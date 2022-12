A saúde e a segurança de nossa comunidade jogadora são a nossa maior prioridade. Enquanto o mundo luta contra o COVID-19, temos o compromisso de fazer a nossa parte e evitar que o vírus se espalhe. Portanto, por uma abundância de cautela e consideração pela saúde e segurança da comunidade, vamos ajustar nossas políticas em relação ao jogo em lojas WPN e os nossos eventos de Pré-lançamento para Ikoria: Terra de Colossos.

A Wizards of the Coast recomenda que lojas WPN prestem bastante atenção à situação e sigam as diretrizes das autoridades de saúde em relação a realização de seus eventos. Para os Pré-lançamentos de Ikoria, as lojas poderão vender Kits de Pré-lançamento e Decks de Commander para jogadores levarem para casa sem participar de um evento em loja, e as lojas também poderão inscrever jogadores em eventos de Pré-lançamento Em Casa. Confira com sua loja de preferência para obter mais informações.

Porquanto a situação exigir, também faremos acomodações às nossas métricas e políticas de alocação para que nenhum status WPN de loja seja impactado pelo COVID-19. Para obter mais informações sobre as acomodações feitas para lojas WPN, clique aqui.

Estamos monitorando as recomendações locais e globais de saúde e avaliando a realização de eventos diariamente. Isso inclui monitorar a viabilidade dos próximos eventos da Players Tour. Para a Players Tour Finals em específico, nós determinaremos se qualquer medida precisará ser tomada antes do evento. Para qualquer evento que você planeja participar, mas ainda não reservou sua viagem, recomendamos que crie planos flexíveis de viagem e compre o seguro-viagem.

Vamos continuar a monitorar a situação do COVID-19 e fornecer atualizações conforme seja possível. Enquanto isso, agradecemos a compreensão e apoio contínuos da comunidade.