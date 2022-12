Oi, pessoal!

Eu sou Ari Zirulnik, o redator das embalagens de Magic. Tenho o prazer de participar de quase todos os produtos que criamos, por isso estou em “posição privilegiada para escrever um artigo detalhado sobre todos os produtos da Coleção Básica 2021”, segundo o engenheiro de produtos que, muito maldosamente, não quis escrever este texto. Como um incentivo extra para saber mais sobre M21, estou colocando em cada produto uma informação SUPER CONFIDENCIAL e EXTREMAMENTE DO CÂNONE sobre Teferi, que nunca foi revelada para o público.

NOTA DO EDITOR: Ari não está na equipe de construção de mundos e essas “informações” sobre Teferi não são de cânone, embora sua insistência frenética em argumentar o contrário.

BOOSTERS DE DRAFT

Este é o booster clássico de Magic. Você sabe o que vai encontrar aqui: 10 cards comuns, 3 incomuns, 1 raro ou mítico raro, 1 terreno e 1 ficha ou card promocional. Em cerca de um terço das vezes, um dos comuns será substituído por um metalizado de qualquer raridade. Também é possível que você encontre um card com moldura de exibição, uma versão alternativa de um card normal de M21.

Além disso, os Boosters de Draft de M21 eventualmente contêm cards sem bordas!

Os Boosters de Draft estão disponíveis de forma avulsa, ou em uma caixa com 36 pacotes.

INFORMAÇÃO SUPER CONFIDENCIAL SOBRE TEFERI Nº 1:

Na Academia Tolariana, Teferi uma vez lambeu um bimbo durante um trote.

CARD DA PROMOÇÃO COMPRE UMA CAIXA

Se comprar um expositor da Coleção Básica 2021 de uma loja da WPN, você receberá uma cópia grátis do card da promoção Compre uma Caixa (enquanto durar o estoque). E, desta vez, ele é muito precioso:

Um felino. E um cão. E eles são melhores amigos. MELHORES AMIGOS. Não sei se este card é baseado em uma história real, mas acho que é melhor para todos nós se fingirmos que sim.

INFORMAÇÃO SUPER CONFIDENCIAL SOBRE TEFERI Nº 2:

Teferi usa sua mágica temporal para trapacear em jogos de damas em Dominária. Jhoira disse que não joga mais.

BOOSTERS DE COLECIONADOR

Os Boosters de Colecionador estão recheados de preciosidades especiais. Como esse artigo é para nos aprofundar, vamos ser ainda mais específicos. Eu até tenho uma imagem. Eu não sei como fazer essas imagens, mas acontece que, se você digitar apenas “transforme isso em uma imagem”, a pessoa que converte os documentos em websites fará uma imagem para você.

Conteúdo dos Boosters de Colecionador (Faça uma imagem com isso. Obrigado).

Cada Booster de Colecionador vem com 4 ou 5 raros ou mítico raros, de 7 a 9 cards de tratamento especial e 11 metalizados! Esses boosters são perfeitos para jogadores que procuram tirar as cartas mais emocionantes possíveis.

Você pode ler mais sobre Boosters de Colecionador e onde encontrar versões alternativas de cards com Mike Turian aqui.

INFORMAÇÃO SUPER CONFIDENCIAL SOBRE TEFERI Nº 3:

Teferi não confia em marcadores de livros. Ele sempre dobra o cantinho da página para saber onde está.

BOOSTERS DE BOAS-VINDAS

Apresentamos os Boosters de Boas-vindas!

Esses boosters preenchem o espaço antes ocupado pelos Decks de Boas-vindas. Todos os Boosters de Boas-vindas de M21 são exatamente iguais e contêm uma pequena amostra do que torna Magic tão incrível. Eles têm lendários, planeswalkers, cards de exibição e muito mais. Eles também contêm cards de ajuda dupla face, com dicas sobre como começar, encontrar histórias e aprender muito sobre o jogo.

Os Boosters de Boas-vindas estarão disponíveis para novos jogadores de forma gratuita em todas as lojas da WPN, enquanto durarem os estoques.

INFORMAÇÃO SUPER CONFIDENCIAL SOBRE TEFERI Nº 4:

O corpo de Teferi produz uma glicoproteína que se conecta às proteínas dos venenos das cobras, tornando-o imune. Espere, desculpe, essa informação é sobre mangustos.

DECKS DE PLANESWALKER

Vamos conhecer Basri Ket.

