Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur pega o sabor e o estilo de Dungeons and Dragons: Adventures in the Forgotten Realms e continua de onde o lançamento de Commander Legends em 2020 parou: uma coleção que prioriza a diversão cheia de criaturas lendárias, adições épicas aos seus decks de Commander favoritos e o retorno de Draft de Commander para trazer a batalha até seu próprio grupo de amigos.

Ilustração por: John Stanko

Combina com a jogabilidade social divertida de Magic: The Gathering Commander com o sabor e empolgação de ser um personagem poderoso de nível alto em Dungeons & Dragons. Seja você um fã de Dungeons & Dragons pronto para explorar um novo jogo multijogador ou um mestre do Magic multijogador pronto para fazer draft e jogar com seus amigos novamente, Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur combina essas experiências em uma única jogabilidade para todos os fãs.

Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur ficará disponível em muitas formas familiares:

Boosters de Draft, Coleção e Colecionador

Pacote

Pacote de Pré-lançamento, contendo três Boosters de Draft, um card raro ou mítico raro metalizado com o ano estampado, um card de masmorra e um

código

de MTG Arena

E, como Commander Legends antes disso, Boosters de Draft terão 20 cards — um dos quais será um metalizado tradicional!

Além disso, quatro Decks de Commander estarão disponíveis:

Hora do Grupo (branco e preto)

Devoradoresss de Mente (azul e preto)

Dissidência Dracônica (azul e vermelho)

Saída do Exílio (vermelho e verde)

Cada um apresenta um Deck de Commander pronto para jogar com dez cards inéditos em Magic, além de um pacote de amostra de booster de colecionador, da mesma forma que os Commanders de Ruas de Nova Capenna.

Datas-chave de Commander Legends: Batalha Pelo Portal de Baldur

Início das prévias e estreias :16 de maio

:16 de maio Galeria completa de imagem de cards : 23 de maio

: 23 de maio Prévias de Commander : 24 e 25 de maio

: 24 e 25 de maio Galeria completa de cards de Commander : 26 de maio

: 26 de maio Início das vendas e dos eventos de Pré-lançamento em Loja : 3 de junho

: 3 de junho Lançamento mundial :10 de junho

:10 de junho Festas de Lançamento : 10 de junho

E se um grupo maior de amigos — um saguão de convenções cheio de aventureiros com quem disputar estratégias e realizar desafios multijogador — é algo no qual você está interessado, então CommandFest é para você. Esse evento de Magic celebrando o jogo de Commander retorna com Commander Legends: Batalha Pelo Portal de Baldur e vamos compartilhar mais informação sobre esses eventos em breve.

Monte Seu Grupo. Construa Sua Lenda.

Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur apresenta o retorno do Draft de Commander. Draft de Commander é um formato Limitado único que combina a jogabilidade e regras multijogador de Commander com draft de boosters de 20 cards para construir um deck adequado.

Se você perdeu o lançamento de Commander Legends em 2020 apresentando o formato de Draft de Commander, o vídeo de Gavin Verhey, do Good Morning Magic, abordando o formato pode deixar você atualizado sobre o que se trata:

O Digital Além

Prefere jogar no PC ou no seu dispositivo móvel? Prefere embates requintados um-contra-um em vez da aventura do multijogador? Pronto para subir de nível com os cards de Alquimia e Histórico disponíveis no MTG Arena?

Alchemy Horizons: Baldur's Gate será lançado nesse julho, trazendo centenas de novos cards para MTG Arena e sendo lançado com tudo que você está acostumado a esperar de lançamentos de conjuntos completos — incluindo Maestria de Coleção, modos de jogo com Draft e mais.

Vamos falar mais sobre Alchemy Horizons: Baldur's Gate mais próximo do lançamento em julho.

As Primeiras Prévias

Todas as datas, ilustrações e prévias iniciais de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur foram exibidos anteriormente no MTG Weekly.

Se a revelação por vídeo não é o que você esperava, temos todas as prévias de card que você perdeu bem aqui. Primeiro, vamos ver algumas das opções mais empolgantes das nossas bases de mana.

Ou se a estética for uma coisa que você gosta nos seus terrenos, as versões de arte estendida podem ser suas também:

Se você for fã de cards de Dungeons and Dragons: Adventures in the Forgotten Realms usando o tratamento de arte de livro de regras, você está com sorte, pois ele está de volta—e trazendo criaturas e magias icônicas com ele, também:

Claro, não seria Dungeons & Dragons sem Dragões — e heróis que possam enfrentá-los:

Comprar um Pacote de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur dará uma versão com arte alternativa de Varinha das Maravilhas:

E comprar uma Caixa de Boosters de Draft, Coleção ou Colecionador de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur da sua loja de jogos local — enquanto durarem os estoques — pode render uma versão promo de Compre uma caixa do Cérebro Ancião.

Vamos chegar chegando quando Magic voltar a Faerûn com Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur. As prévias começam 16 de maio, com o lançamento mundial planejado para 10 de junho — vemos você lá!