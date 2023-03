O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™ dá vida ao mundo de J.R.R. Tolkien e permite que você siga os passos de personagens tão queridos de uma forma que só Magic: The Gathering Universes Beyond consegue fazer. Jogue seus momentos favoritos da Terceira Era ou vire a Terra Média de cabeça para baixo e renda-se à tentação do Um Anel. O destino está nas suas mãos. Prepare-se para pôr o pé na estrada... e ninguém sabe onde ela pode te levar nem quem você pode encontrar!

O Um Anel

E há muito mais na Terra Média além do um Anel. Você jogará com personagens tão queridos e visitará lugares que estão no coração da história, do Condado ao Monte da Perdição. O Anel pode tentar você no caminho (falaremos mais sobre essa mecânica depois), mas o tema do jogo é a jornada até lá e de volta outra vez.

Frodo, Ruína de Sauron Sam, o Destemido

Gollum, Conspirador Paciente Monte da Perdição

Personagens que adoramos, momentos que nos levaram às lágrimas e a luta pelo Um Anel. Capturamos essa essência de O Senhor dos Anéis no Magic para você jogar de novo e de novo.

Gandalf, o Cinza Você Não Pode Passar!

Aliviamento Tom Bombadil

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média traz múltiplas representações de personagens emblemáticos — que serão reveladas depois — para capturar a profundidade da história e de suas transformações. Válida em Moderno e Commander (e em outros formatos Eternos) e jogável nos formatos Draft e Deck Selado, essa coleção é uma declaração de amor a essa história que emocionou gerações, e leva você à própria Terra Média. O lançamento de Commander em paralelo a O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média — válido em formatos Eternos — expressa o mesmo sentimento e o mesmo cuidado com o mundo e as palavras de Tolkien.

Um Anel Para Todos Governar

O elemento mais característico de O Senhor dos Anéis é o próprio Um Anel: o tesouro... e a tentação... do poder de Sauron. Enquanto os outros anéis do poder foram forjados para reis élficos, senhores dos anões e homens mortais da Terra Média, apenas um deles realmente importa: o Um Anel Para Todos Governar.

O Um Anel

Assim, como parte de uma promoção extraordinariamente rara e excitante apenas para O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média, criamos um card assim.

O Um Anel (serializado 001/001)

* Renderização digital. Não é um card de fato.

Serializado como um de um, esse "Precioso" é um card metalizado tradicional impresso na Língua Negra de Sauron usando o alfabeto Tengwar, e será encontrado num único Booster de Colecionador de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média em língua inglesa.

Mas e aqueles Anéis do Poder?

Anel Solar (élfico) Anel Solar (anão) Anel Solar (humano)

Disponíveis em Boosters de Colecionador de todos os idiomas de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média estão versões de Anel Solar com o tema dos anéis do poder criados para os elfos, anões e homens mortais da Terra Média. Eles trazem o idioma dos altos elfos, o quenya, no alfabeto Tengwar. É possível encontrar tanto versões metalizadas de arco-íris duplo quanto não metalizadas, mas as versões metalizadas de arco-íris duplo serão serializadas e impressas em quantidades diferentes.

300 Anéis Solares (élficos) serializados metalizados de arco-íris duplo

700 Anéis Solares (anões) serializados metalizados de arco-íris duplo

900 Anéis Solares (humanos) serializados metalizados de arco-íris duplo

3.000 Anéis Solares (élficos) não metalizados

7.000 Anéis Solares (anões) não metalizados

9.000 Anéis Solares (humanos) não metalizados

O card promocional um de um do Um Anel estará num Booster de Colecionador de língua inglesa, enquanto os Anéis Solares com tema dos anéis do poder podem ser encontrados em Boosters de Colecionador de todos os idiomas.

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média - Commander O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média - Commander

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média: LTR

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média: LTC

Validade em formatos físicos (cards novos no Magic):

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média (LTR): Moderno, Legado, Vintage e Commander

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média Commander (LTC): Legado, Vintage e Commander

Validade no MTG Arena:

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média (LTR): Alquimia e Histórico

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média Commander (LTC): Indisponível no MTG Arena

Site: O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média

MagicCon: Minneapolis : 5 a 7 de maio

: 5 a 7 de maio O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média : 30 de maio

