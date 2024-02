Há anos, Assassin’s Creed® vem trazendo intrigas e ação para milhões de fãs dos jogos. Agora, em parceria com a Ubisoft, as histórias que começaram conosco seguindo Altaïr e o Credo em uma jornada por locais históricos e mistérios modernos se junta ao jogo de cards colecionáveis original: este é Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®, celebrando dezesseis anos de histórias incríveis com jogos de mesa ao chegar nas lojas próximas de você em 5 de julho.

Ezio Auditore da Firenze Altaïr Ibn-La'Ahad O Animus

Fãs de Assassin's Creed® e de Magic encontrarão ferramentas poderosas, locais icônicos e rostos da história dos jogos para construir decks e jogar.

Leonardo da Vinci Cleópatra, Faraó Exilada Lâmina Oculta

Conheça o Beyond Booster

Como começar uma corrida livre pelas vistas e cards de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®? O Beyond Booster é o local certo para achar esses cards (e belas versões de Booster Fun para colecionar):

Expositor de Beyond Booster de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®

Esses boosters de sete cards incluem:

1 terreno básico (ou card de cena sem borda não metalizado)

3 cards incomuns

1 card raro ou mítico raro

1 card incomum, raro ou mítico raro metalizado tradicional

1 card incomum, raro ou mítico raro de exibição (também pode ser metalizado tradicional)

O que é um card de Booster Fun? São versões alternativas de cards que contam com ilustrações, tratamentos e aparência exclusivas — perfeitos para colecionar e para jogar em seus decks preferidos.

Um que você encontra em Magic: The Gathering® – Assassin's Creed® são os cards de cena sem borda.

Ezio Auditore da Firenze

(cena sem borda)

Há um conjunto de cards de cena em Magic: The Gathering® – Assassin's Creed® que se conecta, formando uma imagem maior. (Você terá que esperar para ver todos os cards e concluir a cena.)

Leonardo da Vinci (sem borda) Cleópatra, Faraó Exilada (sem borda)

Há também cards unitários sem borda, como os de figuras históricas dos jogos.

Transgressão Temporal Cobertura de Escuridão

Espada de Banquete e Fome Espada de Banquete e Fome

(sem borda)

Cards poderosos e evocativos da história de Magic também podem aparecer, às vezes até com tratamento sem borda.

Ezio Auditore da Firenze

(Corredor da Memória) Altaïr Ibn-La’Ahad

(Corredor da Memória)

Por fim, para Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®, o tratamento Corredor da Memória de exibição celebra os personagens dos jogos Assassin's Creed® com um visual incrível que não existe em nenhum outro lugar em Magic.

Estas versões dos cards, e muito mais, podem ser encontradas em Beyond Boosters de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®. Ao comprar um expositor de Beyond Booster em sua loja WPN local, você também pode receber uma versão promo de Compre uma caixa de Lâmina Oculta:

Lâmina Oculta (promo Compre uma caixa)

Preparado para jogar?

Está aprendendo sobre Magic ou querendo ir direto ao jogo em Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®? O Kit Inicial tem tudo que você precisa para começar, com dois decks prontos para jogo.

Kit Inicial de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®

Ezio, Lâmina da Vingança

(metalizado tradicional) Eivor, Pronta para a Batalha

(metalizado tradicional)

Estes cards metalizados tradicionais — e diversos outros cards não metalizados encontrados dentro — são exclusivos ao Kit Inicial de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed® e colocam você no centro da ação diante de outro assassino.

Pacote de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®

Adapte suas estratégias e atualize seus decks rapidamente com o Pacote de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®, cada um com terrenos básicos, seis Beyond Boosters e um marcador de pontos de vida Spindown em uma caixa útil para guardar tudo isso. Ele tem até um card promocional que revelaremos mais perto do dia 5 de julho!

Uma coleção histórica para montar

Para os maiores fãs de Magic e de Assassin’s Creed, há apenas uma maneira de conseguir as versões mais legais dos cards: Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®.

Expositor de Booster de Colecionador de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®

Boosters de Colecionador são boosters de 10 cards cheios de metalizados e tratamentos especiais que têm tudo de Beyond Boosters, incluindo tratamentos adicionais encontrados apenas em Boosters de Colecionador.

Transgressão Temporal (arte ampliada) Cobertura de Escuridão (arte ampliada) O Animus (arte ampliada)

Cards de arte ampliada fazem a ilustração ultrapassar as bordas, mostrando ainda mais de sua bela arte. Alguns poucos cards raros e míticos raros de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed® contam com tratamentos de arte ampliada em Boosters de Colecionador.

Monte de Feno (metalizado gravado) Leonardo da Vinci (metalizado gravado) Transgressão Temporal (metalizado gravado)

Cobertura de Escuridão (metalizado gravado) Ezio Auditore da Firenze (metalizado gravado) Altaïr Ibn-La’Ahad (metalizado gravado)

Cleópatra, Faraó Exilada (metalizado gravado) O Animus (metalizado gravado)

Cards metalizados gravados contam com uma moldura chamativa e aplicação de metalizado, dando brilho e iridescência que se destaca de outros tratamentos metalizados.

Ezio Auditore da Firenze

(metalizado texturizado) Altaïr Ibn-La’Ahad

(metalizado texturizado)

Cards metalizados texturizados estão entre os cards mais legais e difíceis de encontrar, adicionando espirais texturizadas ao tratamento Corredor da Memória que brilha cada vez mais forte.

Leonardo da Vinci

(número de série italiano) Cleópatra, Faraó Exilada

(número de série grego)

Há ainda versões serializadas de figuras históricas, cada uma aparecendo no idioma que falava originalmente.

Se você estava esperando por Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®, os Boosters de Colecionador são os melhores para obter os cards mais incríveis.

Principais informações de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®

Símbolo da expansão de ACR

Código da coleção de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®: ACR

Site: Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®

Eventos de Prévia de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®

Estreia e Prévias no WeeklyMTG : 18 de junho

: 18 de junho Galeria de imagens dos cards e prévias completas : 21 de junho

: 21 de junho Lançamento global da versão de mesa: 5 de julho

... Um último movimento das sombras

Assassin’s Creed encontra Secret Lair com uma entrega chegando em 2024. Fique de olho em mais detalhes perto do lançamento mundial de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed® nas lojas em 5 de julho!