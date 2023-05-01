妮莎瑞文正在挖她的墳墓。在夜色的掩護下，她把鏟子插進賽費爾的地裡，然後擦了擦額頭上的汗水。這項任務對她來說應該很容易。畢竟，這只是泥土而已。曾經，她可以隨心所欲操縱自然，但現在她的心臟怦怦直跳，四肢瑟瑟發抖。她意識到自己一定是體力透支，決定在完成這項任務後好好休息一下。但她無法忽視一個困擾她的問題：當一個鵬洛客失去火花，就會發生這樣的現象嗎？

她問過其他人發生了什麼，但她們只能描述戰鬥和她的復活。沒有人能回答在她的靈魂中發生了什麼。茜卓認為這是她復活的副作用。卡恩推測這是非瑞克西亞人改變妮莎的身心時所造成的損傷。

但泰菲力只是聽著，點了點頭，「不僅僅是她。」

泰菲力的火花在入侵之後的某個時間點消失了，寇斯的也一樣。只有茜卓是她們中唯一一個似乎保留了她的—嗯，茜卓和阿耶尼。

在「黑暗虛空」中同兆爆炸了，穿透了不同時空中的空間，也許這是多重宇宙的某種自然反應；一次巨大的修剪，一種將曾經充滿她們的神秘能量收回的方式，不過，這不重要。再多的理論也不能給妮莎帶來安慰。

因此，為了寬慰自己，她摸了摸從紅土中挖出的厚重土塊，但這些泥土並不能像家鄉贊迪卡熟悉的土壤那樣讓她安心。她搓揉著泥土，詢問這個時空感覺如何，但它沒有回答。也許這種傷害範圍超過了她的火花，直接影響到了她的物靈能力。

由Tuan Duong Chu作畫

不過，她聽到了別的聲音。不是那種深沉的、迴盪的，震撼著她的靈魂的時空聲，而是某種遙遠、波、充滿人性化的東西：音樂。秘羅地和賽費爾的鼓聲，正在慶祝她們擊敗非瑞克西亞入侵者的勝利。自從年輕時離開了嚴峻的玖瑞加部族，音樂就成了她最喜歡的放縱，但今天它卻在嘲笑她，除了讓她胸口疼痛，什麼也做不了。她知道在某個篝火明亮處，她的朋友們也正在慶祝。

就在那個早上，卡恩和寇斯剛完工新村莊裡最後一座屋頂，當她們搬到秘羅地難民旁邊時，妮莎從他們的眼中看到瞭解脫—甚至是幸福感，因為他們都是倖存者。他們邀請她加入他們的行列。

「你確定我是受歡迎的嗎？」她問。

「當然是，」泰菲力把手放在她的肩膀上，說：「你只要試一試，就會在這裡有一個新家。」。

所以妮莎和其他倖存者一起工作，一起吃飯，一起聊天。但這一切都不一樣。泰菲力再次擁有了自己的國家，寇斯和卡恩正在打造一個新的國家，妮莎的贊迪卡則被鎖進了一個多重宇宙。

但賽費爾仍然沒有向她說話，五色太陽也沒有，更多來自秘羅地的難民現在在賽費爾的天空中安家。她覺得自己被切斷了聯繫，迷失在多重宇宙中，沒有聲音呼喚她回家。也許再也沒有時空能聽到她的聲音了。她們都失去了火花，但只有妮莎仍然想要穿越時空。

即使她的朋友們似乎撇下她前行，她仍然關心他們的幸福。所以，為了不打擊她們慶祝的興致，她找了個藉口。她至少還有一項任務可以做。她把鏟子插進地裡。

再一次。

與再一次。

最後，洞夠深了。在它旁邊，她的非瑞克西亞外殼等著埋葬。隨著非瑞克西亞首領的死亡，她對閃閃發光礫油的惡毒鉗制被切斷，倖存者得以用金圓清洗它。但惰性金屬仍然存在。它的銅骨架上佈滿了殘破的尖刺，而這些尖刺上覆蓋著她的朋友們乾涸的鮮血。她搓了搓，上頭黑色殘留物就從她指尖脫落了。她想知道那是誰的血。也許寇斯？也許芮恩？也許茜卓？

茜卓。。

她傷害了茜卓，幾乎要了她的命。

妮莎和其他鵬洛客曾試圖與非瑞克西亞入侵者作戰，但她們成了敵人的武器。非瑞克西亞戰敗後，妮莎的朋友們表示原諒了她。她們將她從金屬監獄中解救出來，清除了她頭腦中非瑞克西亞的影響。她們清除了她杖劍上的礫油，但她們無法清除她所做過這一切的記憶。