: 30 de maio Prévia dos cards : 30 de maio a 9 de junho

: 30 de maio a 9 de junho Prévia de Commander e listas de decks : 8 de junho

: 8 de junho Galeria completa de imagens dos cards : 9 de junho

: 9 de junho Eventos de Pré-lançamento em Lojas : 16 a 22 de junho

: 16 a 22 de junho Lançamento digital no MTG Arena : 20 de junho

: 20 de junho Lançamento físico mundial : 23 de junho

: 23 de junho Eventos da Festa de Lançamento : 23 a 25 de junho

: 23 a 25 de junho Promo do Pacote: Lançamento da Edição para Presente : 7 de julho

: 7 de julho O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média em loja : 7 a 9 de julho

: 7 a 9 de julho Festas de Commander : 21 a 23 de julho

: 21 a 23 de julho MagicCon: Barcelona com destaque para O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média : 28 a 30 de julho

: 28 a 30 de julho Campeonatos em Loja : 5 a 13 de agosto

: 5 a 13 de agosto Lançamento de fim de ano: 3 de novembro

Você pode escolher múltiplos caminhos para partir em sua jornada com a Sociedade em junho e julho, entre eles:

Kit Inicial

Boosters de Jumpstart

Pacote de Pré-lançamento

Boosters da Coleção

Boosters de Draft

Boosters de Colecionador

Decks de Commander

Pacote

Pacote: Edição de presente

Cards especiais de Reinos e Relíquias e o card promocional do Compre Uma Caixa

Cada Booster de Colecionador de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média inclui um card especial metalizado tradicional de reinos e relíquias, um card de Magic poderoso e empolgante com arte e tratamento de O Senhor dos Anéis.

O Grande Círculo de Reinos e Relíquias Ponte Traiçoeira de Reinos e Relíquias Terras Ermas de Reinos e Relíquias

Há um total de 30 cards especiais de reinos e relíquias, cada um um card de terreno ou artefato mítico raro sem borda com o código de coleção (LTC) e o símbolo de coleção dos cards de Commander de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média. Esses cards de reinos e relíquias também aparecem em Boosters de Colecionador, tanto não metalizados quanto em metalizado Surge!

O Grande Círculo de Reinos e Relíquias Metalizado Surge Ponte Traiçoeira de Reinos e Relíquias Metalizada Surge Terras Ermas de Reinos e Relíquias Metalizada Surge

Além disso, há mais um artefato de bônus a mostrar hoje: o card promocional de Compre uma caixa de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média! Com a compra ou compra antecipada de um expositor de Boosters de Draft, da Coleção ou de Jumpstart de sua loja local da WPN (enquanto durar o estoque), você também pode receber uma versão temática de Botas do Desbravador.

Botas do Desbravador de Compre uma caixa

Fale com sua loja de jogos local para saber mais sobre a venda antecipada de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média e como receber esse card!

Kit Inicial

Com dois decks de 60 cards e tudo de que você precisa para aprender a jogar Magic: The Gathering, o Kit Inicial também inclui mais dez cards inéditos no Magic (cinco em cada deck), com destaque para um card mítico raro metalizado tradicional para cada deck, perfeito para qualquer pessoa que esteja começando sua jornada no Magic com O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média. Os cards de Magic do Kit Inicial são válidos no formato Moderno e a arte de cada card em ambos os decks celebra O Senhor dos Anéis.

Aragorn e Arwen, Casados Sauron, O Olho Sem Pálpebra

Pacote

Com oito Boosters da Coleção, uma caixa temática, 40 terrenos básicos (20 metalizados tradicionais e 20 não metalizados) e um marcador de pontos de vida Spindown gigante, o Pacote de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média é um excelente presente para qualquer fã de Magic ou de O Senhor dos Anéis. E esses Pacotes incluem um conjunto exclusivo de variantes que mostram uma das características mais belas dessa coleção: cards de cena sem borda.

Frodo, Ruína de Sauron, de cena sem borda Samwise, o Destemido, de cena sem borda

Gollum, Conspirador Paciente, de cena sem borda O Um Anel de cena sem borda

Essas quatro variantes dos cards de cena só estão incluídas no Pacote e no Pacote: Edição para Presente (mais versões não metalizadas em Boosters de Colecionador) e retratam o momento que antecede a destruição do Um Anel. Você pode ver que a cena é dois por dois, mas há outras cenas de até seis por três cards, o tamanho perfeito para uma cena realmente épica.

Há várias outras cenas nessa coleção para você montar com cards dos Boosters de Draft, da Coleção e de Colecionador.

