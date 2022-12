Para celebrar os 30 anos de Magic: The Gathering, sabíamos que tínhamos que pensar grande. Tínhamos que criar uma experiência para fãs antigos e novos digna das três décadas do jogo de cards original. Algo que fosse colecionável, comemorativo, extraordinário e de cair o queixo, que ficasse registrado em nossas memórias pelos próximos 30 anos de Magic.

Assim sendo, apresentamos a Edição de 30º Aniversário.

Este é o verso dos cards. Mas o mais importante é a frente.

Borda moderna Borda retrô

A Edição de 30º Aniversário é um produto comemorativo, colecionável e não válido em torneios, que celebra os 30 anos de Magic. Inspirada na Limited Edition Beta, a Edição de 30º Aniversário permite que os fãs e colecionadores vivam a experiência de alguns dos elementos mais marcantes dos anos iniciais de Magic.

Borda retrô Borda retrô Borda retrô

Com arte original que inspirou toda uma geração de fãs de Magic, a Edição de 30º Aniversário foi concebida com um enfoque moderno e raízes nostálgicas. A Edição de 30º Aniversário estará disponível já para as festividades de final de ano, à venda a partir de 28 de novembro por US$ 999 em 30thEdition.wizards.com. Apesar do enorme crescimento de Magic nos últimos 30 anos, voltamos às raízes com uma edição limitada.

A nossa expectativa é de que pedidos feitos na Américado Norte sejam entregues ainda este ano. Se você mora em outras regiões para as quais este produto é enviado, é provável que chegue em algum momento no início de 2023. Conforme nos aproximamos do dia 28 de novembro, daremos mais detalhes de como funcionará a venda.

Cada embalagem da Edição de 30º Aniversário contará com quatro pacotes de pura nostalgia reimaginados em um contexto moderno. Cada pacote contém 15 cards, sendo 13 cards com borda moderna (1 raro, 3 incomuns, 7 comuns e 2 terrenos básicos) além de um terreno básico com borda retrô, um card adicional com bordaretrô e um token.

Borda retrô Ficha da 30ª Edição de Aniversário

O caso dos cards de borda retrô é particularmente interessante, já que três em cada dez pacotes conterão um card de borda retrô, como um card Black Lotus, um card Mahamoti Djinn ou um card Volcanic Island. Isso quer dizer que alguns pacotes conterão dois cards raros e alguns até poderão conter dois cards Power 9!

Falando em Volcanic Island, sabemos que terrenos duplos são cards célebres desde os primórdios de Magic, então cada terreno duplo aparecerá com o dobro da frequência quando comparado a outros terrenos raros que não são duplos. Isso vale tanto para terrenos duplos com borda moderna quanto para os de borda retrô.

Borda moderna Borda retrô

Além disso, quase todos os cards da Edição de 30º Aniversário têm a sua raridade combinada à raridade de sua contraparte na Limited Edition Beta. Não há cards míticos raros e as raridades não foram alteradas. Porém, estes cards possuem tanto textos quanto cantos modernos, e também fizemos alguns retoques nas artes para oferecer visuais mais limpos e contemporâneos.

Borda moderna Borda retrô Borda moderna

O único card que não combina com a sua raridade original é outra adição especial da Edição de 30º Aniversário: Anel Solar é um card apreciado e querido de muitos jogadores, então criamos uma nova variedade da arte original que aparecerá em raridade comum tanto com bordas modernas como com bordas retrô. Anel Solar também aparecerá como raridade incomum.

Há também alguns outros toques nostálgicos. A borda retrô é a mesma usada em Time Spiral Remastered. Também trouxemos de volta o símbolo de mana branco original, o modelo de terreno básico original e a arte clássica!

Borda retrô Borda retrô

Estes cards colecionáveis não são válidos em torneios. Eles possuem verso diferenciado e não são permitidos em nenhum evento oficial de Magic, e foram idealizados como itens colecionáveis para comemorar os 30 anos de Magic. Pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de abrir um pacote contendo um card Black Lotus ou um card Mox Sapphire quando Magic foi lançado, então queríamos captar e trazer de volta um pouco dessa experiência nostálgica para antigas e novas gerações.

Borda moderna Borda retrô

Ao mesmo tempo que queríamos compartilhar e reviver um pouco daexperiência e da nostalgia, buscamos reinterpretar este produto com uma abordagem moderna. Queríamos ser nostálgicos, mas nem tudo se encaixava nos nossos padrões modernos. Por isso, removemos seis cards por completo. Os cards removidos são:

Contract from Below

Darkpact

Demonic Attorney

Earthbind

Weakness

Crusade

Além disso, fizemos pequenas alterações em alguns outros cards, especialmente em textos ilustrativos.

Por fim, já que se trata de uma comemoração, gostaríamos de deixar registrado nosso apreço compartilhando um pouco de amor. Pretendemos presentear de forma totalmente gratuita uma embalagem da Edição de 30º Aniversário a todas as lojas WPN e três cópias a todas as lojas WPN Premium. Isto inclui lojas em regiões onde este produto não poderia ser entregue de outra forma. É um presente que gostariamos de oferecer a alguns de nossos maiores parceiros. As lojas WPN devem contatar os seus representantes para obter mais detalhes.

Borda moderna Borda moderna

A Edição de 30º Aniversário celebra os 30 anos de Magic resgatando a mágica dos anos iniciais. É uma experiência memorável, colecionável e marcante, bem como uma maneira inesquecível de celebrar o nosso jogo favorito.

Borda moderna Borda retrô Borda retrô

Borda retrô Borda moderna

Para ver todos os cards, visite a galeriade imagens de Magic: The Gathering, Edição de 30º Aniversário.