A Guerra dos Irmãos é a releitura épica do evento mais importante do Multiverso. Esses acontecimentos foram transcendentais e deram lugar a tudo o que é Magic hoje em dia. Entre outras coisas, foi o momento que gerou o maior mal da história de Magic — os phyrexianos.

Após os eventos de Dominária Unida, nossos heróis devem olhar para o passado para salvar seu futuro e, ao fazê-lo, revelam a verdadeira história do confronto entre os irmãos Urza e Mishra. Prepare-se para uma batalha sem precedentes que decidiu o destino de todos os seres vivos — e poderá fazê-lo novamente.

A linha do tempo que conhecemos

Abaixo, você encontrará datas e informações importantes para A Guerra dos Irmãos — logos e detalhes da coleção, datas de transmissões, quando será publicada a história e quando você poderá jogar com os novos cards.

A Guerra dos Irmãos Comandante de A Guerra dos Irmãos

A Guerra dos Irmãos Código da Coleção: BRO

A Guerra dos Irmãos Código de Coleção de Commander: BRC

Caixa de Booster de Draft

Caixa de Booster de Coleção

Caixa de Booster de Colecionador

Expositor de Booster de Jumpstart

Pacote

Kit de Pré-lançamento da Aliança de Ferro de Urza Kit de Pré-lançamento do Estandarte Chamuscado de Mishra

Transmissão de início do 30º Aniversário : 4 de outubro

: 4 de outubro A Guerra dos Irmãos História : 20 a 26 de outubro

: 20 a 26 de outubro Painel Construindo Mundos : 20 de outubro

: 20 de outubro Vídeo introdutório e início das prévias : 27 de outubro

: 27 de outubro A Guerra dos Irmãos de Magic 30 prévias : 28 a 30 de outubro

: 28 a 30 de outubro A Guerra dos Irmãos Continuidade das prévias : 31 de outubro a 4 de novembro

: 31 de outubro a 4 de novembro Eventos de Pré-lançamento das lojas WPN : 11 a 17 de novembro

: 11 a 17 de novembro Lançamento no MTG Arena e no Magic Online : 15 de novembro

: 15 de novembro A Guerra dos Irmãos Lançamento mundial : 18 de novembro

: 18 de novembro Eventos de Festa de Commander em lojas WPN : 16 a 18 de dezembro

Uma Guerra entre Irmãos

O passado de Dominária inclui muitas histórias, mas a mais fundamental delas está no nome da coleção: A Guerra dos Irmãos Antes que as linhas do tempo se misturassem, e o Multiverso fosse consertado. Antes que invasão dos phyrexianos — a primeira invasão dos phyrexianos — devastasse a terra. Antes da Era Glacial que congelou o plano. (O fim da Guerra dos Irmãos foi o que congelou o plano.)

Esses eventos, que levaram a repetidas destruições e desafios para Dominária, começaram com conflitos de egos e levaram a um choque de enormes máquinas de guerra. Essas armas titânicas estão em destaque nos terrenos básicos meca de exibição: os terrenos básicos meca de arte cheia mostram lugares e os colossos mecânicos que ali lutaram.

Também há terrenos básicos sem arte cheia que mostraremos depois, mas esses terrenos básicos meca poderão ser encontrados em boosters da coleção, de colecionador e de draft.

Não seria A Guerra dos Irmãos sem os irmãos Urza e Mishra. A coleção contém várias versões dessas lendas formidáveis.Os dois — heróis de suas próprias histórias e vilões do outro lado — ficam de lados opostos de um conflito repleto de lendas ao longo da história. E nenhuma dessa lendas foi maior que Urza. Literalmente.

Gire o card Gire o card

A habilidade Fundir está de volta, mostrando a grandeza de Urza em sua forma de Planeswalker. (Para ver o que acontece com seu irmão Mishra, entre em twitch.tv/magic no dia 4 de outubro para o início da temporada de 30º Aniversário).

