Wizards of the Coast

A conclusão épica da maior batalha de Magic se aproxima! Elesh Norn e seu exército phyrexiano finalmente invadiram o Multiverso, espalhando-se por um número incontável de planos. Será que o que restou das Sentinelas conseguirá reverter o jogo enquanto as hordas phyrexianas ameaçam assimilar ou destruir tudo o que encontrarem pelo caminho? O destino de todos os planos está em jogo.

Chegou a hora de se juntar ao que restou do Multiverso em uma batalha épica que abrangerá todos os planos que você conhece e ama. Sua prévia de Marcha das Máquinas chegou.

Arte por: Billy Christian

Marcha das Máquinas é o ponto culminante de mais de uma década de maquinações phyrexianas, todas elas levando a uma alteração que mudará fundamentalmente o Multiverso.

Gire o card

O destino de inúmeros planos está em jogo, mas ainda há esperança. Os planos não permitirão a derrota sem antes lutar.

Invasão de Alara | Arte de: Mathias Kollros

Invasão de Tarkir | Arte de: Darren Tan

Invasão de Shandalar | Arte de: Adam Paquette

Fique ao lado dos maiores heróis de Magic de praticamente todos os planos que visitamos no Multiverso. A batalha contra os phyrexianos será difícil, mas aliados inesperados se juntaram à luta de nossos heróis contra a investida phyrexiana.

Teremos que contar com a ajuda de cada um deles, pois a Árvore da Invasão abriu portais em todos os cantos do Multiverso, independentemente do quão aparentemente inofensivo . . .

Ou catastroficamente familiar . . .

Gire o card

Os phyrexianos têm à sua disposição tudo aquilo que precisam para completar sua obra prima. O Multiverso está na palma de suas mãos oleosas, seu exército é de uma extensão nunca antes vista em nenhum plano e todos os planeswalkers que procuraram interrompê-los foram devastados e completados.

Ainda assim, a esperança, como sempre, é a última que morre.

Esta é a Marcha das Máquinas.

Detalhes de Marcha das Máquinas

Marcha das Máquinas Commander de Marcha das Máquinas

Código da coleção de Marcha das Máquinas: MOM

Código da coleção de Commander de Marcha das Máquinas: MOC

Site: Marcha das Máquinas

Encomende agora mesmo: Online pela Amazon e em sua loja de jogos mais próxima

Datas importantes de Marcha das Máquinas

História de Marcha das Máquinas : 16 a 28 de março

: 16 a 28 de março Estreia da coleção, trailer e início das prévias : quinta-feira, 29 de março de 2023

: quinta-feira, 29 de março de 2023 Prévia dos cards : 29 de março a 4 de abril

: 29 de março a 4 de abril Galeria completa de imagens dos cards : 5 de abril

: 5 de abril Eventos de Pré-lançamento em Lojas : 14 a 20 de abril

: 14 a 20 de abril Lançamento digital em MTG Arena e Magic Online : 18 de abril

: 18 de abril Lançamento físico mundial : abril de 21

: abril de 21 Eventos de lançamento em lojas: 21 a 23 de abril

Você pode completar sua coleção de Marcha das Máquinas com:

Boosters de Coleção

Boosters de Draft

Boosters de Colecionador

Pacote

Pacotes de Pré-lançamento

Boosters de Jumpstart da Coleção

Cinco decks de Commander

Expositor de Booster de Draft

Expositor de Booster de Coleção

Expositor de Boosters de Colecionador

Pacote

Expositor de Booster de Jumpstart

Pacote de Pré-lançamento

Marcha das Máquinas contará com cinco decks de Commander. O que é aquele texto vermelho na parte superior daquela caixa com formato diferente? Hmm, não deve ser nada. (É alguma coisa sim — veja abaixo para saber mais.)

Ameaça Crescente (branco e preto)

Investida da Cavalaria (branco, azul e preto)

Convocação Divina (azul, vermelho e branco)

Pedido de Apoio (vermelho, verde e branco)

Hora das Engenhocas (verde, azul e vermelho)

Planechase está de volta!