銅胸腔既是陷阱又是鎧甲，是一種使人癱瘓的恐怖卻又令人陶醉的力量構造。它賦予她通過移行樹的分支發出召喚的能力，向多重宇宙中的每一個時空道出非瑞克西亞的榮耀。

而現在，妮莎對自己感到厭惡，因為—儘管她的朋友們做出了犧牲，儘管茜卓做出了犧牲—她的一部分想念聽到那些時空。

她試圖把外殼踢進她挖的墳墓裡，但它很重，比鏟子還重，比泥土還重。

她身後有人說話，「你提前離開派對了，我想確保你有東西吃。」

妮莎在任何地方都能認出這個聲音。她轉身面對茜卓·納拉爾，伸出手臂，遞給她半顆熟芒果。茜卓臉上的笑容是溫暖的，妮莎知道自己配不上這個。

妮莎搖了搖頭，「我不餓。」

她看著茜卓的目光飄向鏟子，然後是清空的非瑞克西亞外殼，「需要幫忙嗎？」

「我很好。」

茜卓還是向前走了一步。她把芒果遞給妮莎，手掌貼在銅質外殼上。熱氣從她的手指中散發出來，髒金屬在她的觸摸下開始塌陷。她的頭髮點燃成一團火焰。

妮莎忍不住想，她這樣很美。

尖刺隨著高溫向下彎曲。外殼軟化成一大塊沒有形狀的渣。夜晚的空氣中彌漫著金屬冷卻的氣味，妮莎想讓茜卓停下來，讓她至少能獲得這一個小小的勝利。

但相反，她仍然對茜卓說：「謝謝。」

「沒問題！」茜卓眨了眨眼，迅速一腳，把皺巴巴的骷髏踢進洞裡。她毫不猶豫地示意妮莎拿鏟子。「我們越早把這個洞填好，你就能越早回去玩！」。

與之相反，妮莎把沒吃完的芒果遞給茜卓，「做完這個我會慶祝的。」

茜卓放下芒果，雙手抓住妮莎的手腕。她的手掌好溫暖。「那就待會再做吧！來吧！」

妮莎知道茜卓只是想透過專注於她們的勝利，來讓她感覺好一點，但這不起作用。她輕輕地從茜卓的手中滑了出來。「我會很快的，我保證。」

但是茜卓並沒有離開。她在周圍踱步，在她以為妮莎不注意時，用腳把泥土推到墳墓裡。她有話沒說。

於是妮莎問：「我有什麼理由必須現在就去嗎？」。

茜卓咬著嘴唇，低下頭，輕聲承認：「因為如果你來的太晚了，我可能就不在那裡了。」

隨著消化了茜卓，妮莎的記憶浮回到了她在賽費爾醒來的那一天。她首先感受到的，是茜卓溫暖的手緊握著自己的手，第一眼看到的，是茜卓燦爛的笑容。她的四肢被死掉的銅金屬壓垮了，但她的思想是她的，茜卓的微笑是她的。

我就在這裡。茜卓曾說過。我就在這裡，我哪也不去。

妮莎想留下點什麼，來提醒茜卓她自己說過的話。但還沒來得及抗議，茜卓的聲音就溢出來，填滿了她無法忍受的寂靜。「明天，我就要離開去找阿耶尼了。」。

妮莎張開嘴想要回答，但她不知道該如何回應一個沒有兌現的承諾。她的沉默只會進一步困擾茜卓。

「只是一小段時間！只要等我找到他。我是為數不多還能穿越時空的人，是吧？如果我不能把他帶回來，還有誰能呢？我知道你會在這裡，等著我—。」

但是妮莎不想在這裡等待，她無權選擇，因為她不是鵬洛客。

妮莎用連自己都幾乎聽不到的聲音低聲說：「可是你吻了我。」

你終於吻了我。

茜卓重心在雙腳間切換，「我是說，對，但我還是得去—」

對妮莎來說茜卓剩下的話語毫無意義，茜卓怎麼能如此自由地愛那麼多人？卻又如此輕易地離開她？難道她缺少的不僅僅是火花嗎？她必須知道。

妮莎堅定了自己的聲音，「那就說清楚，你到底對我是什麼樣的愛？」。

妮莎看著茜卓內心逐漸累積的焦慮，由她不知道如何表達地的詞語組成，轉變成狂亂的手勢，開始，停止，再開始，仿佛她的手指可以把她混亂的想法變成句子。她說出的是，「我 . . . 我 . . . 茜卓的雙手垂向身體兩側，「就像，我知道我必須救你一樣。」

「你是個英雄，茜卓，一個鵬洛客。你會拯救任何人。」妮莎把鏟子插進地裡。「我和別人沒有什麼不同嗎？」。

「不，不是這種！它是 . . . 它是 . . . 這很難解釋—它太大了，就像，我無法描述它。這還不夠嗎？我說你是我的一切，你就不能相信我嗎？一切！」

妮莎皺眉。因為茜卓所說的和茜卓所做的並不相符。妮莎認為茜卓應該更清楚。妮莎需要的那種愛是不會離開她的。還是說，她又一次被拉進茜卓那不可分割的軌道，卻被困在一場單相思中？就像她自己私人的不朽驕陽。

「拜託，」茜卓懇求道。「你就不能至少告訴我，有哪裡不對勁嗎？」。

妮莎低頭看著她的燒焦的金屬骨頭外殼。對妮莎來說，她的痛苦是如此明顯，但她沒有剩下的力量去描述它，更不用說治癒它了。她無法把這件事告訴泰菲力、卡恩或寇斯，甚至現在也無法告訴茜卓。妮莎搖了搖頭。「那你去找阿耶尼，我就在這裡等著。」

