Data do anúncio: segunda-feira, 3 de agosto de 2020

Padrão

Reconquista da Natureza foi banido.

Espiral de Crescimento foi banido.

Teferi, Manipulador do Tempo foi banido.

Familiar do Caldeirão foi banido.

Pioneiro

Inversor da Verdade foi banido.

Kethis, a Mão Oculta foi banido.

Balista Ambulante foi banido.

Ruptura do Submundo foi banido.

Histórico

Reconquista da Natureza foi suspenso.

Teferi, Manipulador do Tempo foi suspenso.

Brawl

Teferi, Manipulador do Tempo foi banido.

Vigora a partir de: segunda-feira, 3 de agosto de 2020

A lista de todos os cards banidos e restritos, organizada por formato, está aqui.

Seções sobre Histórico e Brawl por Jay Parker

Padrão

Na última atualização da lista de banidos e restritos, nós escolhemos não fazer alterações no formato Padrão. Na época, o ambiente tinha acabado de ver os resultados do Players Tour 3 e 4, a mudança na regra do Companheiro tinha sido recente e a Coleção Básica 2021 acabara de entrar no formato. Enquanto vimos novos decks aparecendo, os decks do topo conseguiram se adaptar e manter sua fatia do metajogo. Após observar o progresso do ambiente por várias semanas e revisar as entradas de decks para o Players Tour Finals, nós decidimos fazer algumas alterações para agitar o metajogo.

Essas mudanças são um desvio de nossa filosofia usual sobre a lista de banidos, e assim, a consideramos como um experimento. Fora dos níveis mais altos de jogo competitivo, incluindo a maior parte da escalada do Padrão Tradicional no MTG Arena, estamos vendo uma boa distribuição na diversidade de decks e taxas de vitória. Entretanto, no nível de habilidade dos nossos torneios mais competitivos e o ranque Mítico na ladeira do Arena, estamos vendo um número reduzido de decks com altas taxas de vitória e de jogo que permaneceram nessa posição do metajogo por bastante tempo.

Sob nossa abordagem usual, nós teríamos permitido que a rotação do formato Padrão criasse uma mudança natural e previsível no metajogo, com o lançamento de Renascer de Zendikar. Mas na era do isolamento social, a proporção de jogo Padrão ocorrendo em plataformas digitais aumentou substancialmente. Conforme a comunidade jogadora consegue jogar Padrão digital mais frequentemente do que no analógico, acreditamos ser correto realizar mudanças no metajogo de maneira mais rápida também.

Portanto, estamos banindo para enfraquecer decks que vêm sendo fortes e populares nos níveis mais altos do jogo competitivo, além de alguns cards e combos que permaneceram por tempo demais aos olhos da comunidade do Padrão.

Decks de rampa que utilizam a Espiral de Crescimento compuseram mais de 68% do metajogo no 1º Dia do Players Tour Finals e representam aproximadamente 25-30% do metajogo no ranque Mítico do Arena. Dentro dessa categoria, decks com Reconquista da Natureza foram considerados o arquétipo mais forte por boa parte da comunidade competitiva, compondo 54% do metajogo no Players Tour Finals e cerca de 15% do metajogo Mítico no Arena. A fim de remover os decks de Reconquista dessa posição mais jogada, e reduzir a fatia do metajogo dos decks de rampa em geral, Reconquista da Natureza e Espiral de Crescimento foram banidos.

Outro arquétipo que manteve uma taxa de vitória alta por um longo período é o Jund (ou Rakdos) Sacrifício, com o combo Familiar do Caldeirão e Forno da Bruxa. Além de ter taxas de vitória altas no geral, esses decks colocam uma pressão considerável sobre decks agressivos e midrange baseados em criaturas. Além disso, o número de desencadeamentos gerados por esses decks pode ser incômodo para ambos jogadores no digital. A fim de enfraquecer essas estratégias de sacrifício, abrir o leque de diversidade no metajogo e criar um ambiente de jogo mais divertido, Familiar do Caldeirão foi banido.

