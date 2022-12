Durante la temporada de adelantos de Leyendas de Commander, todos los días compartiremos una pequeña biografía y revelaremos una carta. Entonces, el 30 de octubre y el 6 de noviembre reuniremos las biografías de los personajes desvelados cada semana en diversas fuentes para que tengas un poco de información sobre las “leyendas” de la colección en un mismo sitio. Bueno, en dos sitios, pero ya sabes a qué nos referimos.

Bell Borca, sargento espectral

Bell Borca no pidió ser el compañero de Agrus Kos. Sí, puede que hoy en día se considere a Kos como uno de los mayores héroes de la historia de Rávnica, pero en aquella época, era una vieja gloria que la Legión Boros no podía jubilar por falta de personal y que no trataba muy bien a su compañero recluta. Bell Borca tampoco pidió que la bomba de un asesino le hiciera volar por los aires, aunque no fue la única víctima, ni mucho menos. Lo que sí hizo Bell Borca fue firmar un seguro de vida orzhov que le hizo volver como fantasma para exigir justicia por su muerte, con gran disgusto para Agrus. Aquello era demasiado típico al morir en Rávnica, sobre todo en la época en que las almas de los fallecidos no podían escapar del reino de los vivos. Bell Borca tampoco pidió ser el único wojek que resolvió su propio homicidio, pero eso fue lo que hizo. Figura en su hoja de servicio.