Pacote de Pré-lançamento

Sua loja de jogos local tem tudo de que você precisa em O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média. Esteja entre os primeiros a se aventurar e jogar em um evento de Pré-lançamento, entre 16 e 22 de junho. Construa seu deck selado com seis Boosters de Draft e dois cards promocionais com estampa metalizada: um card raro ou mítico raro da coleção mais um belo card de cena sem borda para montar uma cena disponível somente nos Pacotes de Pré-lançamento e nos Boosters de Colecionador! Os Pacotes de Pré-lançamento também incluem um marcador de pontos de vida spindown (às vezes numa versão especial que mostraremos depois). É tudo de que você precisa para formar sua Sociedade e desafiar os amigos.

Decks de Commander

Os quatro decks de Commander de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média trazem ainda mais personagens e dão ainda mais clima para a experiência. Cada deck traz 20 cards de Magic novos (inclusive dois cards míticos raros) válidos em Commander, Legado e Vintage. Além disso, você encontrará um pacote de amostra de Booster de Colecionador, e todos os cards no deck têm arte que retratam a Terra Média. Esses decks superinteressantes são aventuras prontas, que trazem personagens familiares que trabalham juntos pelo destino da Terra Média.

Sam, Ajudante Leal Radagast, Mago das Matas Anel Solar

Esses decks celebram as facções de O Senhor dos Anéis se seu próprio jeito.

Cavaleiros de Rohan (Azul-Vermelho-Branco) Comida e Companheirismo (Branco-Preto-Verde)

Conselho Élfico (Verde-Azul) As Hostes de Mordor (Azul-Preto-Vermelho)

Expositor de Boosters de Colecionador

Para fãs que queiram isso tudo, os Boosters de Colecionador são a forma mais fácil de adicionar os cards mais legais a seus decks e à sua coleção. Esses boosters incluem múltiplos cards raros ou míticos raros e trazem lindos tratamentos de Booster Fun (saiba mais sobre eles abaixo) e cards metalizados, além da oportunidade de achar cards colecionáveis incríveis encontrados apenas nos Boosters de Colecionador. E, como a cereja do bolo, cada expositor de Boosters de Colecionador também tem um card especial de reinos e relíquias!

Uma Prévia do Booster Fun

O Um Anel e os Anéis do Poder não são nossas únicas formas de compartilhar a bela arte e contar a história de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média.

Planície com arte expandida de mapa Planície com arte expandida de mapa

Ilha com arte expandida de mapa Ilha com arte expandida de mapa

Pântano com arte expandida de mapa Pântano com arte expandida de mapa

Montanha com arte expandida de mapa Montanha com arte expandida de mapa

Floresta com arte expandida de mapa Floresta com arte expandida de mapa

Esses terrenos básicos com arte expandida de mapa evocam o trabalho fantástico de Pauline Baynes, que ilustrou um dos primeiros mapas da Terra Média. Cada terreno básico com arte expandida de mapa mostra um local mencionado na história de O Senhor dos Anéis e pode ser encontrado em Boosters de Draft, da Coleção, de Jumpstart e de Colecionador. Nos Boosters de Colecionador, ele será um card metalizado tradicional!

Frodo, Ruína de Sauron, com moldura de anel Samwise, o Destemido, com moldura de anel Gollum, Conspirador Paciente, com moldura de anel

Gandalf, o Cinza, com moldura de anel Tom Bombadil, com moldura de anel

O tratamento de anel destaca 30 cards lendários sobre momentos épicos da história, somando uma aparência estilosa aos cards de personagens tão queridos. Os cards com tratamento de anel podem ser encontrados Boosters de Draft, da Coleção ou de Colecionador.

Monte da Perdição sem borda O Condado sem borda

Os terrenos sem borda também aparecem em O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média, retratando lugares importantes da Terra Média com a beleza de uma arte expandida. Esses terrenos sem borda podem ser encontrados em Boosters de Draft, da Coleção e de Colecionador.

O Um Anel com arte expandida Aragorn e Arwen, Casados, com arte expandida Sauron, O Olho Sem Pálpebra, com arte expandida

Os cards de arte expandida retornam em O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média. Essas versões de cards raros ou míticos raros mostram ainda mais de sua linda arte...

E, é claro, há outro tipo de tratamento que proporciona uma experiência artística que você tem que ver para crer: os cards de cena sem borda.

Frodo, Ruína de Sauron, de cena sem borda Samwise, o Destemido, de cena sem borda

Gollum, Conspirador Paciente, de cena sem borda O Um Anel de cena sem borda

Esses cards de cena sem borda trazem uma arte que se estende por múltiplos cards e mostra momentos cruciais de O Senhor dos Anéis.