Por fim, também vamos remover Teferi, Manipulador do Tempo do ambiente. Nós ouvimos feedback frequente que padrões de jogo repetitivos e a capacidade reduzida de interação que Teferi, Manipulador do Tempo pode criar seja opressora e limitante. Apesar de termos considerado banir Teferi, Manipulador do Tempo em atualizações anteriores, um motivo para não termos feito foi a evidência de que ele estava ajudando a manter os decks de Reconquista da Natureza sob controle. Com Reconquista da Natureza saindo do ambiente, também acreditamos ser a hora do ambiente Padrão seguir em frente sem Teferi, Manipulador do Tempo.

Notem que Espiral de Crescimento, Reconquista da Natureza e Teferi, Manipulador do Tempo já estavam para rotacionar com o lançamento de Renascer de Zendikar. Com isso em mente, vemos essas mudanças como uma rotação antecipada para esses cards, ajudando a manter a jovialidade do restante do metajogo. No caso do Familiar do Caldeirão, estamos aproveitando a oportunidade de melhorar o metajogo em curto prazo, mas também de remover um risco de desequilíbrio e padrões indesejáveis de jogo até o ano que vem.

Nós enfatizamos que essas mudanças são, em grande parte, produto dos tempos atuais e da concentração no jogo digital. Queremos ouvir feedback da comunidade sobre essa abordagem, e continuaremos a ficar de olho no metajogo daqui em diante.

Pioneiro

Com a última atualização na lista de banidos e restritos, nós escolhemos desbanir Juramento de Nissa no Pioneiro. Não era nossa intenção criar uma atualização enorme ao formato ou uma alternativa a outras mudanças, pois nós víamos o desbanimento como algo seguro dentro do contexto de metajogo que parecia saudável sob várias métricas. Muito debate na comunidade seguiu essa atualização, pedindo que observássemos melhor a necessidade de mudanças no Pioneiro.

Apesar de continuarmos a ver muitos decks diferentes fazendo sucesso no Pioneiro, e nenhum deck com taxas de vitória problemáticas, nós vimos que decks de combo como um todo formam uma fatia grande do metajogo competitivo. Nós ouvimos feedback de que a frequência com que jogadores se encontram enfrentando decks de combo restringe as opções de montagem de decks e pode deixar a experiência de jogo pouco divertida. Apesar dos dados sobre taxas de vitória não apontarem a necessidade de mudanças, um outro grupo de dados diferente e mais importante aponta para tal: a participação jogadora.

Apesar da redução de torneios analógicos, devido à necessidade de distanciamento social logo após o lançamento do formato no início desse ano ser um fator óbvio, nós também vimos uma queda no jogo Pioneiro dentro do Magic Online ao longo do ano. Está claro que muitas pessoas que estavam ou poderiam estar interessadas no Pioneiro estão prontas para ver mudanças. Por fim, a diversão que a comunidade jogadora tem com o ambiente é a força motriz por trás das atualizações de B&R e, portanto, escolhemos banir quatro cards para agitar o formato e forçar o metajogo competitivo a usar menos decks de combo.

Esses banimentos têm o objetivo principal de quebrar os decks baseados em Inversor da Verdade; Ruptura do Submundo; o combo Heliode, Coroa de Sol com Balista Ambulante; e os decks de combo baseados em Kethis, a Mão Oculta. Apesar dos decks Kethis-combo estarem reaparecendo recentemente no metajogo, estamos vendo sinais de que estes decks já são problemáticos e ficariam ainda mais ao enfraquecer outros decks do topo. Os decks de Kethis estão atualmente entre os maiores vencedores de troféus 5-0 nas ligas de Pioneiro no Magic Online, apesar de serem uma parcela pequena do formato.

Portanto, decidimos banir Inversor da Verdade, Ruptura do Submundo, Balista Ambulante e Kethis, a Mão Oculta no formato Pioneiro. Nossa intenção é de reduzir dramaticamente as instâncias onde jogadores arriscam perder para um combo ao virar todos os terrenos no início ou na metade da partida. Isso abrirá o formato para decks midrange e controle mais tradicionais, colocando menos pressão sobre decks agressivos para se concentrarem em contramágicas e descarte.

