Este ano, regresse a uma terra de contos de fada, cavaleiros e bruxas com Terras Selvagens de Eldraine. Um plano envolto em mistério e fantasia, Eldraine ainda tem muito a ser descoberto! Eldraine é um plano inspirado nos contos de fadas onde reina a excentricidade de uma boa história, mas com uma reviravolta mágica especial. Desta vez, vamos nos aventurar para além dos castelos cênicos e rumo às terras selvagens, um local populado por fadas, gigantes e muito mais.

Terras Selvagens de Eldraine será também sua primeira visita ao Multiverso após a invasão phyrexiana. Embora nossos heróis tenham conseguido estragar os planos de Elesh Norn, as consequências desses acontecimentos estão presentes em todo lugar por aqui. Você encontrará velhos amigos (e inimigos), explorará novos cantos de Eldraine e descobrirá como o Multiverso está se recuperando da Invasão.

Embora nossa história ainda não tenha começado, estamos ansiosos por mostrar a você uma prévia das artes, dos cards e da história dessa coleção que será lançada no dia 8 de setembro. Por isso, vamos começar!

Era Uma Vez…

Durante nossa visita original ao plano de Eldraine, o nosso foco foi as cortes reais e sua função no plano. Essa imagem cavalheiresca de Eldraine fez muito sucesso com os fãs. Agora, estamos de volta ao plano com Terras Selvagens de Eldraine, mas as coisas serão um pouco diferentes. Eldraine continua sendo uma terra repleta de beleza e esplendor, com prados encantados e heróis valentes.

Arte de: Alayna Danner

Mas, agora, vamos nos aventurar para além das muralhas dos castelos, rumo às terras selvagens. Essas selvas misteriosas são populadas por criaturas estranhas, feras selvagens e magia arcana. Terras Selvagens de Eldraine captura a essência mística desses locais, convidando o jogador a descobrir quais são os segredos que os aguardam nas terras selvagens.

Durante a invasão phyrexiana, uma maldição chamada Sono Maldito recaiu sobre o local. Atraindo as forças phyrexianas para um sono inofensivo, essa parecia ser a salvação do plano. Contudo, a salvação tornou-se uma maldição conforme a própria população de Eldraine começou a cair em sono profundo.

Arte de: Nestor Ossandon Leal

Durante o desenvolvimento de Terras Selvagens de Eldraine, queríamos capturar a sensação mágica que existe ao seu redor. Você verá isso em grande escala, como no Sono Maldito que aflige a população, e em coisas simples como truques de fadinas.

Truque de Mãos Truque de Mãos (promo FNM)

Essa maldição foi criada por Talion, Lorde das Fadinas, e três bruxas irmãs. Originalmente destinada a proteger o plano contra as forças de Phyrexia, o Sono Maldito fugiu do controle de seus criadores. Agora, a população de Eldraine se preocupa que, um dia, todos fiquem presos nesse sono do qual não é possível acordar.

Fortaleza Inquieta

Os personagens de Terras Selvagens de Eldraine

Nossa história começa com Talion, o Lorde Gentil. Embora seja o governante das fadinas de Eldraine, ele também assume o posto de protetor misterioso de toda a população do plano. Durante a invasão phyrexiana, Talion foi forçado a se juntar a três bruxas para criar o Sono Maldito, uma maldição que, agora, afeta suas crianças.

Talion, o Lorde Gentil Talion, o Lorde Gentil (sem bordas)

Onde há pesadelos, há Ashiok. Com um reino todo cheio de pesadelos para caçar, ela está pronta para libertar a sua magia, não importa qual seja o custo.

Ashiok, a Manipulação Vil

Também vamos encontrar novos rostos durante nossa visita. Kellan é um novo personagem que vai assumir a missão de Talion para acabar de vez com o Sono Maldito. Kellan, Lorde das Altas Fadinas, foi incumbido de trazer a paz e a salvação para o seu povo.

Arte de: Anna Steinbauer

Will e Rowan estão de volta nesta coleção, desta feita em circunstâncias bastante diferentes. Durante a invasão phyrexiana, os gêmeos perderam seus pais. Depois disso, Will e Rowan perderam suas centelhas e foram forçados a manter a união no reino, um desafio que vai testá-los para além de seus limites.

