Por décadas, Doctor Who™ tem nos levado em aventuras pelo tempo e espaço. Agora, no ano de seu 60º aniversário, Doctor Who™ chega a Magic. Estamos trazendo o Doutor, seus companheiros, inimigos e muitos outros na forma de decks de Commander. Todos têm cards inéditos em Magic, bem como reimpressões com novas ilustrações temáticas de Doctor Who™, permitindo que você mergulhe seu deck no mundo do Doutor.

TARDIS TARDIS (Exibição)

Esses decks foram feitos com muito amor, invocando a história de Doctor Who™ através da visão de Magic. Designers, escritores e artistas trabalharam para representar o mundo de Doctor Who™ de uma maneira que fosse empolgante para os fãs de Doctor Who™ e de Magic.

The Tenth Doctor The Tenth Doctor (Exibição)

The Parting of The Ways Exterminate

O Doutor viajou pelo universo em muitas aventuras, então você jogará com cards de planos incluídos em cada deck de Commander! Esses cards representam locais icônicos de Doctor Who™, cada um deles contendo um card de plano inédito em Magic para que você possa viajar pelo tempo e espaço à medida que o caos se instaura.

Bad Wolf Bay TARDIS Bay

Fixed Point in Time

Cada deck de Commander contará com novos cards válidos em Legado, Vintage e Commander. Esses cards foram feitos para Commander, aumentando a diversão e o aspecto social do formato que os jogadores tanto amam.

Na MagicCon: Barcelona, revelamos alguns dos novos cards, mecânicas e temas dos decks. Agora, reunimos todas as informações aqui. Prepare-se para Magic: The Gathering® – Doctor Who™!

Detalhes da coleção Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Código da coleção: WHO

Validade da coleção Magic: The Gathering® – Doctor Who™: Legado, Vintage e Commander

Validade no MTG Arena: não disponível no MTG Arena

Site: Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Datas importantes de Magic: The Gathering® – Doctor Who™

A foto do evento TARDIS (com promo) na MagicCon: Las Vegas : 22 a 24 de setembro

: 22 a 24 de setembro Estreia : 3 de outubro

: 3 de outubro Prévias : 3 a 6 de outubro

: 3 a 6 de outubro Jogo no podcast Command Zone Extra Turns : 11 de outubro

: 11 de outubro Lançamento global : 13 de outubro

: 13 de outubro Eventos de Festa de Lançamento: 13 a 15 de outubro

Há um universo inteiro de lugares para visitar em Magic: The Gathering® – Doctor Who™ com quatro decks de Commander, boosters de colecionador e entregas do Secret Lair no estilo de Doctor Who™. Quanto ao seu conteúdo, por que você não se junta a nós para algumas revelações?

Allons-y!

Tire uma foto com a TARDIS na MagicCon: Las Vegas!

Fãs que forem à MagicCon, fiquem de olho: em setembro, a Tardis aterrissará em Las Vegas. Na MagicCon: Las Vegas, os participantes terão a chance de tirar uma foto com a icônica cabine azul — e talvez levar um promo pela visita. A MagicCon: Las Vegas terá um público um pouco maior por dentro do que por fora!

Decks de Commander de Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Blast From The Past

Blast From The Past (verde, branco e azul)

Em 1963, Doctor Who foi exibido para o mundo pela primeira vez. Este deck honra os anos iniciais de Doctor Who™ com o período da série de 1963 a 1989. Blast from the Past, um deck verde, branco e azul, é liderado pelo The Fourth Doctor. Mas ele não está sozinho. O Doutor viaja com seus companheiros, trazidos a Magic com a mecânica companheiro do Doutor.

