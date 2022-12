Data do anúncio: segunda-feira, 1 de junho de 2020

Nova Regra de Companheiro:

Uma vez por jogo, em qualquer momento onde você pode conjurar um feitiço (durante sua etapa final, com a pilha vazia), você pode pagar 3 mana genéricos para mover seu companheiro da reserva para a sua mão. Esta é uma ação especial e não uma habilidade ativada.

Padrão:

Agente da Traição foi banido.

Fogos da Invenção foi banido.

Histórico:

Agente da Traição foi suspenso.

Fogos da Invenção foi suspenso.

Vigora no Magic analógico (Regras e B&R) a partir de: segunda-feira, 1 de junho de 2020

Vigora no Magic Online (regras de Companheiro) a partir de: quinta-feira, 3 de junho de 2020

Vigora no MTG Arena (regras de Companheiro) a partir de: quinta-feira, 4 de junho de 2020

Vigora no Magic Online (B&R) a partir de: segunda-feira, 1 de junho de 2020

Vigora no MTG Arena (B&R) a partir de: quinta-feira, 4 de junho de 2020

A lista de todos os cards banidos e restritos, organizada por formato, está aqui.

Mudança na Regra de Companheiro

Apesar de mudanças em regras do Magic não serem normalmente parte das atualizações na lista de banidos e restritos, neste caso vamos introduzir uma mudança à mecânica de companheiro que foi motivada pelo equilíbrio do jogo e pela fatia do metajogo em vários ambientes. A partir desta atualização, a mecânica de companheiro (e todos os cards com ela) passarão a funcionar de maneira diferente. A nova versão da mecânica funcionará da seguinte maneira:

Uma vez por jogo, em qualquer momento onde você pode conjurar um feitiço (durante sua etapa principal, com a pilha vazia), você pode pagar 3 mana genéricos para mover seu companheiro da reserva para a sua mão. Esta é uma ação especial e não uma habilidade ativada. Ela acontece imediatamente e não pode ser respondida. Ela não pode ser anulada ou impedida por cards como Revogador Phyrexiano.

Nossa motivação para fazer essa mudança tem base nos dados de metajogo e na fatia de jogos usando decks com companheiros em todos os formatos, além do feedback da comunidade jogadora sobre padrões repetitivos de partida. Como grupo, decks de companheiro têm taxas de vitória grandes demais, além de grandes fatias do metajogo nos formatos Padrão, Pioneiro e Moderno, sendo que já houve a necessidade de banimentos nos formatos Legado e Vintage. Essa tendência representa um problema de longo prazo para a saúde e diversidade de todos os formatos. Ao invés de seguir o caminho de vários ajustes individuais para a lista de banidos em cada formato, nós sentimos que a melhor solução é reduzir por inteiro a vantagem ganha ao utilizar o companheiro.

O resultado que queremos é reduzir a fatia do metajogo com decks de companheiro enquanto mantemos o espírito do design da mecânica, ainda tendo vários casos de companheiros com quem valha a pena montar decks. Nós esperamos que essa nova versão da mecânica de companheiro resulte em um desafio na montagem de decks e em meios de expressão que a comunidade jogadora poderá escolher, ao invés de ser uma parte tão grande do metajogo competitivo.

Nós debatemos sobre várias alternativas na mudança de regras, mas acabamos decidindo ficar com essa versão, já que ela mitiga o potencial do jogo repetitivo e fornece uma janela mais ampla de interação. Ao pedir mana adicional, jogar com companheiros fica menos eficiente em relação a jogar os outros cards que a pessoa já tem na mão. Desse modo, é provável que jogadores conjurem outras mágicas antes do companheiro, resultando em trajetórias de jogo mais diversas. Além disso, esse mana adicional atrasará a conjuração do companheiro em um turno, permitindo que oponentes interajam com ele na mão de jogadores, ou dando mais um turno para se planejar antes do companheiro entrar no campo de batalha.

É raro o nosso uso de uma mudança de regras para lidar com o equilíbrio do metajogo, e não é algo que planejamos fazer no futuro. Nesse caso, a questão não foi com um card individual, mas sim com os companheiros como grupo. Nós acreditamos que essa solução é preferível a potencialmente precisar fazer vários banimentos em formatos diferentes ao longo do tempo.

Padrão

Ao longo das últimas semanas, decks baseados em Fogos da Invenção emergiram para ter frequência de vitórias e presença no metajogo dominantes dentro do Padrão, atingindo uma taxa de vitórias de 55% e tendo pareamentos iguais ou favoráveis contra cada um dos dez maiores arquétipos. Isso indica que apenas as forças de metajogo não são suficientes para manter esses decks sob controle.

Além disso, conforme criamos e testamos ambientes futuros, nós vimos que Fogos da Invenção terá um design significativo e uma restrição no equilíbrio. Devido à natureza flexível do efeito de redução de custo, decks baseados em Fogos da Invenção continuariam a ganhar poder conforme novas mágicas com custo alto de mana são adicionadas ao ambiente. Conforme novas coleções foram lançadas, nós vimos as taxas de vitória dos decks baseados em Fogos da Invenção aumentarem em comparação a ambientes anteriores do metajogo Padrão.

Devido à alta taxa de vitória atual de decks baseados em Fogos da Invenção e sua grande fatia do metajogo, além dos riscos e restrições de design que ele traz ao ambiente daqui em diante, Fogos da Invenção foi banido no formato Padrão.

Além disso, nós vimos um aumento de arquétipos utilizando Lukka, Pária Gibão de Cobre ou Winota, Agregadora de Forças para colocar o Agente da Traição diretamente dentro do jogo. Apesar de parte da intenção no design desses cards ser fornecer maneiras criativas de lançar criaturas com alto custo de mana, nós vimos que utilizá-las para jogar um Agente da Traição mais cedo pode ser especialmente frustrante para se jogar contra, e difícil de se recuperar.

O efeito de roubar terrenos ou cards-chave, quando jogado com muita frequência, reduz a diversidade no metajogo. Decks montados com base em permanentes únicas ou grandes criaturas têm menos chances de sucesso quando oponentes conseguem roubá-las sem uma intenção específica na montagem de decks.

Portanto, a fim de permitir um potencial de retorno em partidas contra decks baseados em Lukka ou Winota, e a fim de promover a diversidade na montagem de decks Padrão, Agente da Traição foi banido.

Histórico

Por motivos similares ao Padrão, nós escolhemos suspender Fogos da Invenção e Agente da Traição no formato Histórico. Conforme continuamos a observar o formato Histórico crescendo, monitorando a evolução do metajogo, nós reavaliaremos no futuro se é apropriado tirar a suspensão de cada um destes cards, ou se essas suspensões se tornarão banimentos.