茜卓用手摟住妮莎的臉頰，輕輕轉動她的頭，直到她們的目光相遇。茜卓咬著嘴唇，低聲帶著安慰，「我會回來的，」她說，「賽費爾不是一個壞地方，妮莎。我想如果你去試試，你會喜歡的。」

妮莎瑞文厭倦了嘗試。她轉過身拿起了鏟子，想要掩飾眼中湧出的淚水。她沒有看著茜卓穿越時空離去，但妮莎仍然能聞到她留下的氣味，就像壁爐裡最後一縷煙。

第二天早上妮莎醒來，她感覺到的第一件事就是茜卓不在。本能地，她向這座陌生時空之魂伸出手尋求安慰，但賽費爾卻沉默不語。也許這片土地也因為思念故土而受傷。第二次被拋棄的刺痛刺穿了她的心，她甚至懷疑，她家鄉的元素世界之魂艾莎婭，是否還會認出她的呼喚。

妮莎的暱稱，莎婭，意思是世界守護者，而不是世界破壞者。

她躺在她的鋪蓋上，數著每一次吸氣，每一次呼氣。她已經很久沒有真正冥想過了。在加入守護者之前，在遇到茜卓之前，她每天都要練習。她應該再試一次。

但不是在這裡。帳篷外的每一個嗓音，每一個聲響，每一次生活的震動，都在提醒她，她和朋友們之間的距離越來越遠。不過，總有一個人可能會理解。

妮莎拿著她的手杖，爬上了俯瞰村莊的森林山丘。她尷尬地蹲下身子，蹺著二郎腿坐在曾經是芮恩的嫩芽旁。在賽費爾新繼承的五個太陽的光芒下，她成長得很快。

妮莎只和樹精說過一次話，和幼苗說話是沒有意義的。儘管如此，她與唯一一個將自己綁定在移行樹上的鵬洛客，有著一種獨特的親緣關係。妮莎看到了她作為非瑞克西亞時代的許多醜陋的東西，但有一個美好的時刻清晰地留在她的腦海裡。當芮恩將她脆弱的身體編織進移行樹的筋骨中時，妮莎的骨頭裡充滿了縈繞心頭的美妙音樂。這不僅僅是一首樹之歌，這是一首由多個時空聲合唱唱出的聖歌，在地脈們的琴弦上演奏。

妮莎現在試圖記住那首歌。她閉上眼睛，放慢了呼吸。她傾聽自己的心跳，希望它隨著每次吸氣和呼氣而平靜下來。她深入自己，觸及靈魂的根源。她傾聽著。

寂靜之外有一首歌。

那歌聲低沉的音調在妮莎的胸膛深處迴盪，就像她成為物靈，在艾莎婭之前。她將心靈轉向它，但她聽到了別的聲音。一種安靜的、微小的、清脆的聲音在她眼後凝聚，沒關係，她專注於那首歌，那個時空魔法，但當她這樣做時，聲響變得更大了。她越喊叫，噪音就越大。現在她的耳朵發癢、抽搐、發熱。

不過，她又試了一次。她的心怦怦直跳。她的靈魂對著輕聲細語的歌聲尖叫。但她的叫聲被幾十個她認識並鄙視的聲音所掩蓋：奧劄奇，波拉斯，最後，最響亮的非瑞克西亞。

鈴聲爆炸成粉碎頭骨的靜電聲，鮮明的閃電痛楚在她的肌肉和脊椎上電爆。彩色的火花在她視線的黑暗中爆炸。

她真正地尖叫了出來。

當妮莎睜開眼睛時，她正平躺在附近一棵相思樹的樹蔭下，無聲的真相也凝視著她：每一個觸動她心靈的存在，現在都被埋在了她的靈魂裡。她花了太長時間與她人聯繫在一起，以至於她扼殺了自己與多重宇宙的聯繫。不管這些聯繫是不是她自己的意願，這些位面已經拒絕了她。

她搖搖晃晃地站了起來。隨著她的視力越來越清晰，她看到一束藍色的光在空中盤旋，一束光隨著地脈歌曲的節拍跳動。它的邊緣像破布，仿佛有人拿刀捅向了現實裏的織物。妮莎伸手去摸它，迅速把手縮回來，一道電流跳到她的手指上。

隨著雷鳴般的轟隆聲，光撕開了一口子。

這股力量將妮莎摔在地上。她掙紮著跪了下來，及時躲開了從光中沖出的巨大生物。這只野獸和她以前見過的任何東西都不一樣，它是一種比熊還大的掠食者，有著致命的爪子，能發出捲曲的風暴雲。金色的閃電裂縫在它肌肉發達的身體上留下痕跡，發出的火花有可能點燃乾燥的草。它腳下的地面裂開了，隨著四肢的擺動，附近的灌木叢飛了起來。當它看到妮莎時，它憤怒地咆哮。