The Fourth Doctor The Fourth Doctor (arte ampliada)

Sarah Jane Smith Sarah Jane Smith (arte ampliada)

Veja Sarah Jane Smith. Ela tem a habilidade companheiro do Doutor, permitindo que você tenha ela e outra criatura como comandantes, caso a outra criatura seja o Doutor. Você poderá colocar o Doutor lado a lado com seus companheiros icônicos, ou até inventar suas próprias combinações. O que aconteceria se The Fourth Doctor se juntasse a Rose Tyler? Você poderá decidir com seus próprios decks de Doctor Who™. Blast from the Past conta a história de Doctor Who™ com a mecânica Histórico. Com sua primeira aparição em 2018, Histórico retorna como um tema central do deck, encorajando-o a jogar várias criaturas lendárias de Doctor Who™.

Time Lord Regeneration

Sagas são importantes no Histórico, outro tema central dos decks de Commander de Doctor Who™. Episódios icônicos de Doctor Who™ são representados nessas Sagas, cada uma contando a história do Doutor com ilustrações de tirar o fôlego e mecânicas poderosas. E, é claro, com fichas temáticas.

City of Death Tesouro

Você verá mais sobre Blast from the Past com o início das prévias. Por enquanto, vamos viajar para o futuro para ver nosso próximo deck.

Timey-Wimey

Timey-Wimey (azul, vermelho e branco)

Timey-Wimey é um deck sobre a grande bola de um barato muito doido de espaço-tempo. O deck é liderado por The Tenth Doctor e sua companheira Rose Tyler. Os dois dão o tema de manipulação temporal a esse deck azul, vermelho e branco, principalmente com a mecânica viagem no tempo.

The Tenth Doctor The Tenth Doctor (arte ampliada)

Rose Tyler Rose Tyler (arte ampliada)

Viagem no tempo é uma mecânica inédita que foca na manipulação de marcadores de tempo, vistos pela primeira vez em 1994. Em Doctor Who™ ela volta repaginada. Viagem no tempo permite que você adicione e remova marcadores de tempo, permitindo-lhe jogar com suspender, desaparecer e outras mecânicas divertidas de Magic.

The Parting of The Ways

Esse deck destaca as jornadas de The Ninth, Tenth e Eleventh Doctor, com personagens, mundos alienígenas e histórias emocionantes das muitas aventuras do Doutor.

The Face of Boe The Face of Boe (arte ampliada) Four Knocks

Four Knocks (arte ampliada) The Eleventh Hour Humano 1/1

Timey-Wimey traz ao Magic as escapadas do Doutor, com um distinto tema de viagem no tempo. Com três Doutores, esse deck está cheio de easter eggs e referências a Doctor Who™ que com certeza farão os fãs dizerem “Fantástico!”.

E quem sabe, talvez tenha até outro Senhor do Tempo presente …

Arte de: Lixin Yin

Paradox Power

Paradox Power (vermelho, azul e verde)

Em Paradox Power, a natureza selvagem do tempo está a todo vapor com mágicas voando para todo lado! Nesse deck vermelho, azul e verde, você pode esperar pelo inesperado quando The Thirteenth Doctor e Yasmin Khan chegarem. Com The Twelfth Doctor e The Thirteenth Doctor no cerne do deck, a mecânica paradoxo está trabalhando ao máximo para criar jogadas incríveis e icônicas de Commander!

The Thirteenth Doctor The Thirteenth Doctor (arte ampliada)

Yasmin Khan Yasmin Khan (arte ampliada)

Paradoxo lhe dá um benefício especial sempre que conjurar uma mágica de qualquer lugar que não seja sua mão, tendo sinergia com recapitular, rebote, suspender e outras! Com essas ferramentas à sua disposição, Paradox Power com certeza deixará você de queixo caído com as artimanhas caóticas e frenéticas da viagem no tempo.

The Foretold Soldier The Foretold Soldier (arte ampliada) The Flux

Falando em caos, o formato Planechase chega a Doctor Who™ amplificado pela TARDIS. Presente em cada deck liderado pelo Doutor, TARDIS permite-lhe viajar pelo universo à procura de sua próxima aventura.