Nós consideramos vários outros cards como banimentos alternativos para estes mesmos decks. Oráculo de Thassa foi um card discutido como uma alteração mais leve, enfraquecendo decks de Inversor e de Ruptura. Entretanto, decks de Inversor ainda conseguem vencer apenas com Jace, Manipulador de Mistérios, e não fica claro se um banimento do Oráculo de Thassa seria suficiente para tirar os decks de Inversor do metajogo competitivo. Além disso, apesar do Oráculo de Thassa ser uma condição de vitória comum para decks com Ruptura do Submundo, quando o combo está ativado a vitória pode ocorrer de várias maneiras. Algumas versões recentes do deck de Ruptura do Submundo nem mesmo utilizam o Oráculo de Thassa. Os cards que escolhemos são os que nos dão mais confiança de que iniciaremos uma mudança significativa do metajogo.

Nós entendemos que isso representa uma grande mudança no ambiente do Pioneiro e, francamente, essa é a intenção. Apesar de estarmos além da fase de mudanças semanais ao formato Pioneiro, ainda estamos em um período onde mudanças são necessárias para ajudar a dar forma ao Pioneiro em seu primeiro ano de lançamento. Queremos garantir que o Pioneiro possa criar uma experiência de jogo divertida para a comunidade jogadora que está procurando por um formato acessível sem rotação, mais próximo ao nível de poder do Padrão, com uma variedade de decks e arquétipos para escolher. Estamos dedicados a dar suporte ativo ao formato, e continuaremos a incorporar tanto os dados quanto o feedback da comunidade.

Histórico

O metajogo Histórico está caminhando rapidamente agora; a adição de novos cards com Jumpstart está criando um grande impacto, assim como Amonkhet Remasterizada fará quando chegar em breve. Muitos desses novos decks estão sendo observados de perto, mas nossa preferência nesses tempos é deixar o metajogo se desenvolver naturalmente. Queremos ver quais desses novos decks acabam por mostrar força duradoura, ao invés de apenas fazer barulho no início. Dito isso, temos dois locais onde temos informações suficientes, sobre os quais devemos agir: Reconquista da Natureza e Teferi, Manipulador do Tempo.

Nós mencionamos a Reconquista da Natureza em nossa última atualização na lista de banidos e restritos, dizendo que, apesar de poderoso, estávamos vendo sua participação apenas em decks problemáticos com o Nexo do Destino. Desde então, nós vimos a lista de Temur Reconquista crescer no Histórico, alavancando Expansão // Explosão e Campo dos Mortos. Estamos vendo o deck criar números significativos, representando mais de 10% das partidas Melhor de Três, mantendo taxas de vitória preocupantes. Este é um card e uma configuração de deck sobre o qual passamos bastante tempo debatendo, analisando e observando, e sentimos que temos informações suficientes para agir sobre ele. A fim de incentivar a melhoria na saúde e variedade do metajogo, Reconquista da Natureza foi suspenso no formato Histórico.

Quanto a Teferi, Manipulador do Tempo, recebemos muito do mesmo feedback no Histórico que recebemos no Padrão. No Histórico, nós também vimos que o poder da interação reduzida criada por Teferi, Manipulador do Tempo escalona com o poder de interação que ele impede, e com a mesa que ele consequentemente protege. Ele também é visto com muita frequência no Histórico, aparecendo em mais de 20% das partidas Histórico Melhor de Três e com porcentagens significativas em outros modos também. Por esses motivos, vamos suspender Teferi, Manipulador do Tempo no formato Histórico. Assim como toda suspensão, nós vamos monitorar de perto o impacto que elas terão sobre o formato.

Brawl

Teferi, Manipulador do Tempo é um dos comandantes mais jogados no Brawl, aparecendo em mais de 10% das partidas, com uma das maiores taxas de vitória. Além disso, nós vimos um impacto sobre o Brawl similar ao que foi descrito em outros formatos. Por essas razões, Teferi, Manipulador do Tempo foi banido no formato Brawl.

Sobre o Momento do Anúncio e a Data de Vigor

Antigamente, nós dávamos aviso prévio de uma semana para atualizações na lista de banidos e restritos. Devido à concentração maior nos ambientes de jogo digital neste período, nós decidimos renunciar ao aviso prévio e agir sobre essas mudanças o mais rápido possível. Isso não é necessariamente indicativo de como anunciaremos e implementaremos mudanças no futuro, e nós vamos continuar a observar como equilibrar o aviso prévio dado à comunidade jogadora com a agilidade em mudar os ambientes de metajogo.