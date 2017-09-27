柯帕拉

我們從一開始就在這裡了。

在無蹼的腳第一次踏上這片土地之前，我的族人早已在依夏蘭的水域裡優游聆聽。九大支流將它們神祕的名稱教給我們，並且我們答應只在需要的時刻呼喚它們。當我們行走於樹根之間時也向它們低語，於是它們便往外蜷縮以替我們開路－並非因為我們是它們的主人，而是因為只有我們知道如何請求。我向微風與海浪以及糾結的樹枝說話。我們將它們塑形以配合我們的需求，而它們也將我們塑形以符合它們的需求。

馴獸師們忘記我們比他們先來到這裡，儘管他們曾經知道。那些吸血怪和強盜們，或許他們永遠也不知道－不過他們也遺忘了只有我們記得的許多事物。

我們很強大，但我們曾經更為強盛。

有時候，我會想著在馴獸師們出現之前是什麼樣子。我們統治這些土地，一度掌控了它的命運。我想著若我生在當時，若我知道他們做了什麼事的話，我會成為哪一種塑形師。

當然，猜想是沒有用的。我只能清楚地知道自己的存在。提莎娜已盡力教導我這份道理。那些「為什麼」與「如果」並無法改變河道。

我們有九位塑形師領導著九個偉大的部落。九大支流仁慈地與我們分享它們的名字，我們每一位都代表著其中一條支流，每一條支流都引導著我們。不久前，當我只不過是另一個在這些河流裡優游的祭師時，我被稱作別的名字。但柯帕拉河選擇了我，它在我之前選擇了柯帕拉，於是我就是柯帕拉，而且柯帕拉就是我。

柯帕拉是一條自高地蜿蜒而下的慵懶小河，一路上為了在許多小湖中沉思而稍作停留。我們是同一種類。當時我正在冥想，而它的河水找到了我，緩緩地爬向我，填滿了我安坐的小小林地。我張開眼睛看見自己在靜水中的倒影，河流與我合而為一。

「如果」並沒有用。我是一位塑形師，而且我只知道這條途徑。我自豪地擔起這份職責。我是最年輕的塑形師，在我的族人中也是最不偉大的一個。我還有很多事要學習。我的部落仰賴我。其他塑形師們仰賴我。依夏蘭本身也得依靠我。

那就是我漂浮於此的原因，位於原初湧泉的神祕泉水中，冥想著。提莎娜，我的導師，也在此陪伴我，引導我，儘管她的身體正安坐於上方遠處的林冠裡。

我能夠感受到一切－長川，九大支流，在遠方搖擺的繁根樹，浪潮與微風的溫和移動。自尚無活物見過的地方發散而出，我感覺到依夏蘭的心跳，來自黃金城歐拉茲卡的穩定嗡響聲。

歐拉茲卡的力量獨一無二。它不同於微風與浪潮、短暫的生命活動，以及大地那深沉、緩慢的碾磨。對許多人而言它代表多種事物－我們依然無法窺見它的真相。但它的本質卻難以言喻。它是一股穩健的脈動，一道節奏，那些知道如何聆聽的人能夠在世界各處聽見它。

這股脈動停頓了一下。

我張開眼睛。

然後提莎娜便出現在我身邊，引導我歸返，無聲地提醒我看見怪異之處，去感受它，去思索它－並且，就像長川裡的水，讓它淹沒我，流下通道，抵達海洋，那萬物終將歸返之處。

我閉上雙眼。我們冥想得更深。我忍不住期待另一次失落的心跳。那並沒有發生。很快地，提莎娜開始消逝，於是我們的冥想便來到了尾聲。

我張開眼睛，我的身體再次重歸於我。我游下河床，踢起了一團淤泥，接著從下界往上界移動。林地附近的空氣如此潮溼，使我覺得自己幾乎不需要肺臟，雖然通過我的鰓的霧氣無法維持我的生命。我開始呼吸，吸氣吐氣－一種在烈陽帝國進行冥想時的專注法，我曾如此聽聞。而我們的技術，必須能讓我們在上界與下界使用，則專注於心跳上。

提莎娜走下一條由彎曲樹枝構成的通道，曲折的枝幹將她溫柔地放在河岸上。她駝著背，身形枯瘦。她是我們族人中最年長的一位，年長到足以記得這片林地上的許多樹木還是小樹苗的時候。