TARDIS

Cards de plano exibem alguns dos lugares mais icônicos da história de Doctor Who™, com locais que os fãs amam e temem há décadas. Ao entrar na TARDIS, sabe-se lá onde (ou quando) você vai parar!

Bad Wolf Bay TARDIS Bay

Fixed Point in Time The Doctor's Tomb

Masters of Evil

Masters of Evil (azul, preto e vermelho)

Onde quer que o Doutor faça o bem, certamente haverá um vilão fazendo o mal. Esse deck azul, preto e vermelho é sobre os terríveis inimigos que o Doutor combateu em suas muitas jornadas através do tempo. Embora diversos personagens de Doctor Who™ façam uma aparição, o deck foca nos Daleks, nos Ciborgues e nas muitas encarnações do Mestre. Isso é representado pela mecânica escolha vilanesca, vista aqui em Davros, Dalek Creator.

Davros, Dalek Creator Davros, Dalek Creator (arte ampliada)

Quando você força os oponentes a fazerem uma escolha vilanesca, eles são obrigados a escolher entre duas opções, ambas para seu benefício. À medida que o deck pressiona seus oponentes, você pode reunir recursos usando o poder dos inimigos mais infames do Doutor.

Exterminate! Ficha de Dalek 3/3

O Doutor já enfrentou diversos inimigos poderosos no passado, cada um com planos de ser aquele que finalmente vencerá o Senhor do Tempo. Qual deles você escolherá para liderar seu deck de Commander?

Missy Missy (arte ampliada)

The Valeyard The Valeyard (arte ampliada)

Não importa qual vilão escolha para jogar; esse deck de Commander permite que você assuma o controle de alguns dos maiores inimigos do Doutor. Prepare-se para aprimorar seu jogo com Masters of Evil.

Death in Heaven Cyberman Reminder

Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Expositor de Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Não estamos celebrando apenas Doctor Who™ com esses decks. A diversão também chegará aos boosters de colecionador, dando tratamentos, metalizados e ilustrações especiais aos cards da coleção. Quer ver?

TARDIS (exibição)

Metalizados Surge estão de volta e você não vai querer perdê-los. Você pode abrir cards para decks de Commander com os personagens, momentos da história e muito mais em um belo metalizado Surge. (Planos de Planechase não estão presentes em boosters de colecionador e nem nos tratamentos metalizado tradicional, gravado ou Surge.)

The Fourth Doctor (exibição) The Tenth Doctor (exibição) The Thirteenth Doctor (exibição)

Você também poderá colecionar versões de exibição especiais de TARDIS para diversos cards da coleção. Disponíveis apenas nos Boosters de Colecionador, essas versões contam com novas ilustrações para os cards de decks de Commander, focando em estilos chamativos e artes de tirar o fôlego. Por exemplo: cada versão do Doutor tem uma versão de exibição de TARDIS …

… assim como muitos dos fiéis aliados do Doutor …

Sarah Jane Smith (exibição) Rose Tyler (exibição) Yasmin Khan (exibição)

… e seus terríveis inimigos!

Missy (exibição) Davros, Dalek Creator (exibição)

Nos Boosters de Colecionador, você também pode encontrar cards especiais do Doutor com número de série. Extremamente raras e estilosas, essas impressões do Doutor estão marcadas com números de série únicos. Cada card terá por volta de 500 impressões que só poderão ser encontradas em Boosters de Colecionador.

The Fourth Doctor (com número de série) The Tenth Doctor (com número de série) The Thirteenth Doctor (com número de série)

Gerônimo!

O lançamento de Magic: The Gathering® – Doctor Who™ será em 13 de outubro de 2023. Você pode reservar a coleção em lojas on-line como Amazon, em sua loja de jogos local e em outros lugares em que Magic é vendido. Sabemos que está animado para a união de Doctor Who™ e Magic, então temos mais para mostrar na estreia, em 3 de outubro de 2023.

O quê? Quer mais uma prévia?

Isso quebraria as leis do tempo.

Ah, só desta vez.