As cenas vão de dois por dois a seis por três cards, 18 cards, uma quantidade épica para mostrar uma cena de escala igualmente épica. Haverá um total de sete cenas no lançamento de junho, cinco das quais aparecerão nos Boosters de Draft e da Coleção de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média, e todas as sete aparecerão nos Boosters de Colecionador. (A cena acima está disponível no Pacote e no Pacote: Edição para Presente, assim como nos Boosters de Colecionador, e dá a você um gostinho do que se pode esperar.)

Então, em novembro, quatro cenas adicionais (de três por dois cards) virão se somar ao visual incrível de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média. (Compartilharemos essas cenas futuramente.)

Expositor de Boosters de Jumpstart

Já sabe jogar Magic? Os Boosters de Jumpstart com cinco temas únicos permitem que os jogadores embarquem em jogos rápidos, fáceis e divertidos com O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média. Como nos lançamentos recentes dos Boosters de Jumpstart, cada um dos cinco temas também inclui um card raro feito apenas para O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média - Jumpstart (Esses cinco cards raros de Jumpstart também podem vir nos Boosters de Colecionador.)

Expositor de Boosters da Coleção

Veja mais do que O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média oferece e expanda sua coleção de Magic com os Boosters da Coleção, um booster divertido com a oportunidade de encontrar múltiplos cards raros ou míticos raros, uma chance de achar reinterpretações do passado de Magic com cards da Lista e um card de arte em cada booster. Além disso, cada expositor de Boosters da Coleção vem com um card especial de reinos e relíquias.

Expositor de Boosters de Draft

Topa um draft com os amigos? Precisa de mais decks selados pra jogar? Os Boosters de Draft são o jeito mais certeiro de jogar Magic só abrindo cards novos. E o que é melhor, cada expositor de Booster de Draft trás um card especial de reinos e relíquias!

Pacote: Edição de presente

Com entrega em 7 de julho, o Pacote: Edição para Presente de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média tem tudo que você encontraria no pacote normal, mas com algumas diferenças incríveis: uma caixa com arte diferente (e igualmente épica), uma cor diferente para o marcador de pontos de vida Spindown gigante e um Booster de Colecionador com ainda mais cards para descobrir. É a versão turbinada de um presente maravilhoso para você e seus amigos.

Lançamentos de fim de ano

Além de nosso lançamento em 23 de junho, temos ainda mais reservado para O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média esse ano. A partir de 3 de novembro, alguns dos acréscimos para compartilharmos ainda mais de O Senhor dos Anéis serão:

Caixas de Cena — descubra belos cards de cena sem borda metalizados tradicionais retratando momentos de O Senhor dos Anéis.

Booster de Colecionador: Edição Especial — com um novo tratamento e uma edição especial para fãs de longa data de Magic e O Senhor dos Anéis.

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média Jumpstart Volume 2 adicionando mais temas a O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média.

Os lançamentos de novembro para O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média aproveitam a empolgação da coleção bem a tempo das festas do fim de ano!

Evento das Festividades de Magic de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média

De 7 a 9 de julho reúna os amigos e vá à sua loja de jogos da WPN para as Festividades de Magic de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média! Jogadores novos e veteranos podem mergulhar de cabeça na história de O Senhor dos Anéis para ganhar cards promocionais, tirar uma foto de lembrança, receber um código de bônus no MTG Arena (onde disponível) diretamente na própria conta, e até levar pra casa uns marcadores de pontos de vida Spindown promocionais com tema de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média.

Para fãs novos e antigos de Magic e O Senhor dos Anéis, essa é uma chance de celebrar uma coleção incrível com um evento inesquecível. Depois contaremos mais sobre as Festividades de Magic.

O Secret Lair se junta à Sociedade

Nem todos que vagam estão perdidos, como os cards incríveis de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média que acabaram indo parar num Secret Lair que virá mais tarde ainda esse ano. Fique de olho para saber a data desta dessa colaboração incrível e o que esperar dela.

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média no Arena

Além do épico lançamento para o jogo de mesa, O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média chega ao MTG Arena em 20 de junho! Do Um Anel e da tentação que ele oferece à história e aos personagens que adoramos em O Senhor dos Anéis, esse lançamento trás a mesma aventura em que Magic e a Terra Média se encontram em seu PC e telefone celular.

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média será válido nos formatos Alquimia e histórico, somando jogabilidades e cards novos para os jogadores do MTG Arena.