她不能讓它靠近村莊。太多的人還在從戰爭的創傷中恢復。她們無法對付一隻瘋狂的動物。

妮莎·雷文恩也許不是鵬洛客，但她是現在這裡唯一的人。

她滾過地面。一個流暢的動作，她抓住她的手杖，給它施上魔法。杖尖亮起綠色的光芒，沙漠裡的草屈從於她的意志。它自己纏繞在一起，變成了粗繩，纏住了這只生物的腿。但一接觸到它的電皮膚，這種植物物質就會變乾，變成灰燼。妮莎召喚出根、枝。憤怒的野獸同樣撕裂了它們，身後留下塵土。

儘管如此，她還是為自己贏得了重新站起來的機會。深吸一口氣，她試著回憶起當英雄的感覺，不再讓這個生物像玩遊戲棋子一樣玩她，而成為移動棋子的手。

她用手指緊握她的手杖，那根扭曲的木頭活了過來。當她拔從手杖核心拔出劍時，綠色的藤蔓纏繞在她的手腕上，她將魔法送入劍，劍的金屬發出綠色的光芒。她敏捷地向前邁進，但即使是一點點魔法的使用也不知何故讓她喘不過氣來。

野獸猛撲過去，但這一次妮莎已經準備好了。她跳到它的背上。當它站起來時，它必須把手伸進它的毛裡才能抓住。灼熱刺穿了她的手套，她知道自己撐不了多久了。

她不想傷害這個生物，但她需要固定住它。她把劍刺進了它側面的一道閃電縫裡—不算太深，對於這麼大的東西來說，只是刺了一下。綠色的魔法從刀刃上展開，凝固成粗粗的、帶刺的藤蔓，刺穿生物的腿，纏繞在它的身體上。野獸狂奔著，然後倒在受傷的膝蓋上。這個動作把妮莎拋向空中，她幾乎沒有足夠的時間在落地前蜷成一團。

由John Tedrick作畫

她站起來，看著動物。她的武器仍然卡在它的側面。她看著與它相連的藤蔓再次燃燒殆盡。這個生物搖晃著站起來，毫髮無損，甚至更加憤怒。當她的劍掉下來，毫無用處地掉在地上時，它的目光與她相遇。

妮莎雙手按在地上，像以前一樣呼喚地脈的幫助。大地在她的觸摸下發光，她請求，懇求，乞求，一個元素的出現。她周圍的鵝卵石顫抖，希望在她的胸膛升起。

然後它們又落了下來。

賽費爾聽不到她的聲音。

這隻生物直接沖向她，用它強壯的爪子抓住她，搖晃著它巨大的手臂，把她甩到好幾碼外，發出一聲令人毛骨悚然的嘎吱聲洛帝。疼痛席捲了她的全身。

透過朦朧的視線，她抬起下巴，看到野獸準備發起攻擊，爪子伸出打算刺穿她，店光在它的脊柱上閃爍。或許這個生物並不是普通的動物。她回想起當她試圖觸及地脈時，它是如何出現的。也與這就是 她召喚出的元素生物，是賽費爾派來報復她以非瑞克西亞之名所犯下的罪行。

她不想死。但她不能否認她的罪行罪有應得。

她讓她的頭完全垂到地上，畢竟，當你知道誰會贏時，為什麼還要對抗這個世界？

這隻生物向前猛撲，獠牙裸露。妮莎做好防備。

突然間，怪物停了下來。

它懸吊在時間中，粗糙的爪子準備出擊。妮莎感到有雙強壯溫暖的手將她從危險中拉起，寇斯的聲音告訴她：「我們保護你。」

「不要傷害它 . . . 」妮莎試圖說著，不確定有沒人能聽到她說的。

她看到泰菲力伸出魔杖，光芒四射的藍色咒語把野獸固定在原地。卡恩走向這個生物，用她巨大的金屬手臂環繞著這個生物的脖子。

「我現在要放手了，」泰菲力說。

卡恩點點頭。「準備好了。」

時間重新流動，野獸完成了它的攻擊，但爪子在妮莎曾待過的地方只打到空氣，它與卡恩扭打，爪子無助地敲打著鋼鐵。它咬牙切齒，但卡恩勒緊了她的脖子，使其無法轉動。

空氣中充滿著臭氧的氣味，空氣變得越來越熱，白色的閃電從這生物的皮膚上爆發出，這爆炸將四人全部拋向地面，妮莎及時抬起頭，只看到這個生物拖著暴風雲的尾巴向遠處呼嘯而過。

寇斯重新站了起來，將手臂滑到妮莎身下幫助她起來。她歸還了她的武器，現在又恢復手杖的形態。「你受傷了嗎？」

「我很好。」妮莎掙紮著掙脫她的手。她拿起手杖用它站著，儘管疼痛在她全身跳動。「你是怎麼找到我的？」

「泰菲力正要去拜訪芮恩，當時她在山頂看到了一道奇怪的光，於是召集我們一起調查。幸運的是，她也沒事，」寇斯指著那棵植物說。

「真的是一種奇怪的光，」她聽到泰菲力說。她站在野獸出現的地方前，也就是她在現實中看到那個洞的地方。現在，這個缺口是一個巨大的傳送門，高到足以讓她們中的任何一個人通過，甚至是卡恩。