Arte de: Ryan Pancoast

Arte de: Magali Villeneuve

E é claro que não poderíamos regressar a Eldraine sem visitar o adorado Syr Gengibra, que, ao lado de Biscoito Durão, fechará nosso doce grupo de heróis.

Biscoito Durão

Uma nova história de Magic se desdobra

Os cavaleiros que combateram a invasão, tanto aqueles que agiram como mercenários quanto aqueles a quem ainda resta a honra, chamam Will de Garoto Rei. E, por mais que desejasse que as coisas fossem diferentes, Rowan não os culpa.

—"Pura do Coração" de K. Arsenault Rivera

Enquanto a maldição do Sono Maldito aflige a população de Eldraine, as tensões aumentam entre os gêmeos Kenrith. Longe dali, uma força antiga das profundezas da selva chama um jovem garoto meio-fadina que vai descobrir o que significa ser um herói.

Descubra como este conto de fadas será contado quando a história em cinco partes de Terras Selvagens de Eldraine começar no dia 8 de agosto, aqui mesmo no DailyMTG!

Arte de: Magali Villeneuve

Contos de Fadas e Booster Fun

Terras Selvagens de Eldraine oferece uma mistura entre personagens fantásticos e artes igualmente impressionantes. Nossa equipe de artistas trabalhou arduamente para produzir uma estética que parece ter saído diretamente de um livro de contos de fadas. Você também encontrará artes que representam os muitos heróis adorados e vilões detestados de Eldraine.

Arte de: Ekaterina Burmak

Arte de: Piotr Dura

Arte de: Nino Vecia

Uma vez que Eldraine é um plano tão adorado, tínhamos que encontrar a melhor forma de capturá-lo com Booster Fun. Terras Selvagens de Eldraine está repleta de cards sem bordas, de exibição e metalizados inspirados no folclore e na fantasia. Estamos trazendo mais diversão aos terrenos básicos, com versões especiais de exibição que dão destaque à imagética encantadora das terras selvagens.

Planície Ilha Pântano

Montanha Floresta

Parte do encanto dos contos de fada está no seu sentido aventureiro, e os fãs se apaixonaram pela moldura de livro de histórias encontrada em cards de aventura de Trono de Eldraine; por isso, estamos trazendo esse tratamento de volta com um toque da beleza estonteante das terras selvagens. Cards como Sonófago Cruel aparecerão com a moldura regular de livro de histórias e no tratamento de exibição de Aventura, mostrado abaixo.

Sonófago Cruel Sonófago Cruel (Exibição)

Você também encontrará versões especiais sem bordas de Fortaleza Inquieta e Ashiok, a Manipulação Vil. Combinando uma arte fantástica com pesadelos assombrantes, esses cards sem bordas são o cenário perfeito para Ashiok. Você também poderá encontrar tratamentos regulares e com arte estendida em cards como Cavalaria Sacode-lua, que também contarão com um promo especial sem texto de arte cheia posteriormente, conforme mostrado abaixo.

Fortaleza Inquieta (sem bordas) Ashiok, a Manipulação Vil (sem bordas)

Cavalaria Sacode-lua Cavalaria Sacode-lua (arte estendida) Cavalaria Sacode-lua (promo sem texto de arte cheia)

Contos Encantados

Em Terras Selvagens de Eldraine, queríamos encontrar uma forma especial de animar os jogadores e mostrar este plano maravilhoso. Em cada booster de Terras Selvagens de Eldraine, você encontrará um dos cards Contos Encantados, uma folha bônus de cards não válidos no Padrão como os Artefatos Retrô de A Guerra dos Irmãos e o Arquivo Místico de Strixhaven: Escola de Magos. Quer um exemplo do que você poderá encontrar? Que tal Dízimo Sufocante?

Dízimo Sufocante

Esses cards, com arte especial de livro de histórias, são encantamentos favoritos dos fãs de toda a história de Magic. A arte de cada um deles é evocativa da estética de Eldraine. Com 63 Contos Encantados disponíveis, comece já a se preparar para fazer Draft, colecionar e jogar com esses empolgantes encantamentos.

