O Pioneiro — um novo formato sem rotação com cards de Retorno a Ravnica em diante — está chegando para eventos de papel e do Magic Online muito em breve!

Por que um formato novo, e por que agora? E onde e quando você poderá jogar? São todas perguntas excelentes!

Nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, Aaron Forsythe e Max McCall estarão no Weekly MTG no twitch.tv/magic às 14:00 (Horário do Pacífico) para responder às suas perguntas sobre o Pioneiro. Enquanto isso, leia a seguir para saber mais sobre o formato e o raciocínio por trás dele.

A história do Pioneiro começa com o Moderno. Anos e anos e mais anos atrás (em 2011, mais exatamente), o Moderno foi criado como ponto médio para jogadores que ainda não estavam prontos para mergulhar no Legado, mas que procuravam outros usos para suas coleções depois que seus cards rotacionavam do Padrão. Dezoito anos tinham se passado desde que a primeira coleção válida no Legado foi lançada — que seria a Limited Edition (Alpha) — e a lacuna precisava ser preenchida.

Hoje em dia, o Moderno se tornou tudo o que queríamos — um formato sem rotação que jogadores curtem e gostam de explorar. O Padrão, enquanto isso, está a todo vapor sendo apresentado a uma nova geração jogadora através do Magic: The Gathering Arena.

Mas tem uma lacuna. Uma bem grande. A coleção mais antiga do Moderno saiu em 2003 — há dezesseis anos. E agora que o montante de cards no Moderno está desse tamanho, ele não serve mais no papel de “formato onde você pode usar seus cards de Padrão depois da rotação”. Para jogadores que começaram mais recentemente e ainda querem jogar com seus cards favoritos depois da rotação, o Pioneiro (assim como o Moderno antes dele) faz a ponte enquanto fornece uma experiência divertida de jogo tanto para o Magic de papel quanto para o Magic Online. Atualmente não há planos de adicioná-lo como formato no Magic: The Gathering Arena.

Antes de seguirmos o caminho Pioneiro, vamos deixar uma coisa bem clara: O Moderno não está indo a lugar algum. Nós amamos o formato, e a comunidade jogadora também. O Pioneiro não é uma substituição, de maneira alguma. Ao invés disso, ele é o reconhecimento de uma base jogadora diversa, crescente e estratificada. Como comentamos no lançamento de nossos programas de e-sports, o jogo analógico está crescendo, e esse crescimento significa que precisamos fornecer não só mais oportunidades para jogar, mas também mais jeitos de jogar. Nós vemos o Pioneiro como algo adicional.

O Pioneiro utilizará coleções de Retorno a Ravnica em diante. Um objetivo na criação do Pioneiro era para que o formato fosse grande o suficiente para que existam sinergias por vários blocos, dando ao formato suas próprias características únicas. Começar com RTR resulta no formato que é mais diferente do Moderno, já que o Moderno foi lançado logo antes de RTR. Para saber mais sobre por que usamos essa coleção como ponto inicial do formato, assista ao Weekly MTG ao vivo no dia 24 de outubro.

Além disso, a lista de banidos inicialmente terá apenas cinco cards: os terrenos de busca (as “fetch lands”) Lamaçal Ensanguentado, Praia Inundada, Delta Poluído, Urzal Ventoso e Contraforte Arborizado.

Quinta-feira nós falaremos mais sobre a filosofia dessa lista de Banidas e Restritas, mas o cerne da decisão é o seguinte: bases de mana com terrenos de busca e de choque (as "shock lands") são fortes e facilitam demais para jogar com três ou quatro cores. Os decks podem ficar mais homogêneos e o formato fica mais definido por quantos cards fortes jogadores conseguirão espremer em cada deck. Mais restrições na base de mana adicionam diversidade ao formato, e isso faz com que decks joguem diferentemente uns dos outros.

O formato ficará disponível para montagem e teste no Magic Online a partir do dia 23 de outubro, com eventos premier e classificatórios começando logo depois. No Magic de mesa, o formato estará disponível para jogo em alto nível em breve! O Pioneiro será um dos formatos jogados no primeiro Players Tour de 2020, que ocorrerá em dois fins de semana: 1-2 de fevereiro e 8-9 de fevereiro. Além disso, a Players Tour Finals no fim de semana de 25 de abril de 2020 também utilizará o formato. Então, a partir de 21 de março, alguns eventos classificatórios para os Players Tours começarão a utilizar o Pioneiro.

Nesse ínterim, como é um formato novo, vamos observar tudo de perto desde o início e banir cards em datas fora do ciclo. Nós vamos usar o Magic Online para coletar dados e estamos dispostos a banir cards se forem problemáticos desde o começo. Fique de olho no @Wizards_Magic e no @MagicOnline no twitter, além da seção de Notícias deste website aqui.

O Pioneiro terá o seguinte suporte no Magic Online, a partir do dia 23 de outubro, quando o jogo sair da manutenção programada:

Suporte ao Play Lobby no mesmo nível do Padrão e do Moderno (ou seja, super visível), incluindo uma Liga

Weekly Challenges aos domingos, mas sem Format Playoffs em 2019

PTQs nas seguintes datas:

Sexta-feira, 1º de novembro Sexta-feira, 8 de novembro Sábado, 23 de novembro Sexta-feira, 6 de dezembro Sábado, 7 de dezembro

Um evento MOCS Preliminary será realizado no sábado, dia 23 de novembro

O lançamento de um novo formato é sempre uma época empolgante, e mal podemos esperar para ver o que a comunidade jogadora acha e o que conseguirão inventar!