「那隻生物，」她解釋說。「我想它是從那裡出來的。」

傳送門召喚妮莎。另一邊有什麼東西，散發出與地脈之歌類似的能量震動，就像來自不同時空多個交錯混亂的旋律合唱，但在這一切之中，她感受到一種熟悉的震動，雖然很微弱，但聽起來像贊迪卡的聲音。即使時空聽不到她的聲音，她的內心也本能地充滿了渴望。但她需要的不僅僅是本能。她需要理解。所以她大膽地問出：「你覺得這條路通向哪裡？」。

她想讓它帶她回家。

「很難說，」泰菲力若有所思地說。「但那頭野獸肯定不是來自賽費爾。」。

慾望更緊地鉗住妮莎的胸口，「會不會是從另一個時空過來的？」。

卡恩似乎聳了聳肩，用她那粗壯的肩膀做了一個笨拙的動作，「這是可能的。洞境樹在現實的結構中鑽洞，同兆在黑暗虛空中爆炸。誰知道那改變了什麼。」

妮莎喉嚨發緊，「你覺得我們應該派個人過去嗎？」。

寂靜籠罩了整個團體，妮莎開始擔心起來。他們可能只是在思考，或者可能有什麼事情沒有告訴她。

最後，卡恩搖了搖頭。「那裡的風險是無法估量的。如果它真的會通往黑暗虛空—沒有火花，你可能會立即被摧毀。」

「但是那個生物並沒有被摧毀！」妮莎搖了搖頭。她所建立的每一絲渺茫的希望都破滅。再一次，這就是非鵬洛客的意義。

泰菲力將一隻安撫的手放在妮莎的肩膀上。「也有可能那個生物是個鵬洛客。但這只是無數可能性中的一種。我們不知道這傳送門通向哪，所以我們不能確定會發生什麼。但要通過 . . . 嗯，那簡直就是放手一搏。」

放手一搏。

妮莎不是那種敢於冒險的人。不過，茜卓是。不用想都知道，茜卓是一個可以做到這點的人。

寇斯打斷了她們的分析，「我覺得有必要提醒大家，那個生物還在外面，它迷路了，生氣了。我們的人民遭受了巨大的痛苦，我們有責任保護我們的新家免受進一步的風險。」她朝妮莎點了點頭，「讓我們把這個生物圍起來，然後我們可以談談探索。」

小組同意了，儘管妮莎很不願意放棄傳送門，但她知道寇斯是對的。戰爭奪走了她很多，其他人失去的更多。她們需要先去幫忙。

泰菲力、寇斯和卡恩已經開始下山了。妮莎用她疲憊的腿和疼痛的肋骨盡可能快地跟在後面，但在加入她們之前，她最後看了一眼身後發光的傳送門。

妮莎仍覺得痛。她躺在帳篷裡的鋪蓋上，想睡但睡不著。市民治療師看起來已經筋疲力盡了，但她還是抽出時間檢查妮莎的傷勢。一切似乎都完好無損。至少身體上沒有損傷。即便如此，當泰菲力、卡恩和寇斯去找閃電獸的時候，她還是讓妮莎留下來了。某種程度上，妮莎很高興可以休息，因為這意味著她可以獨處。

她聽到外面低沉的說話聲，在忙著她們的日常工作，在說著她從未見過的人的閒話。她翻了個身，試圖再次入睡。這種時候總讓她希望妖精的聽覺不要那麼敏銳。

但隨後，聲音加快，越來越大聲，她的平靜被一聲尖叫打破。接著是驚雷聲。

電加熱空氣，讓她的頭髮豎起來。妮莎毫無疑問知道：從傳送門來的生物就在這裡。恐懼沉入她的胃裡。萬一它在找她呢？如果它是跟著她來完成任務的呢？。

她的行為使村莊無人看守，處於危險之中。她搖搖晃晃地站起來，在離開帳篷時抓住她的手杖。

我依然不是鵬洛客，她想著，再一次，只是這邊唯一的人。

這隻生物正忙著洗劫混亂的帳篷。地上散落著撕裂的帆布和打翻的燉鍋，就連最大的木桌也已經裂成兩半化為碎片。一群勇敢的賽費爾和秘羅地戰士包圍了它，但她可以看到他們的武器在與非瑞克西亞人的戰鬥受到損傷，仍然急需修理。她需要幫助他們把它引開遠離村莊。

在手杖的幫助下，她向前施放她的魔法。濃密的根須從地下冒了出來。它們繞在野獸的脖子和四肢上，試圖把它綁住，或者至少把它拉向另一個方向。這一努力使妮莎的腿顫抖，但她強迫自己保持站立。

在它燒掉束縛之前，她沒有多少時間了，但她利用了它的混亂。那裡！她朝村外一棵茂密的猢猻木跑去。

「在這裡，」她咆哮著，釋放出另一團憤怒的藤蔓。

生物上鉤了。它轉身離開村民的劍和矛，與這個棘手的新攻擊者相比，這些只是微不足道的麻煩。它朝植物揮來揮去，爪子像鐮刀一樣把它們砍倒。幾呎外，妮莎發動了另一次猛攻。這頭猛獸再次向前撲去追逐它的獵物。慢慢地，一根一根的藤蔓，揮動一次再一次，妮莎引導著這隻生物走出了村莊。

