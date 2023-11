Wizards of the Coast

Atualizações de Cards com Khans de Tarkir no MTG Arena

Nós estamos revisando sempre nosso catálogo de cards e encontrando formas de atualizar a linguagem e representação visual do jogo com os processos, o cuidado e a sensibilidade incorporados às coleções modernas. Nesse sentido, e para tornar o nosso jogo o mais inclusivo e acolhedor possível, temos várias mudanças a caminho.

Junto com lançamento de Khans de Tarkir no Magic: The Gathering Arena em 12 de dezembro, a nova arte do card Rakshasa seguirá as diretrizes criativas atualizadas, e estamos removendo “Felino” como um subtipo para as criaturas abaixo:

Semeador da Morte Rakshasa

Degradador Rakshasa

Evocador de Túmulos Rakshasa

Vizir Rakshasa

Rakshasa Caçador de Almas (card digital apenas do MTG Arena)

Mahadi, Mestre do Empório

Você verá essa mudança refletida nas atualizações de texto do Oráculo de As Cavernas Perdidas de Ixalan e na próxima atualização do Gatherer. Ela também será atualizada no Magic: The Gathering Online em 8 de novembro.

Além disso, faremos algumas alterações terminológicas nas próximas coleções. Elas incluirão o seguinte: