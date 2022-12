(Nota do editor: este anúncio foi corrigido de forma a refletir as informações de lançamento atualizadas.)

No dia 7 de outubro, dois universos se convergirão com a colaboração Universes Beyond Warhammer 40,000 de Magic: The Gathering. Esta parceria entre dois gigantes icônicos dos jogos de mesa, Warhammer 40.000 e Magic: The Gathering, inclui o lançamento de quatro decks de Commander e três entregas de Secret Lair. Os dois lançamentos trazem o folclore sombrio, a arte icônica e as facções em guerra do universo de Warhammer 40.000 para o multiverso de Magic.

Comande um novo campo de batalha em uma guerra interminável de um futuro distante

Junte seus amigos e comece a comandar as criaturas lendárias de Warhammer 40.000. Esta colaboração busca se manter o mais autêntica possível às facções e estratégias de Warhammer 40,000. Assim, seja posicionando um esquadrão de forças do Imperium, ressuscitando Necrons caídos, reunindo um enxame de Tyranids ou se aproveitando dos poderes caóticos do Warp, os fãs ficarão maravilhados em ver estes personagens e estratégias icônicos.

Se você é novo no mundo de Warhammer 40.000, esta é uma ótima oportunidade para experimentar o folclore profundo e as histórias incríveis que formam o universo de Warhammer 40.000, assim como para construir seu deck de Commander com novos comandantes e artes.

Enxame Tiranídeo Enxame Tiranídeo - Edição de Colecionador

Forças do Império Forças do Império - Edição de Colecionador

Dinastias dos Necron Dinastias dos Necron - Edição de Colecionador

Os Poderes Ruinosos Os Poderes Ruinosos - Edição de Colecionador

A parceria terá quatro decks de Commander pré-construídos e prontos para jogar de 100 cards e três entregas de Secret Lair. Se você é novo no Magic, Commander é um formato único e empolgante de Magic que dá protagonismo a criaturas lendárias, grandes jogadas e duelos épicos com seus amigos em partidas com vários participantes! Mais informações sobre o formato podem ser obtidas aqui.

Prefere jogar em outro formato? Cards individuais da parceria serão válidos em Commander, Legado e Vintage.

Aqui estão mais detalhes sobre tudo o que forma parte desta parceria:

Quatro decks de Commander que também estão disponíveis na Edição de Colecionador e com uma moldura única de “Universes Beyond”. Decks: Enxame Tiranídeo (verde, azul e vermelho) Forças do Império (branco, azul e preto) Dinastias dos Necron (preto) Os Poderes Ruinosos (azul, preto e vermelho) A Edição de Colecionador é toda metalizada com o inédito acabamento metalizado Surge, e tem os mesmos cards. Veja imagens abaixo!

Três entregas de Secret Lair, sobre as quais falaremos mais em breve. Secret Lair x Warhammer 40,000: Orks Secret Lair x Warhammer Age of Sigmar Secret Lair x Blood Bowl



Datas importantes da parceria entre Universes Beyond de Magic: The Gathering e Warhammer 40,000

Início das prévias: : 13 de setembro

: 13 de setembro Entrega de Secret Lair : A definir

A definir Lançamento mundial: 7 de outubro

As Primeiras Prévias

Como algumas pessoas do Império dizem, “enquanto os inimigos do Imperador ainda respirarem, não pode haver paz”. Mas pode haver prévias de card! Warhammer 40.000 tem um folclore profundo que evocamos através de cada card. Desde os terrenos básicos até os clássicos de commander, cada card foi repensado e escolhido por causa de seu impacto diferenciado no jogo.

As datas, artes e primeiras prévias de Warhammer 40.000 foram divulgadas antes no Weekly MTG.

Está procurando os detalhes por escrito? Nós temos todos os cards da prévia aqui.

O primeiro é Abaddon, o Despojador, a cara do deck “Os Poderes Ruinosos”. “Ruinosos” é pouco para descrever o poder deste personagem icônico. Abaddon e seu grupo são tão fortes em Warhammer 40.000 que eles podem literalmente rasgar a galáxia em duas partes, divida por uma fenda colossal, conhecida como Cicatrix Maledictum.

“Sangue Para O Deus Do Sangue, Crânios para o Trono das Caveiras” é o grito de guerra das legiões de Caos de Khorne de Warhammer 40.000 e seus seguidores. Extraindo forças da batalha, os seguidores de Khorne no 41º Milênio são fanáticos sanguinários que vivem para a guerra, e a mecânica deste card reflete isso. Este card custa menos para ser conjurado à medida que há mais mortes no campo de batalha, sejam do seu lado ou do oponente. Lembre-se, “Khorne não se importa de onde jorre o sangue, desde que ele jorre”.

Supressor da Vanguarda é alinhado com a fação Ultramarines de Warhammer 40.000, que são defensores da Humanidade e estão entre os mais poderosos guerreiros do Imperador. Além de uma ótima arte, este card possui uma nova e empolgante mecânica relacionada a fichas.

O card promocional, Fabricar, não aparecerá nos Decks de Commander, mas você pode consegui-lo se for à sua loja local no dia do lançamento. Este card empolgante destaca Belisarius Cawl, um dos membros mais poderosos do Império e fabricante de alguns dos artefatos mais lendários de Warhammer 40.000.

E para acabar, o inédito acabamento de metalizado surge chamou sua atenção? Teremos imagens para compartilhar mais perto do lançamento!