Com a invasão phyrexiana de todo o Multiverso em andamento, este é o momento ideal para Planechase! Este suplemento multijogadores permite que você viaje de um local para outro, com mudanças nas regras baseadas no local onde a sua batalha está sendo realizada no momento. Persiga os phyrexianos por todo o Multiverso ou dê um pouco mais de emoção ao seu próximo jogo de Commander.

Cada deck de Commander de Marcha das Máquinas inclui dez cards de Planechase diferentes — cinco novos e cinco reimpressões. Confira uma prévia dos 50 cards de Planechase que você poderá encontrar na coleção.

Prévia do Booster Fun

Marcha das Máquinas é realmente uma batalha pelo Multiverso, e abrir um booster deve dar a sensação de vislumbrar planos de todos os tipos. Tendo isso em vista, incluímos personagens de todo o Multiverso além de bordas revisitadas e tratamentos especiais de coleções passadas.

Em primeiro lugar, temos Lendas do Multiverso, uma coleção de cards bônus não válidos no Padrão parecida com o Arquivo Místico de Strixhaven: Escola de Magos ou os artefatos retrô de A Guerra dos Irmãos. Essa coleção trará reimpressões de personagens icônicos com o tratamento Booster Fun de seu plano natal.

Novos cards também entraram na onda da viagem multiversal. Personagens de todo o Multiverso estão vestindo a camisa do tratamento Booster Fun de seus planos natais de coleções anteriores — ou, em alguns casos, ganhando um novo tratamento de uma coleção que não possuía tratamentos quando foi lançada.

Gire o card Gire o card

Lendas do Multiverso

E, é claro, o melhor de todos.

Além disso, os cards de planeswalker sem bordas e com arte estendida estão de volta.

Cards promocionais

Dois dos cards acima também receberão versões promocionais.

E, se participar de um Pré-lançamento na sua loja local, nossa celebração de 30 anos de Magic continua com esses cards promocionais estonteantes:

O Pré-lançamento de Marcha das Máquinas traz mais novidades

Os eventos de Pré-lançamento são sua porta de entrada para os cards mais recentes de Magic, e os eventos de Pré-lançamento de Marcha das Máquinas trazem ainda mais novidades para você descobrir! Além do card promocional da coleção com carimbo do ano, os Pacotes de Pré-lançamento de Marcha das Máquinas incluem um card promocional lendário adicional para jogo em Commander:

Esses cards fazem parte da coleção de Commander de Marcha das Máquinas e não podem ser usados para jogar em eventos de Pré-lançamento — eles servem como bônus exclusivo do Pacote de Pré-lançamento, celebrando e mostrando um pouco mais da batalha contra Phyrexia em Marcha das Máquinas (e para adicionar ou inspirar seu próximo deck de Commander).

SECRET LAIR

Nem mesmo Secret Lair foi poupado da invasão phyrexiana, e a linha decidiu fazer parte da ação. Haverá três entregas relacionadas com Marcha das Máquinas, mas vamos mostrar apenas uma delas hoje. Veja alguns cards emocionantes que você poderá esperar em uma entrega futura de Secret Lair:

Marcha das Máquinas: Consequências

Ansioso por saber como a história termina e o que Marcha das Máquinas: Consequências nos reserva? Essa pequena coleção de 50 cards tem como foco principal a história, mostrando o que acontece após os eventos de Marcha das Máquinas. Quais personagens continuarão vivos? Quais viverão felizes para sempre? E quais não chegarão a conhecer as consequências?

O Funeral Régio dos Kenriths | Arte de: Manuel Castañón

Esta é uma coleção para os mais apaixonados pela história, pelos personagens e pelo que vem a seguir. Marcha das Máquinas: Consequências é uma coleção com 50 novos cards válidos no Padrão, vendida em boosters de cinco cards. Quando dizemos que Magic vai mudar para sempre, você verá essas mudanças nesses cards e na história.

A história de Marcha das Máquinas: Consequências começará no dia 1º de maio, e as prévias serão reveladas nos dias 2 e 3 de maio.

Enquanto isso, todo cuidado é pouco, pois a máquina phyrexiana está em marcha e nenhum canto do Multiverso está seguro.

Marcha das Máquinas chegará às lojas do mundo todo no dia 21 de abril de 2023. Reserve hoje mesmo em sua loja local, vendedores online como a Amazon e em todos os outros lugares que vendem Magic.