看到受傷的居民匆忙趕往安全地帶，她鬆了一口氣。她至少做了一件好事。但這些努力讓她筋疲力盡。她手下的綠光熄滅了。她癱倒在地。

這個生物現在只有一個目標：妮莎。

它隱約出現在她上方，爪子準備將她進攻。

近距離看它真見鬼的大，妮莎舉起手杖防守，準備抵抗攻擊。

又一次，它攻擊不了。

一個燃燒著的孤身身影擋在路上，茜卓。

內心裡，妮莎咒罵鵬洛客總能在有麻煩的地方出現的本領。茜卓在她們和這個生物之間豎起了一道火焰屏障。這只野獸搖搖晃晃地走來走去，試圖接近剛剛被它逼到角落裡的獵物。

現在，茜卓正在向這隻動物投擲一個又一個火球，這隻動物越來越激動。它顫抖著，皮毛上閃著靜電，她指示妮莎：「接下來由我來處理！你回村裡去！」

但妮莎是召喚這個生物的人，它跟著她來到這裡，而不是茜卓。這是妮莎的戰鬥，茜卓連這個都不能讓她擁有。她的手杖上閃耀著綠光。數百根帶刺的藤蔓從地上拔地而起。其中一棵差點打到茜卓的臉。

「嘿！小心啦！」，烈焰術士喊道。

藤蔓鞭打著野獸。每擊都引起它怒吼。其中一根藤蔓抓住火球並點燃。野獸發出輕微的哀鳴，遠離燃燒的鞭笞。妮莎看著茜卓加劇火力。看著她召喚出的每一棵藤蔓都在火焰中瓦解，她咬緊牙關。就好像她什麼都沒做。汗水從她的額頭上湧出，她在四周搜尋下一步的行動方案。

她的目光掠過猢猻木。猢猻木！它們粗壯的樹幹可以抵抗火災，如果她能讓這棵巨大的樹動起來，它將是一個堅定的盟友。她向它施展魔法，喚醒每根樹枝。但她並沒有召喚出一個自行行動的元素，她必須全神貫注讓它移動，操縱每一個動作。她的呼吸很吃力。她顫抖的手掌在手套冒汗。

一根根枝蔓，一條條根莖，她努力讓它脫離地面，最後用一推，把它扔向野獸。它擊中了野獸的側面，將它撞倒在草地上。儘管妮莎很累，但她仍然為這瞬間勝利感到愉快。

可茜卓卻把這當成了她的暗號，「謝了！」她咧嘴一笑，她燒得更猛了。太熱了。她把野獸和樹圍在一個像大象一樣高的火焰圈裡。

妮莎聞到了煙味，她意識到乾草開始著火了。「茜卓，停下來！」

烈焰術士似乎沒有聽到她的聲音，或者似乎並不在意。她收緊了自己的圈子，更靠近那個生物。它在邊緣踱步，當火焰向內靠近時，它驚慌失措。它抬起頭來，爪子和牙齒不停地抖動，把猢猻木撞得粉碎。樹內的水與茜卓的過熱火焰接觸後立即蒸發，變成白色的蒸汽。

妮莎和茜卓都無法預測到這隻生物的下一步行動。吸入。它深吸一口氣，這隻風暴怪獸吸走了天空中的熱蒸汽，額外的水分使它的體積增大了一倍以上。現在它巨大無比，像揮舞玩具一樣拍打著碎樹的碎片。燃燒的殘骸在落地時引燃了草地。

它比女人們還高。

她們逃跑，但是這生物每走一步就等於她們的二十步。很快，她們發現自己處在它巨大身軀的正下方。它準備發動攻擊。

「小心！」茜卓把妮莎推離它撕咬的下顎，讓她們倆都滾進了被連根拔起的猢猻木留下的洞裡。

墜落的眩暈感消退後，妮莎抬起頭來。猛獸咬牙切齒地在洞口抓撓，缺口太窄了難以容納它龐大的身軀來說，她們是安全的，但能撐多久呢？。

「 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！」茜卓發亮的頭髮閃耀著挫敗感。她舉起手指指向那個生物，另一股能量在她張開的手掌充電。

野獸把她們困住了。整個大草原都要被燒毀了。「住手！」挫敗感和孤獨充斥著妮莎的肺，浮現在最終一聲怒吼中，「就讓我至少拯救自己一次吧！」。

茜卓手中的光逐漸熄滅。「什麼？」

妮莎的心顫抖著，但這一次，不是因為疲憊。她用盡所有剩餘的能量，把自己的想法、遺憾、擔憂，化為言語。「你答應過我，茜卓，可你還是離開了。」她聲音顫抖地說，「你以為，因為我不再有火花了，我就能很高興看到你在多重宇宙裡跑來跑去，好像什麼都沒變一樣嗎？你以為我只是等著你回來我就會開心了嗎？」。