「你感覺到它了，」她說。

「是的，」我說。「它是什麼？」

「一種無形之物的騷亂，」她說。「就像一隻試著要衝破河水表面的海豚，不過牠卻無法突破。我不知道它的意義。但是...」

她停了下來，提供我說話的機會。當我第一次開始接受提莎娜的訓練時，我因出於尊敬而不發一語，但最後，我才明白如果她認為我知道答案的話，她的靜默將會無限延長。

「可是它與歐拉茲卡有關啊，」我說。

歐拉茲卡。黃金城。我們族人誓言守密的地方，甚至連我們自己人也不能說。

「而與歐拉茲卡有關的事物就是與整個世界有關，」提莎娜說道。

提莎娜轉身，然後我也感覺到了－一股自北方湧現的魔法。一陣漣漪穿越了叢林，移動中的龐大群體，逐漸逼近。

接下來他們出現在林地外緣，約莫由二十位川流使組成的群體。他們列隊而立，包圍著某個我看不見的東西，守護著它。他們的塑形師庫莫那站在前頭。他的身形高瘦輕盈，有著一雙鋒利的眼睛與一種居高臨下的姿態。

庫莫那河急速地翻越了崎嶇的岩石。它對我們的敵人來說是一種惡毒的阻礙，甚至對我們而言也是一種危害。庫莫那塑形師也是如此，而且他可能是我們之中最強大的，除了提莎娜。

「提莎娜塑形師，」他說，他的聲音響徹了這片空地。他向我點了點頭，作為額外補上的問候。「柯帕拉塑形師。」

提莎娜的族人和我的族人分別圍著湧泉排列，正在觀看並且聆聽著。

提莎娜點頭示意。我則彎身行禮。

「庫莫那塑形師，」提莎娜說道。「長川將你帶來這裡還真是幸運呀。」

「正如它引導我們所有人，」庫莫那不假思索地說道。他的聲音裡沒有敬意，無論是對引導我們的長川或是帶領我們的塑形師。

「你是為了什麼來到湧泉呢，庫莫那塑形師？」提莎娜問道。

庫莫那用一隻手指指著他的族人，接著他們便往兩旁散開，露出了地上的一捆東西。不，不是一捆東西－是個男人。一個烈陽帝國的士兵，全身溼淋淋但卻完好無缺，被糾結的藤蔓綁住。他的眼裡滿是恨意。

「我抓到了這個，」庫莫那憤恨地說道，「就在長川的西側，還有一隊他的伙伴與野獸。而且妳知道他們在尋找什麼。」

提莎娜揮動一隻手。

「一直以來他們都在尋找歐拉茲卡，」她說。「出現在河流遠側的一組巡邏隊並不代表他們已經找到它了。就像那些吸血怪，他們的狂熱將無法轉化為成功。」

庫莫那轉向他的俘虜。他們四目相交，眼中完美地倒映著相互的憎恨。

「告訴他們你對我說的事。」

這個男人冷笑著，但卻開口說話。我不知道庫莫那對他，或者對他的朋友們做了什麼，但在那股恨意底下卻藏著恐懼。

「許多勢力正在朝你們的黃金城聚集，」這個男人說道。「我們的間諜告訴我們有兩位海盜船長...這些故事雖然難以置信，但它們看似都是真的。一位是擁有公牛頭顱的男人。另一位則是具有如扭曲藤蔓般的頭髮，並且能用目光進行殺戮的女子。那個女子擁有一件裝置，一個羅盤，據她聲稱指向了通往黃金城的路。她在他們那座飄浮的城市裡公開談論此事。」

聚集的川流使們開始竊竊私語。他們也有自己的間諜，也聽聞了類似的恐懼。但庫莫那卻瞪視著那個男人。

「還有呢？」他厲聲盤問。這個男人畏縮了一下。

「我們的一員，一位烈陽鬥士，施放了一道揭示黃金城的咒語，」這個男人說道。他的聲音裡藏不住一絲自豪。「她將會前往它的門扉。」

庫莫那展開雙臂，轉身背對著這個男人。

「局勢已經改變，」他說。他正在對提莎娜說話，但卻提高了音量－大聲到足以讓空地上的每一個人聽見。「歐拉茲卡已受到威脅。我們連它的位置都不知道，而妳卻要我們保護它。」

提莎娜瞇起雙眼。她並沒有提高音量，但她的聲音卻比他宏亮。他們稱她為雷霆之聲。如果她想的話，就算是她的低語聲也能夠砍倒樹林。她正在釋出那股力量微小的一部分。

「我會要求我們守護歐拉茲卡，不讓任何人濫用它的力量，」提莎娜說道。「就算是我們自己人也一樣。」

「已經太遲了，」庫莫那說道。「我們早就知道有一位幻視師正在引導吸血怪們。現在連那些野獸騎士也找了一個，而且那群劫匪更擁有這個裝置。我們寡不敵眾，況且他們變得比以往更加狂熱。如果照這樣下去，歐拉茲卡遲早會被發現。」

