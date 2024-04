Wizards of the Coast

Existe algo melhor do que jogar Draft na sua loja WPN local? Sim, receber recompensas por isso na sua conta do MTG Arena!

Durante o mês de maio, organizaremos uma promoção especial que permitirá que você encontre a sorte grande na forma de recompensas imperdíveis no MTG Arena para quem fizer Draft em uma loja WPN. Você só precisa usar uma Conta da Wizards que esteja conectada ao MTG Arena para entrar e jogar em um evento de Booster Draft na sua loja WPN local.

Os jogadores receberão recompensas por até três Booster Drafts em uma loja WPN durante o período da promoção. Faça Draft uma vez e você receberá um estilo de card de Ao Meio-dia, um dos novos cards de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão!

Faça Draft duas vezes durante o período promocional em uma loja WPN e receba um imperdível protetor para card de Goblin!

Por fim, faça Draft três vezes durante o período promocional para receber uma ficha de Draft!

Para encontrar uma loja WPN perto de você que esteja realizando eventos de Booster Draft em maio, confira o Localizador da Wizards e veja quais são os eventos que estão chegando à sua área!

Termos da promoção

Promoção disponível apenas em lojas WPN. Os jogadores deverão jogar três eventos de Draft em lojas da WPN e se inscrever com uma conta da Wizards vinculada à conta do MTG Arena para receber a recompensa. A recompensa será enviada para a caixa de entrada do MTG Arena a partir de 10 de junho de 2024. Limite de uma (1) recompensa de ficha de Draft por cliente. A promoção não está disponível em todos as regiões. Veja as lojas para mais detalhes.

A promoção será realizada de 1º de maio de 2024 a 2 de junho de 2024.