Wizards of the Coast

Para muitos de nós aqui na Wizards of the Coast, participar de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™ foi um trabalho dos sonhos, o que é uma loucura se formos pensar nisso, porque trabalhar na Wizards of the Coast frequentemente é nosso trabalho dos sonhos. Poder trabalhar em uma de nossas obras de literatura favorita no contexto de nosso jogo favorito foi tudo pelo qual podíamos esperar.

Esta coleção, e os anos em que trabalhamos nela, foram incríveis. Trabalhamos junto com alguns dos guardiões mais atenciosos deste mundo de fábulas na Middle-earth Enterprises (MEE) e, juntos, construímos algo do qual estamos imensamente orgulhosos, e que estamos incrivelmente emocionados em revelar aos fãs em alguns dias.

Estamos descaradamente emocionados em fazer exatamente isso, em revelar essa visão de O Senhor dos Anéis, atualizada através das lentes da jogabilidade e dos valores de Magic. O visual e as sensações do mundo, dos personagens, das armas, dos locais e dos momentos da história serão intimamente familiares, e ao mesmo tempo renovados e relevantes, para um vasto público.

Arte por: Dmitry Burmak

Alguns personagens parecerão diferentes de suas apresentações anteriores, e isso é intencional. Grandes obras de arte, como O Senhor dos Anéis, só têm a ganhar ao receber múltiplas interpretações pelo mundo. Acreditamos que a nossa trará alegria a muitos, muitos fãs, tanto de Magic quanto de Tolkien. Esta atualização recente foi uma escolha consciente feita em parceria entre a Wizards e a MEE e foi orientada por dois princípios guias:

Diversidade: O Senhor dos Anéis é sobre povos diferentes na Terra Média unindo-se para enfrentar Sauron e encontrando força em sua diversidade. Fãs de todas as origens têm desfrutado destas histórias, personagens e locais por décadas, e queremos que esta coleção reflita esta ampla inclusão.

Originalidade: O objetivo desta coleção é expressar a história e a coleção de O Senhor dos Anéis por meio de Magic: The Gathering Incontáveis reproduções anteriores descreveram imagens vívidas deste mundo, mas nosso objetivo é uma abordagem moderna do trabalho de J.R.R Tolkien, carinhosamente desenvolvida para um universo de fãs em constante expansão.

Esperamos que mais pessoas se vejam refletidas nos personagens e que os jogadores e fãs se divirtam imensamente em contar essas histórias familiares por meio do jogo.

Arte por: Yongjae Choi

Estas decisões foram feitas conscientemente e com muito cuidado, respeito e amor por O Senhor dos Anéis. Nas próximas semanas você ouvirá relatos dos designers, desenvolvedores, diretores de arte e muitos outros que trabalharam na coleção, e esperamos que nossa paixão por O Senhor dos Anéis transpareça não apenas por meio do que falarmos, mas por aquilo que criamos.

Também estimamos os artistas e designers que ajudaram a dar vida a esta visão conjunta da Wizards e da MME, seguindo nossa direção para criar algumas das artes mais deslumbrantes que você verá.

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média é uma coleção da qual estamos incrivelmente orgulhosos, e na qual temos orgulho de ter vivido nos últimos anos. Assim, esteja a postos amanhã, 30 de maio, às 9h horário do pacífico (meio-dia horário oriental), para o lançamento de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média na twitch.tv/magic e no YouTube. Mal podemos esperar para embarcar nesta antecipada jornada com cada um de vocês.