Basri se junta a Teferi, Liliana, Chandra e Garruk como uma das cinco caras dos Deck de Planeswalker da Coleção Básica 2021. Esses decks são perfeitos para qualquer um que esteja começando no Magic (e a sequência perfeita para os Booster de Boas-vindas em termos de fluxo de texto). Vamos dar uma olhada rápida no que há em cada deck:

Basri, Paladino Devoto

Jogue várias criaturas e sufoque-as com marcadores +1/+1.

Teferi, Viajante Atemporal

Compre vários cards extras e desencadeie habilidades a cada compra.

Liliana, Maga da Morte

Ganhe uma recompensa quando suas criaturas morrerem. Traga-as de volta à vida para que possam morrer de novo.

Chandra, Catalizadora da Chama

Queime seus oponentes e veja suas criaturas crescerem.

Garruk, Arauto Selvagem

Jogue com criaturas grandes. Quando terminar, jogue criaturas ainda maiores.

Cada um desses decks é fácil de jogar e divertido de controlar. Nós temos mais uma forma de introduzir novos jogadores ao jogo...

INFORMAÇÃO SUPER CONFIDENCIAL SOBRE TEFERI Nº 5:

Teferi voltou no tempo e impediu que esta informação fosse escrita.

KIT INICIAL DE MAGIC: THE GATHERING ARENA

Apresentando o Kit Inicial de Magic: The Gathering Arena Ele parece familiar, porque é uma sequência do Kit Inicial de Spellslinger. O conteúdo é muito similar, também.

Os kits de Spellslinger eram construídos para ensinar o jogo com folhetos, mas descobrimos que é muito melhor mandar os jogadores totalmente novos para o tutorial de Magic Arena, e esse produto se apoia nisso.

No interior, você encontrará dois decks aptos para iniciantes. Você também receberá um manual de regras de 16 páginas e duas caixas dobráveis para os decks. Por fim, você receberá um card de código do MTG Arena que pode ser usado para resgatar cópias digitais dos dois decks. O código pode ser usado duas vezes: uma por você e outra por um amigo com quem você queira jogar.

INFORMAÇÃO SUPER CONFIDENCIAL SOBRE TEFERI Nº 6:

Teferi tem um bônus de +6 em testes de Inteligência.

PACOTE DE PRÉ-LANÇAMENTO

Nenhuma coleção está completa sem um pacote de pré-lançamento! O pacote da Coleção Básica 2021 é bem parecido com o que você está acostumado: 6 boosters, 1 card metalizado carimbado com a data e um folheto. Esse folheto contém uma linha do tempo da vida de Teferi, desde sua infância na Academia até a Guerra da Centelha.

Como consigo um pacote de Pré-lançamento? Inscreva-se para o Pré-lançamento em sua loja de jogos local! Essa é uma ótima forma de ficar animado com a próxima coleção e experimentar os cards físicos o quanto antes. Não sabe onde é a loja da WPN mais próxima? Confira nosso localizador de lojas aqui.

INFORMAÇÃO SUPER CONFIDENCIAL SOBRE TEFERI Nº 7:

Teferi é tenor, e canta com a voz de um anjo. O anjo está querendo desesperadamente sua voz de volta.

PACOTE

Falta apenas um produto: o pacote! Antes da invenção dos pacotes, as pessoas só conseguiam carregar duas coisas de cada vez. Quer carregar três coisas? Arrume um terceiro braço, amigão. Com a Tecnologia™ Pacote™, patenteada pela Wizards of the Coast, você pode carregar muito mais que duas coisas. Sendo mais específico, cada pacote contém:

10 Boosters de Draft da Coleção Básica 2021

20 terrenos básicos

20 terrenos básicos metalizados

1 Líder da Matilha metalizado de arte alternativa

1 dado D20 grande

São 52 coisas, o que é bem mais do que duas.

INFORMAÇÃO SUPER CONFIDENCIAL SOBRE TEFERI Nº 8:

O sobrenome de Teferi é Berry.

CONCLUSÃO

Uau! Com certeza aprendemos sobre muitos produtos diferentes. E também descobrimos várias coisas de cânone sobre Teferi. (NOTA DO EDITOR: Repito, não são de cânone). Obrigado pela companhia nesta viagem pelos produtos da Coleção Básica 2021. Agora, deixo vocês com o seguinte conselho: caso me vejam no MTG Arena (nome da conta: REZ), deixem-me vencer. Estou precisando subir no ranque.

Até a próxima!