Como aconteceu em coleções recentes, estaremos lançando decks de Commander de A Guerra dos Irmãos. Esses dois decks foram feitos com a estética de uma volta ao passado para as batalhas daquela nomeada como Guerra dos Irmãos. Além de serem encabeçados por novas versões de Urza e Mishra (em metalizado tradicional, ou com seu comandante de exibição metalizado gravado), todos os cards de Magic desses decks possuem o tratamento de moldura retrô.

Regular Comandante de exibição

Regular Comandante de exibição

Sim, todos os cards. Novos cards terão a moldura retrô. Reimpressões terão molduras retrô (algumas delas pela primeira vez). Terrenos terão molduras retrô. Todos eles — e aqui daremos uma olhada em alguns deles.

Para fãs do tratamento de moldura retrô, este é um dos lançamentos de Commander que você não poderá perder.

Além disso, essas versões de Urza e Mishra também receberão o típico tratamento de arte cheia (usando a moldura moderna de Magic) em boosters de colecionador de A Guerra dos Irmãos.

Cards promocionais

Você pode obter vários promos de A Guerra dos Irmãos se comprar produtos ou jogar em sua loja local.

Para começar, se participar no evento de Pré-lançamento a partir de 11 de novembro, você receberá um desses cards promocionais de uma loja da Wizards Play Network (WPN) como parte da comemoração de 30º Aniversário de Magic:

Elfos da Floresta Barreira de Raízes

Sorte Inesperada Lacaios Leais

E, caso você não tenha ouvido, para A Guerra dos Irmãos, você agora poderá comprar todos os produtos em qualquer quantidade durante a janela de Pré-lançamento. Boosters de coleção? Pode procurar que tem. Boosters de colecionador? Comece já a preparar sua coleção. Boosters de draft, Pacotes, decks de Commander e boosters de Jumpstart? Sim, sim, sim e sim.

Se comprar uma caixa de booster da coleção, de colecionador ou de draft, você poderá obter o promo de Compre uma Caixa Fundição de Mishra, enquanto durarem os estoques.

Caso você perca esta chance, Fundição de Mishra também estará na coleção, tanto em formato normal quanto com arte cheia.

Os Pacotes também vêm com promos, com destaque para um dos personagens lendários que participaram da Guerra dos Irmãos, a Rainha Kayla bin-Kroog.

A Rainha também aparece em versões regular e de arte cheia em A Guerra dos Irmãos.

Voltar no Tempo

Por fim, com nossos heróis voltando no tempo, é claro que queríamos ir com eles. Para fazer isso, criamos uma série de artefatos retrô da história de Magic, começando desde os primórdios de Magic.

Os artefatos clássicos com moldura retrô possuem seu próprio símbolo da coleção e podem ser encontrados nos boosters de draft, da coleção e de colecionador.

Artefatos com moldura retrô

Além disso, temos mais uma distorção temporal: adicionamos uma segunda linha especial de artefatos com moldura retrô, com artes que imitam os esquemas usados para construí-los.

Eles também podem ser encontrados geralmente em boosters de draft, da coleção e de colecionador.

Como assim “geralmente”?

Ótima pergunta, para um recurso literário impreciso. Pela primeira vez em um booster de Magic, teremos versões dos cards com números de série, que mostrarão quantos cards existem e qual deles você tem. Por exemplo, estamos imprimindo 500 de cada card retrô esquemático com número de série — que possui o que chamamos de metalizado duplo arco-íris — nos boosters de colecionador de A Guerra dos Irmãos. Cada um deles será numerado de 1 a 500, e só estarão disponíveis em boosters de colecionador! (Versões retrô esquemáticas sem o número de série também estarão disponíveis). É um grande momento para ser um colecionador.

Máquina a Vorme Espiralado | Arte de Raymond Swanland

Vamos mergulhar em todos os detalhes — de máquinas de guerra épicas e campos de batalha que pisaremos até os detalhes mais interessantes de todos os cards incríveis que você vai encontrar — quando começarem nossas revelações de A Guerra dos Irmãos em 27 de outubro.

Se você não consegue esperar, fique tranquilo: nós temos mais uma revelação sobre A Guerra dos Irmãos em nossa manga, graças a nossos amigos da Hasbro Pulse Con 2022. Fique ligado para não perder as novidades!