茜卓頭髮上的火焰自行熄滅，恢復到溫暖、自然的紅色。

妮莎哽咽地說，「如果事情就是這樣，你就不需要回來了。我會照顧好自己的。」

茜卓停頓了一下，想了想該說什麼，低下了頭。她溫柔地說，「不。我認識你。嗯瞭解你。我想一切都變了。而且還在變化。」她抬起溫暖的眼睛看著妮莎。「但我還是想懂你。」

茜卓握住妮莎的手，妮莎的心快從喉嚨跳出來了。

「妮莎，我非常、非常、非常、非常的抱歉。不管有沒有火花，你都是一個不可思議的鬥士，甚至是一個更好的人，我很抱歉忽視了這一點。」

但妮莎的靈魂依然疼痛。她還沒有準備好原諒。

在那一刻，火和泥土開始像雨點一樣落在她們的頭上。由於無法接近她們，閃電怪獸決定用悶死她們來替代。「如果我們同心協力，也許我們可以阻止它，」妮莎說。

茜卓點點頭。「好吧，計畫是什麼？」

終於問我了，妮莎的胸口浮起暖意，但沒有她最強的魔法，她只能回答：「我不知道。」

「有什麼我們以前做過的嗎？」

妮莎想了想。之前的每一次，元素魔法都來得如此毫不費力。她現在知道，她把這一切都視為理所當然。她拍開了上面的一陣塵土。

「一定有什麼可以做的，」茜卓催促道。「當我們透過贊迪卡的地脈引導我的烈焰術時呢？如果它打敗了奧劄奇，它在這裡也會有用，對吧？」 /p>

「但是 . . . 」妮莎的承認如同耳語一樣小聲，「我 . . . 我 . . . 我再也接觸不到任何地脈了。」

「什麼？」

妮莎搖了搖頭，在她們周圍形成的塵埃雲中咳嗽。「它們不聽我的，我試過了，試很多次了。但當我呼喚它們的時候，就好像我的聲音不屬於我。就好像它屬於非瑞克西亞，就好像我曾經連結過的所有都淹沒了我。」

這一次，茜卓停頓了一下。「你知道，」她總結道。「你也有很好的關係。」

「你是指什麼？」

「沒錯—他們擁有妳的時候妳做了壞事。但這些年來，妳與守護者這些有過共同經歷的所有人，我們都很高興妳還在這裡。與我們同在。」茜卓點燃了一塊即將落在妮莎上的濕泥，化成了一場柔軟的灰燼雨。「與我一起。」

自從在賽費爾醒來後，妮莎第一次笑了。茜卓，甜美的茜卓，即使她沒有意識到，她總是比妮莎更能理解和解釋情感。

茜卓繼續說著，「你的連結並沒有淹沒你的聲音，妮莎。它們正在把它變成新的東西，也許是更強大的東西。無限的聲音，無限的可能性，對吧？」

無限的可能性。妮莎向茜卓伸出手，「好吧，我們來試試。」

緊握茜卓的手指，妮莎閉上了眼睛。她向內撤退，傾聽自己內心的聲音。這很難，比以前難多了，但茜卓盡職盡責地幫助她集中注意力，在落下的岩石砸到她之前把它炸開。

妮莎的耳朵深處響起了迎接她的鈴聲，但她拒絕被嚇倒。考慮到她的連結，她把這些靜態的東西分離成獨特的旋律，這是她從多重宇宙的各個角落挑選出的個別歌曲。她對它們進行整理、協調，這一次，當她呼喚賽費爾時，她的聲音在合唱中被放大了。她表示道歉。

時空回應了。它也失去了它所知道的一切，失去了它所建立的連結。它也被非瑞克西亞留下了傷疤，正在成長為新的東西。它原諒了她，妮莎也終於可以原諒自己了。

由Wisnu Tan作畫

魔法淹沒了她的肉體，她的血液，她的骨頭。她聽到茜卓的笑聲，為她們的成功感到高興。

妮莎使用元素之力去接觸這個生物。它是一種元素，但它是由未知的力量構成的，妮莎和賽費爾都不認識它。但妮莎能感覺到它的迷失和困惑，被賽費爾不熟悉的魔法困在了塵世的形態中，拼命想要回到創造它的純粹能量。有點像妮莎。她明白了答案。

「蒸氣。」妮莎宣佈。

「啊？」

「這是一個風暴元素，一個由魔法製成的生物。但它來自另一個位面，所以它在努力挖掘賽費爾的力量。我想如果我們給它加熱，就能給它所需的能量。」。

茜卓眨，「熱？現在有我能做的了。」

妮莎讓賽費爾進入，並將其力量引導到茜卓。她的視線變成了一種眩目的、閃爍的綠色。但即使看不見，她也能感覺到茜卓的手在她手裡。它越來越溫暖，越來越熱，直到熱得無法忍受，但她沒有放手。

火魔法，像一個微型的太陽，在茜卓的空手中凝聚，明亮到妮莎可以透過綠色看到它。有了她們的連接，妮莎看到茜卓所看到的，感受到茜卓所感受到的。茜卓向上瞄準，一股堅固的火柱擊中了閃電生物的臉。她們一起看著野獸吸氣。

