Dez guildas. Dez pares de cores. Personagens e histórias de Ravnica que foram apresentados em 13 coleções de Magic, ao longo de 16 anos. Disponível nas lojas a partir de 12 de janeiro de 2024, Ravnica Remasterizada traz reimpressões fantásticas e cards favoritos dos colecionadores a uma experiência de Draft inesquecível!

Aves do Paraíso Bueiros de Vapor de borda retrô Garota-massacre de borda retrô

Fãs de longa data de Ravnica encontrarão diversos rostos e cards familiares em Ravnica Remasterizada, enquanto os novos jogadores se divertirão colecionando poderosas reimpressões enquanto exploram a história do plano pela primeira vez.

Tomik, Advoquista Distinto Fblthp, o Perdido Garota-massacre

Krenko, Chefe da Turba Aurélia, Exemplo da Justiça Niv-Mizzet, Parun

É claro que um dos lançamentos mais famosos de Ravnica são os fantásticos terrenos de choque, jogados em Commander, Moderno e além. Eles também estarão aqui à sua espera:

Cripta de Sangue Charco da Procriação Sacrário Ateísta

Fonte Santificada Tumba Abandonada Fundição Sagrada

Bueiros de Vapor Solo Pisoteado

Jardim do Templo Túmulo Aquático

Tudo isso e muitas outras novidades ajudam a fazer do Draft de Ravnica Remasterizada um mergulho colorido por guildas e nostalgia. Você poderá conhecer Ravnica Remasterizada em sua loja local com Friday Night Magic e um fim de semana de lançamento repleto de Drafts quando o produto for lançado, no dia 12 de janeiro de 2024!

O lado estiloso de Ravnica

Se colecionar as versões mais maneiras dos cards do seu deck favorito for emocionante, Ravnica Remasterizada não o deixará desapontado: a coleção está cheia de chamativos tratamentos Booster Fun, além da volta dos cards com moldura retrô.

Garota-massacre de borda retrô Krenko, Chefe da Turba, de borda retrô Aves do Paraíso de borda retrô

Aurélia, Exemplo da Justiça, de borda retrô Niv-Mizzet, Parun, de borda retrô

Os cards de borda retrô estão disponíveis nos Boosters de Draft (pelo menos um em cada booster) e de Colecionador (mais de um em cada booster), nas versões metalizado tradicional e não metalizado — incluindo os terrenos de choque!

Cripta de Sangue de borda retrô Charco da Procriação de borda retrô Sacrário Ateísta de borda retrô

Fonte Santificada de borda retrô Tumba Abandonada de borda retrô Fundição Sagrada de borda retrô

Bueiros de Vapor de borda retrô Solo Pisoteado de borda retrô

Jardim do Templo de borda retrô Túmulo Aquático de borda retrô

Se você prefere um toque mais moderno, os Boosters de Colecionador são para você. Disponíveis apenas nos Boosters de Colecionador de Ravnica Remasterizada, os cards de anime sem bordas apresentam seus personagens favoritos de Ravnica com um look exclusivo inspirado em anime.

Tomik, Advoquista Distinto, de anime sem bordas Fblthp, o Perdido, de anime sem bordas Garota-massacre de anime sem bordas

Krenko, Chefe da Turba, de anime sem bordas Aves do Paraíso de anime sem bordas

Por fim, os Boosters de Colecionador têm mais uma surpresa reservada para os fãs: disponíveis apenas nos Boosters de Colecionador de Ravnica Remasterizada, temos versões sem bordas de todos os dez terrenos de choque.

Cripta de Sangue sem bordas Charco da Procriação sem bordas Sacrário Ateísta sem bordas

Fonte Santificada sem bordas Tumba Abandonada sem bordas Fundição Sagrada sem bordas

Bueiros de Vapor sem bordas Solo Pisoteado sem bordas

Jardim do Templo sem bordas Túmulo Aquático sem bordas

Compartilharemos mais detalhes sobre a coleção e a diversão de Draft de Ravnica Remasterizada com as revelações no WeeklyMTG, no dia 19 de dezembro.

