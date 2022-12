Conforme nos preparamos para viajar de volta no tempo, decidimos tornar o Pré-lançamento de A Guerra dos Irmãos um pouco mais... histórico.

Duas novas atualizações farão com que os eventos de Pré-lançamento de A Guerra dos Irmãos, que começam no dia 11 de novembro, sejam os maiores eventos da estação.

Primeiramente, nos eventos de Pré-lançamento organizados em lojas participantes, você poderá adquirir todos os produtos em qualquer quantidade. Boosters de coleção? Pode procurar que tem. Boosters de colecionador? Comece já a preparar sua coleção. Boosters de draft, Pacotes, decks de Commander e boosters de Jumpstart? Sim, sim, sim e sim.

Além disso, vamos dar continuidade a um teste iniciado em Ruas de Nova Capenna e faremos com que o Pré-lançamento do jogo físico ocorra antes do lançamento digital. Isso significa que 11 de novembro é o primeiro dia em que você poderá jogar com A Guerra dos Irmãos, e só será possível fazer isso em sua loja local. Na verdade, vamos experimentar essa fórmula nas duas próximas coleções também: Phyrexia: Tudo Será Um e Marcha das Máquinas.

No caso de A Guerra dos Irmãos, o lançamento digital no Magic: The Gathering Arena e no Magic Online ocorrerá no dia 15 de novembro.

O futuro de Dominária nunca foi tão incerto enquanto os maiores heróis e vilões de Magic enfrentam os artefatos mais devastadores já criados, em um combate que vai abalar o Multiverso. Confira mais detalhes que serão divulgados durante as próximas semanas, enquanto continuamos a celebração dos 30 anos de Magic: The Gathering!