沒有文明的記號。感到沮喪，她大聲地說，「我該怎麼找到…」

突然位於內陸山坡上的一整區巨樹開始顫抖晃動，然後前後擺盪，彷彿一陣突如其來的風將它們如孩童玩具般地搖晃。乘著微風而來，茜卓隱約聽見金屬的撞擊敲打聲，以及某種東西的微弱咆哮聲。

「我想這回答了那個問題。」茜卓開始走下山脊，儘可能快速地移動。無論那裡正在發生什麼事，都是個開始尋找雅亞的好地方。

在下方，位於山腳的一座海灣裡，她發現了一座小漁村。一位熱心助人卻又感到困惑的漁夫帶她橫渡海峽，接著茜卓便涉水登岸並開始她在亞維馬雅的旅程。

茜卓原本以為海岸附近的森林會相當濃鬱，但內陸的樹木卻十分高大，厚重的螺旋樹根以拱型弧度突出於地表上。枝葉繁盛的林冠將陽光轉為綠色的陰影，不過到處都是色彩繽紛的花朵。幸好位於森林地上的蕨類植物相當低矮，讓她能夠輕易地衝刺穿越。茜卓愈來愈靠近這道噪音，直到她來到一座低陷且可能是非自然形成的山谷邊緣。它幾乎呈現圓形，而且底部還有一個新掘出的巨大坑洞，周圍則是一堆堆被翻攪過的土壤。挖出這個巨坑的人還在那裡。

一開始茜卓以為她正注視著一群身穿鎧甲的壯碩巨人，但後來她卻喃喃自語著，「噢，對，我明白了。」她已經獨自旅行太久了，因為這些顯然都是機械獸。

它們每個都有二十呎高，具有鏟子般的雙手和一團巨大的頭顱。在她觀看的同時，它們停止挖掘並爬出坑洞，面向森林的陰影處。

茜卓猶豫了，但它們應該不是衝著她來的；它們都面朝著錯誤的方向。接著她看見坑洞另一側的森林正在移動。

樹葉與枝幹不停擺動，彷彿有一陣強風吹過了它們。許多看似活化樹木的生物走出陰影來到山谷中。不，等等，那些就是活化的樹木，茜卓心想，感到大開眼界。

它們拖著身軀行進，一團團的泥土從它們的根束上落下。有些十分巨大，分離的樹幹幾乎就跟腿一樣，但其他的形體卻較小並且從灌木叢裡爬出，一邊擺動著它們的下枝，而那種方式因太像巨型蜘蛛而使茜卓感到不舒服。

她不確定會發生什麼事－無論這是一場戰爭，一個僵局，或是一次會談。接著有一棵樹突然向前衝，如此迅速使茜卓不由自主地叫出聲。它跳到最近的機械獸身上並將它撕裂。

茜卓在金屬零件飛散至空中並如雨水般墜落地面時震驚地倒抽一口氣。其他機械獸湧上前攻擊，而這棵憤怒的樹則向前猛衝與它們搏鬥著。她本能地衝向這場戰鬥，但她卻在山腳處停了下來。她不知道自己該幫哪一邊。

她不希望自己到頭來竟意外地對抗著雅亞的朋友－那將會是一場大災難。然後一棵樹從戰場中突圍並朝她衝鋒，一邊用枝幹狂亂地戳刺她。出於本能反應，茜卓拋出一顆火球。它精準地擊中這棵樹並使它的枝幹著火。但即便燃起火焰，它仍持續朝她走來，樹皮與枝幹正在瓦解，彷彿不顧一切地想殺了她。她用另一波火焰擊中它，此刻正好有個跟人類一般大小的小型機械獸來到她身旁。以一種低沉的聲音，它說，「小心。它們會攻擊任何移動的物體。」

更多樹木宛如憤怒的巨型風滾草般地翻越山丘，朝機械獸們直衝而來。有三棵樹轉向茜卓，待它們更接近時便開始加速。茜卓追問，「這些是什麼東西？」

這個機械獸準備好面對樹群的衝鋒。「它們是活化的樹木，由穆塔尼所創造與派遣。」

那麼，就不是人類了，茜卓心想。她提取力量攻擊那些高速逼近的樹群，特別瞄準了樹幹。若它們不是人類，她就不打算克制自己了。

接著機械獸從她身旁衝出。茜卓轉身看見一棵樹已爬了上來並準備用枝幹砸向他們。機械獸重擊它的主幹，不停反覆，並將厚重的木頭打成碎片。

更多樹木撞向巨型機械獸的陣線，接著茜卓向前衝刺來到它們後方。兩棵樹從機械獸面前轉開意圖襲擊她，於是茜卓便把它們轟開。她來到一個制高點以提供她一個更好的角度來向下方的整排樹木送出一道火焰流。它們看似沒發現自己著火了，繼續盲目地彼此推擠走向機械獸，散播了這片烈焰。

茜卓轟擊了最後幾個脫隊的樹木並回到平地上。終於，她和倖存的機械獸們被一堆堆破碎的樹木與冒著煙的木頭環繞著。茜卓從臉上抹去煤灰並撢去手套上的污漬。她環顧四周並看見那個救了她的小型機械獸。他正在從挖掘現場邊緣推開一棵倒落的樹。她慢慢地跑向他。

他挺起身體並低頭看著她。在那一刻，茜卓才發現這不可能是一個機械獸。相較於其他機械獸，他的頭部與臉孔實在是太像人類了，具有更豐富的表情。他說，「謝謝妳的幫助。」

「不客氣。謝謝你逮到那棵想偷襲我的樹。」她覺得自己可能要花點時間習慣他那金屬的五官。她看得出來他正在做表情，只不過她很難讀懂那些表情。「你說某個叫穆塔尼的人派它們來對付你嗎？」茜卓後來才想到穆塔尼可能就是雅亞前來會面的那個朋友，若是如此，茜卓還真的把她的計畫搞砸了。

這個金屬人說，「穆塔尼是個元素，一直處於一種半清醒的狀態，一邊從可怕的傷害中復原。活化這些樹並派它們來攻擊我們是一種本能的防衛行動。」

那讓她鬆了一口氣。雅亞或許不是來見某個幾乎不省人事的人。「我是茜卓。我一直在尋找雅亞巴拉德，而阿基夫監管人告訴我說她正要前往亞維馬雅尋找一個離開了很久的朋友。你不知道那個人是誰，對吧？」

金屬人把頭傾向一側，雖然難以分辨，但茜卓認為他可能露出了啼笑皆非的表情。他說，「我是卡恩。我就是那個離開了很久的人。」

「雅亞在這裡嗎…」茜卓開始說話，接著她身後的某個人說，「喲，真想不到會在這裡見到我。」

茜卓轉身。路緹修女站在那裡，她的紅色長袍上罩了一件皮質與金屬坎肩。她在多明納里亞做什麼？是茜卓的第一個疑慮。然後，等等，她是怎麼來到多明納里亞的？她不是個鵬洛客啊。我不認為她是個鵬洛客。「妳不可能…妳是如何…？」

路緹修女揚起一道眉毛，並指向掛在茜卓腰帶上的雅亞的護目鏡。她說，「我相信這是我的東西。」

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