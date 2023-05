Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Código da Coleção: WHO

Site: Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Em outubro, pegue seus companheiros e prepare-se para experimentar as novas aventuras do Doutor com Magic: The Gathering® – Doctor Who™!

Temos a alegria de comemorar 60 anos de Doctor Who™ com quatro decks de Commander prontos para jogar, que permitem que você recrie em sua mesa seus momentos favoritos de Doctor Who™. Assim como o Doutor, você terá a oportunidade de ser mais esperto que seus oponentes e encontrar personagens, vilões, cenários e eventos familiares saídos da história de Doctor Who™. Seja você um Whovian, um fã de Magic ou ambos, esta coleção terá muito para amar.

Ainda há muito tempo e espaço antes do lançamento, por isso queremos compartilhar com você uma espiadinha nos decks que estão por vir com algumas das artes eternas que serão encontradas nos cards da coleção.

Arte por: David Auden Nash

Arte por: Pauline Voss

Arte por: Lenka Šimečková

Arte por: Simon Dominic

Arte por: Syd Mills

Haverá quatro decks construídos em torno dos Doutores clássicos . . .

Blast From The Past (verde, branco e azul)

. . . o Nono, o Décimo e o Décimo Primeiro Doutores . . .

Timey-Wimey (azul, vermelho e branco)

. . . o Décimo Segundo e o Décimo Terceiro Doutores . . .

Paradox (verde, azul e vermelho)

. . . e até mesmo um deck dedicado aos vilões de Doctor Who™.

Masters of Evil (azul, preto e vermelho)

Cada deck contém 50 novos cards e uma nova coleção de cards de Planechase apresentando locais famosos do universo de Doctor Who, para que você possa viajar pelo universo com seu Doutor e companheiros favoritos.

Por fim, pela primeira vez na história, um lançamento de Commander terá boosters de colecionador com tratamentos especiais para cards encontrados nos decks. Compartilharemos mais sobre estes boosters conforme nos aproximarmos do lançamento.

Magic: The Gathering® – Expositor de Boosters de Colecionador de Doctor Who™

E com isso, deixaremos você com as datas importantes para Magic: The Gathering® – Doctor Who™, bem como com cinco dos terrenos básicos que acompanharão este lançamento neste ano!

Magic: The Gathering® – Doctor Who™ – Datas importantes

Primeira olhada : 28 de julho

: 28 de julho Estreia : Outubro de 3

: Outubro de 3 Lançamento mundial: Outubro de 13