茜卓將熱量和能量注入這只生物。它的分子和魔力開始越來越快地振動。它的皮毛融化成蒸汽。它身體上的閃電縫裂開並擴大，這只野獸分裂成碎片，劇烈地抽搐，然後液化，然後蒸發了。噴出的蒸汽從它逐漸消失的形態中逸出，升入空中，在頭頂上凝聚成隆隆的雷雨。妮莎願意相信，這朵雲會笑著表示感激。

她笑了。而當綠光從妮莎眼中褪去，她看到茜卓，頭髮閃閃發光，也在笑著。

雨落在沙漠中。

天上的肥大水滴一個接一個凝聚成一股激流。激流變成了洪水。水填滿了它們被困的裂縫，使它們浮起來。很快，她們一起漂浮起來，隨著雲層散開，露出一個晴朗的夜空。茜卓，頭髮還在燃燒，看起來像水面上的一盞燈籠。

她看著妮莎，一秒鐘也不肯把溫暖的目光從妖精身上移開。「愛有很多種形式。我愛基定。我愛雅亞。你之前問我對你有什麼樣的愛。我那時不知道該怎麼說。」

妮莎的心跳加快了，「那你現在會怎麼說？」。

茜卓說話時本能地試圖移動她的手，造成她周圍水花尷尬的飛濺。「這仍然很難描述。當我在新非瑞克西亞看到你的時候，我意識到我想拯救你勝過拯救世界。我對你的愛 . . . 就像你離開守護者，回到守護者一樣—雖然不是一直都很完美，但我想盡我所能。」

「我不明白。愛怎麼會改變？」對妮莎來說，這似乎是一種直觀的情感，有著和魔法一樣原始、不可改變的品質。

茜卓看向別處來遮住臉，但妮莎看得出，她的臉頰像她的火焰一樣熾熱。「有時候，你會說服自己，最好去做那些容易的、被認可的、自然的事情 . . . 因為這比面對未知更容易。在壓力下，你會成為人們所期望的人。扔出那個巨大的火球，而不是先思考，你知道嗎？但你看透了這一切。總是這樣。你讓我變得更好。」

被茜卓的脆弱所鼓舞，妮莎鼓起勇氣講出自己的真心話，「但你傷害了我。我不想再被孤單的丟下了。」

「我很抱歉。這件事比我這愚蠢的一生中做過的任何事情都要抱歉。」茜卓再次轉過身來面對她，眼睛裡閃爍著新的承諾。「當我去找阿耶尼的時候，我意識到他不想被找到。他準備好了就會回來。當然我還是很沮喪，但我必須給他時間和空間。那時我才意識到，我不能就這樣燒掉任何一段我在乎的感情。愛會給對方留下做自己的空間。我也必須為你騰出空間。我想這樣做。」

「就像火需要氧氣一樣 . . . 。」妮莎問了她最後一個問題，「你有空間容下一個不會穿越時空的人嗎？」。

「是的。我會做到的。我會動搖，我會受到誘惑，但我會成功。無論妳做什麼，火都會燃燒，但只要妳努力，你就能塑造它。而我也想去嘗試，為了妳。」

妮莎想了一會兒，最後，她點點頭，「我可以搞定。」

她俯下身，把手放在茜卓的脖子上，把烈焰術士拉向自己。她們的目光在閉合之前，最後一次相遇，妮莎吻上了茜卓。

突如其來的風暴引發了一場山洪暴發，將泰菲力、卡恩和寇斯困在鎮外幾英哩的一個山洞裡。直到第二天早上洪水退去後，他們才得以返回。妮莎、茜卓和村民們用毯子、熱乎乎的燉菜和微笑歡迎他們回來。那天晚上晚些時候，朋友們慶祝了女人們機智的勝利。這一次，妮莎也加入了進來。她和茜卓分享了她吃過的最甜的芒果。

當最後一堆篝火熄滅時，妮莎牽著茜卓的手，帶她上山俯瞰村莊。她向芮恩揮手，然後停在傳送門前。

「就是這裡，」她打手勢，「那生物從這個地方來的。」。

她們一起凝視著旋轉的藍光。茜卓問：「它去哪兒了？」。

「我不知道，」妮莎承認。「泰菲力、寇斯和卡恩也不知道。但當我傾聽，真正傾聽時，我想我仍然能聽到贊迪卡的聲音，奇怪而扭曲，但可能還在那裡。我可能完全是在想像，但我想我願意冒著未知的風險再次見到家。」

茜卓堅定地點點頭。「而我將與你並肩而行。」。

每個鵬洛客都可以去她們想去的任何地方，但妮莎認識到茜卓對漫遊的需求遠不止於此。這是她的一部分，也是妮莎所熱愛的一部分。所以妮莎提出，「也許，在那之後，我不介意看到更多。只要是和你在一起。」。

茜卓突然露出燦爛的笑容。「那就讓我做你的火炬吧。第一站：找到回家的路！嘿，我們甚至可以去看看你前段時間開闢的小森林。」。

她們向傳送門移動，每人一隻腳踩在門檻上。妮莎搖搖頭轉向茜卓。為了以防萬一，她問：「你確定要承諾放手一搏嗎？」。

「一起？當然。」

茜卓和妮莎手把手穿過傳送門，進入無限可能的其中一個。

由Livia Prima作畫

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