Auromancia Superior Curiosidade Estudo Rístico

Necropotência Assalto Agravado

Temporada da Multiplicação Agouro Prismático

E isso é só o começo! Compartilharemos ainda mais informações durante a estreia de Terras Selvagens de Eldraine, no dia 15 de agosto!

Boosters, decks de Commander e muito mais

Quando Terras Selvagens de Eldraine for lançada, você terá diversas formas de participar de uma diversão digna de um conto de fadas. Os Boosters de Draft, de Coleção e de Colecionador de Terras Selvagens de Eldraine já estão disponíveis para reserva. Quer você goste de jogar Draft às sextas-feiras ou colecionar artes de exibição, existem diversas formas de aproveitar Terras Selvagens de Eldraine.

Expositor de Boosters da Coleção de Terras Selvagens de Eldraine

Expositor de Boosters de Colecionador de Terras Selvagens de Eldraine

Expositor de Boosters de Draft de Terras Selvagens de Eldraine

Também serão lançados dois decks de Commander temáticos de Terras Selvagens de Eldraine, cada um com 100 cards únicos! Os decks contam com dez cards inéditos em Magic, dois cards lendários metalizados e um pacote de amostra de booster de colecionador. Os decks, Domínio das Fadinas e Virtude e Valor, serão lançados juntamente com Terras Selvagens de Eldraine no dia 8 de setembro de 2023.

Domínio das Fadinas (azul e preto) Virtude e Valor (verde e branco)

Como nota adicional, salientamos que não lançaremos Boosters de Jumpstart juntamente com Terras Selvagens de Eldraine. Contudo, assim como acontecia com os cards inéditos em Magic e válidos no Padrão incluídos nos Boosters de Jumpstart, você poderá encontrar cards adicionais válidos no Padrão em Boosters de Coleção e Colecionador. Nós mostraremos esses novos cards no futuro.

Detalhes de Terras Selvagens de Eldraine

Terras Selvagens de Eldraine Commander de Terras Selvagens de Eldraine

Código da coleção Terras Selvagens de Eldraine: WOE

Código da coleção de Commander de Terras Selvagens de Eldraine: WOC

Código da coleção Contos Encantados de Terras Selvagens de Eldraine: WOT

Site: Terras Selvagens de Eldraine

Você pode reservar Terras Selvagens de Eldraine online na Amazon, na sua loja local e em todos os outros lugares que vendem Magic.

Datas importantes de Terras Selvagens de Eldraine

Eventos de prévia de Terras Selvagens de Eldraine:

História de Terras Selvagens de Eldraine : 8 a 14 de agosto

: 8 a 14 de agosto Estreia e prévias : 15 de agosto

: 15 de agosto Galeria de imagens de cards completa : 25 de agosto

: 25 de agosto Pré-lançamento Loading Ready Run : 26 de agosto

: 26 de agosto Evento com Streamers no MTG Arena (anteriormente conhecido como Acesso Antecipado) : 31 de agosto

: 31 de agosto Command Zone: jogo de Commander de Terras Selvagens de Eldraine no Game Knights : 6 de setembro

: 6 de setembro Lançamento físico mundial (incluindo Kit Inicial): 8 de setembro

Eventos de jogo de Terras Selvagens de Eldraine:

Pré-lançamento em sua loja local : 1º de setembro

: 1º de setembro Lançamento no MTG Arena : 5 de setembro

: 5 de setembro WPN Game Store Open House : 8 a 10 de setembro

: 8 a 10 de setembro Friday Night Magic : 8 de setembro a 3 de novembro

: 8 de setembro a 3 de novembro Noites de Commander : 9 de setembro a 9 de novembro

: 9 de setembro a 9 de novembro MagicCon: Las Vegas e Magic World Championship XXIX : 22 a 24 de setembro

: 22 a 24 de setembro Campeonatos em Loja WPN : 30 de setembro a 8 de outubro

: 30 de setembro a 8 de outubro Lançamento de Alquimia: Terras Selvagens de Eldraine: 10 de outubro

Mais uma história para contar...

Mesmo com todas as informações que incluímos nessa revelação, ainda temos mais novidades que não vemos a hora de compartilhar. Fique de olho no DailyMTG para conferir um pouco mais de Magic!