「那麼你要我們怎麼做呢，庫莫那塑形師？」提莎娜提問。「拜託，讓我們聽聽你的智慧吧。」

庫莫那在湍急的河水中游動並且確實知道答案。他持續說道。

「時機已至，」庫莫那說。「我們必須親自操控永生聖陽的力量，否則我們將會看著它落入敵人手中。太陽將會從空中翻落，河水將會變得冰冷，而這片孕育我們的土地將會變成我們的墳墓。除非我們現在果斷地採取行動。我們別無選擇啊！」

林地鴉雀無聲。

提莎娜依然平靜。她既堅定又無所畏懼。我的心中浮現了另一個如果。如果我就是那個反對庫莫那的人呢？我現在該做什麼？

「提醒我們，庫莫那，為何外人找到歐拉茲卡會成為我們的末日。」

提莎娜逐漸提高音量。她的眼睛宛如星辰，而她的聲音則是碎岸的海浪。我往後退了一步，但庫莫那卻沒有退縮。

「他們會濫用它！」他低聲喝斥。「最後的守護者把它託付給我們，如果我們使它落入外人手中，那麼我們就是怠忽職守。他們將會摧毀我們以及一整個世界啊！」

「他是為了要把它藏起來才託付給我們，」提莎娜說道，如颶風般勢不可擋。「讓它不被使用，庫莫那。你已忘了自己的處境 。你已經忘了我們的職責呀。」

湧泉中的水開始旋繞在提莎娜周圍。空氣以愈來愈快的速度穿過我的鰓。現在庫莫那確實已往後退，但他卻轉向了聚集的川流使們。轉向了我。

「你一定要親眼看見它！」他對我說。「如果這座城市成為我們敵人手中的武器，這種無作為的哲學根本就沒有意義！你是否願意協助我保護我們的族人？」

他盯著我看。提莎娜也正看著我。

我必須大聲說出我那充滿如果的遊戲。我知道我必須要做出抉擇，打破僵局，成為決定性的聲音。一個領導者必須果斷公正，而我也一定要如此。

我的話語就像我自己。流暢合理，公平公正。「我無法否認庫莫那話裡的真實。如果外人奪下了這座城市，那只會帶來悲慘結局。以前永生聖陽曾為這片土地帶來毀滅，我們幾乎無法存活。任何再次使用它的人將會終結我們建構的一切，使我們的警戒失敗。

「還有。如果最後的守護者希望我們操控它，他原本可以直接把它託付給我們。永生聖陽的歷史就是它被凡人濫用的歷史。我還不會自大到認為我們能夠安全地獨力擔起這份重任。

「提莎娜塑形師說得對，」我滿懷自信地說，「我們必須盡全力阻止任何人奪取黃金城。那也包括我們。而且我無法相信任何一位渴望掌控此等力量之人。」

我在自己的聲音裡感受到我們族人的驕傲。我在提莎娜的眼中看見了她的驕傲。但我卻感覺到自己選錯邊了。

庫莫那的眼睛放出閃光，然後一切便發生在一瞬間。

庫莫那揮動一隻手。那位烈陽戰士被拉到湧泉的水面下，發出了窒息的嘶喊。庫莫那的族人躊躇不前，不願加入他的造反行徑。提莎娜的族人和我的族人湧入林地。狂風與河水在我們四周盤旋。

