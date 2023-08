Junte-se à diversão feérica de Terras Selvagens de Eldraine com dois novos cards promo! A partir de 8 de setembro de 2023 no Japão e 27 de outubro de 2023 no resto do mundo, sua loja de jogos local poderá fornecer os cards de Magic, Gelar e Explosão de Chamas, nas versões sem bordas e com estilo anime.

Promo Gelar (inglês) Promo Gelar (japonês)

Explosão de Chamas (inglês) Explosão de Chamas (japonês)

Para receber os promos, visite sua loja de jogos local da WPN a partir das datas já mencionadas. Enquanto durarem os estoques, quando você gasta o equivalente em sua região a US$ 50 ou mais (¥5,000 ou mais no Japão) em produtos selados de Magic: The Gathering em loja, você pode receber estes dois promos sem borda com ilustração em estilo de anime por Takuma Ebisu. Com cards e ilustrações novos, sua loja de jogos local tem muito a aproveitar.

O lançamento de Terras Selvagens de Eldraine será em 8 de setembro de 2023 e a coleção já está disponível em pré-venda! Encontre sua loja de jogos local e prepare-se para descobrir os muitos segredos das terras selvagens.