提莎娜突然停止動作，過了一會兒庫莫那也停了下來。

我感覺到某種東西在我的胸口拉扯：一道連結，宛如弓弦般被撥動的蜘蛛絲。我們等了一會兒，一邊感受著，在我們心裡知道有人正在接近海岸。

提莎娜把她的手放在水面上。她突然張開眼睛。「船隻正在靠近我們的海岸。庫莫那，如果這些就是你的闖入者－」

庫莫那怒目而視。

「我會處理他們，但這種策略無法讓我們再延續一百年。它無法讓我們撐過一年。我警告過你們所有人了。」

庫莫那說出最後一個字，接著一個由河水與藤蔓組成的殼便出現在他周圍。一道魔法閃現，一陣河水盤旋，然後他便從林地間消失，在一團交纏的樹根與激湧的急流中穿越了叢林。

我用魔法探入水面下，尋找著那位烈陽戰士，但他的身體早已靜止不動並且浸滿了水。

「他正在前往歐拉茲卡嗎？」

提莎娜搖了搖頭。

「如果庫莫那能夠憑一己之力找到歐拉茲卡，我想他早就會這麼做了，」她說。「而且就算他有這個能耐，他會先設法阻撓他的對手。」

「妳認為他會前去尋找那些看似知道路的人，」我說。

「沒錯，」提莎娜說。「我會跟蹤他。」

「妳？可是塑形師，妳已經－」

「年老，」她說，眼中閃爍著光芒。「我知道。但我並沒有衰老呀，柯帕拉塑形師。還不是時候。我會去。只希望我能夠制服他。」

「我會跟妳一起去，」我說。

「待在這裡，」提莎娜說道。「我需要你來召集我們的族人並且準備好遷移。如果庫莫那奪取了歐拉茲卡－如果有任何人這麼做－那可能得用上我們所有人的力量才能將它奪回來。」

「不，」我說。「塑形師，拜託。妳為了某種理由而一直隱匿它呀。」

提莎娜把一隻手放在我的肩膀上。

「庫莫那說對了一件事，」她說。「我不認為我們能夠再隱藏黃金城多久了。要是我們無法藏好它，那麼我就得期望長川會賜予我們守護這座城市所需要的智慧，並且不會使用到它的力量。」

「我們最偉大的成員之一所缺少的智慧，」我說。「我就是無法逼迫自己把那稱為希望。」

「隨你怎麼稱呼它，」她說。「我們前方有一條道路並且有川流支援我們。」

河水與藤蔓包覆了她，樹木也恭敬地彎身讓她通過，接著她便離去了。

我們的族人把目光移向我。

「休息，」我說。「冥想在這裡發生的事。到了早上，我會派信使前往各個部落。我們將會依循提莎娜塑形師的指示。」

大部分人喃喃地同意了。有些人開始發牢騷。庫莫那的族人早已悄悄開溜。

在我下方，我讓樹根與藤蔓收起烈陽戰士的屍體並將他拉到池子底下安息，同時也能滋養生長在這裡的樹林。這並不是他希望的結局，但我就只能做到這樣了。

我潛下湧泉的水面。我能夠感受到一切－長川、九大支流、遠方搖晃的繁根樹。我們最偉大的兩位鬥士正在高速遠離，彎折他們前方的叢林並在後方使其復原，朝東方直奔而去。

要是我也跟著我的導師離開呢？

要是她失敗了呢？

提莎娜

強風拍打著我鰭上的薄膜，低潮的香氣纏繞著我的腳趾，我走向了我最辜負的那位學生。

我迅速、簡單地追尋庫莫那的蹤跡－自我們之前的位置筆直地來到我們現在的位置。庫莫那的不成熟就跟他的自我一樣顯而易見。沒錯，他是個強大的塑形師，但他卻十分單純、天真，與跟他同名的河流一樣魯莽。在他們最好的狀態下，那些被選擇承擔庫莫那這個名字的人既不受拘束、熱情，又偏好採取行動。而這個庫莫那就是這一切的總和，不過卻具有一種使他變得危險的鋒利外緣。當他還是我的學生的時候，他試探了每一個界限。

我擁有與大部分學生的美好回憶，但我對於他的回憶卻充滿了頭痛與憤恨。我不會說自己是個失敗的導師，我寧可說我就只能夠成就這麼多。成熟無法被教導；它一定要被開發。

我眼前是一片寬廣的海洋。它相當美麗、險惡、令眾人迴避－我們偏好的水域既混濁又新鮮並且沒有海岸的粗劣鹽份。他站在我面前，高舉著雙臂，使天空與海浪激烈地翻攪起泡。

「我們能夠變出一千座風暴一千次，或者我們只能夠建造一座城市一次，」庫莫那的聲音越過了咆哮的海水。「我們該把我們的能量花在那裡？哪一樣會是更好的管理，提莎娜？」

「別想喚醒歐拉茲卡。」

我用自己的魔法吸納了他的咒語。我的浪潮將敵人的船隻拉近，而我的雨水則猛烈擊打他們的船帆。

「我不會讓你危害更多生命。我不會讓你用權宜之計應付突發狀況並且用暴行回應憤慨。」

我感覺到他躲開了這道咒語，往後退，並敬畏地向前看著我的魔法如何翻覆遠方的船隻，宛如在激流上的葉片。

「妳的技術總是比我好，」他小聲地說。

我將其中一艘船撞向一座海蝕柱的側面。

「你認為自己比長老們睿智，」我說。「那將會造成你的潰敗。」

「而讓妳失敗的則是妳的年紀。」

我回頭張望，正好看見庫莫那的拳頭砸上了我的臉。

然後是一片黑暗。

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