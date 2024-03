Data do Comunicado: 11 de março de 2024

Padrão:

Sem alterações.

Pioneiro:

Sem alterações.

Moderno:

Surto Violento foi banido.

Legado:

Sem alterações.

Vintage:

Ponderar foi irrestrito.

Explorador:

Sem alterações.

Pauper:

Sem alterações.

Em vigor a partir de: 11 de março de 2024 para jogo físico e Magic Online

O próximo anúncio de cards banidos e restritos será publicado no dia 13 de maio de 2024. A lista de todos os cards banidos e restritos está aqui, organizada por formato.

Conforme explicamos no nosso último anúncio de cards banidos e restritos, no dia 4 de dezembro, o anúncio de hoje foi planejado de forma a que pudéssemos observar e recolher dados dos mais recentes eventos antes e depois do lançamento de Assassinato na Mansão Karlov. Desde o início do ano, presenciamos uma temporada completa de classificatórias para o Standard Regional Championship, uma temporada completa de Modern Regional Championships e o Pioneer Pro Tour na MagicCon Chicago, com a presença de Assassinato na Mansão Karlov.

Com toda essa informação disponível, analisamos o estado de cada formato individualmente para constatar se seria ou não necessário realizar alguma alteração. Além disso, se deseja saber mais sobre o que achamos a respeito de cada um desses formatos, não perca o WeeklyMTG de terça-feira, dia 12 de março (amanhã, se você estiver lendo no dia em que este aviso está sendo publicado) para ouvir a opinião de Andrew Brown e Dan Musser.

PADRÃO

Pouco mais de 10 meses atrás, partimos em uma missão cujo objetivo era revitalizar o Padrão. Nós atualizamos a rotação, ajustamos nossa filosofia a respeito de banimentos, adicionamos mais eventos e oportunidades de jogo e lançamos várias coleções novas. Agora, temos o prazer de observar que o formato Padrão está notavelmente saudável, tanto no que diz respeito ao ambiente de jogo quanto ao interesse de jogar o formato.

Durante o último ano, o número de jogadores que participaram de jogos físicos de Padrão apresentou uma subida, culminando na última semana em que os números foram superiores ao de qualquer outra semana desde a pandemia. O número de “ingressos” (correspondentes a entradas individuais) em eventos de Padrão deste ano é mais de três vezes superior ao número do mesmo período do ano passado. Na verdade, o Padrão voltou a ser o formato de jogo físico de 60 cards mais jogado (além de continuar sendo o formato digital mais jogado)! Agradecemos a todos os jogadores e a todas as lojas que decidiram dar uma chance ao Padrão e acharam a experiência divertida!

Conforme mencionamos, o Padrão está saudável e divertido, com diversas versões diferentes de cada macro-arquétipo e novos cards de Assassinato na Mansão Karlov causando impacto. Cards como Inspetor Novato e Caso do Expresso do Portão deram fôlego ao Boros Convocar, enquanto Chega de Mentiras deixou o Azorius Controle em outro patamar. Os confiáveis decks de Domínio e Esper Midrange continuam fortes, e quase todos os decks se adaptaram aos novos terrenos com vigiar. Vimos até mesmo novos decks de combo emocionantes, com cards como Erudito Âmago de Vapor, Reconstituir o Crime e Desvendadora da Conspiração. Um dos desenvolvimentos mais interessantes de Padrão veio na forma do vencedor do aberto de 75 mil dólares da MagicCon Chicago, Rei Zhang (conhecido como cftsoc), cujo deck continha Analista em Retrospecto, Nissa, Animista Ressurgida, e Slogurk, o Limo Supremo!

Com uma seleção de cards maior do que nunca, os jogadores estão se divertindo estudando as novas estratégias que podem ser montadas com esta abrangência inédita. Desta forma, não temos nenhuma alteração para o Padrão, e estamos ansiosos para ver o que os jogadores conseguem criar até o Pro Tour de Encruzilhada do Trovão, em abril.

Caso não tenha jogado Padrão ultimamente mas tenha ficado interessado, encontre uma loja perto de você com nosso localizador de lojas e eventos.

PIONEIRO

Realizamos algumas alterações durante nosso último anúncio com o intuito de preparar o palco para um metajogo de Pioneiro mais divertido e diversificado. Desde então, tivemos o Pioneer Pro Tour na MagicCon Chicago, e os resultados foram emocionantes.

As coleções mais recentes continuam a causar impacto no formato, com cards impressos no último ano aparecendo nos decks com melhor desempenho. Chega de Mentiras, Deduzir e Arquivo Meticuloso no Azorius Controle. Amalia Benavides Aguirre como a peça central do deck de combo com criaturas que levam seu nome. Traquinas Arrombador e Truque de Mãos conferindo mais consistência ao Izzet Fênix. Amuleto do Arquidruida dando mais ferramentas para o combo Campo de Lótus . Mas o deck revelação do torneio foi uma variação de Rakdos Midrange, com nosso velho amigo Sorin, Senhor Vampiro Imperioso, e seu novo amigo Rasgaveia, que tomou o evento de surpresa! Nossos parabéns à equipe ChannelFireball, ao jogador Seth Manfield e ao criador do deck Paul Rietzl.

O recém-desbanido Cóptero do Contrabandista também deu suas caras nas listas de Rakdos Vampiros e Izzet Vivificar.

Com novos cards causando impacto no formato e uma ampla variedade de estratégias viáveis, o Pioneiro encontre-se em excelente condições para abrigar as classificatórias dos Campeonatos Regionais, que começam em abril.

EXPLORADOR

Cada card banido no formato Pioneiro que esteja disponível no MTG Arena também é banido em Explorador.

MODERNO

Surto Violento foi banido.

Em nossa última atualização para o Moderno, nós removemos Fúria e Subir no Pé-de-feijão do ambiente. Ao fazer isso, o Rakdos Midrange voltou a um nível aceitável, sem excluí-lo por completo do metajogo. Desde então, temos observado um aumento de listas de Temur Rinoceronte, Morte Vívida, Golgari Yawgmoth, Titã Amuleto e Izzet Marturvo no metajogo. Mais recentemente, os jogadores têm demonstrado sucesso com Linha de Força do Pacto das Guildas , de Assassinato na Mansão Karlov, em variantes de Domínio Zoo e Rinoceronte, com cards como Herdeiro de Draco e Amarras da Linha de Força.

Ao longo da última temporada de Campeonatos Regionais, Temur Rinoceronte começou a se aproximar dos níveis de dominância do metajogo anteriormente apresentados pelo Rakdos Midrange. Embora seja do nosso interesse preservar as estratégias de cascata como opções viáveis no Moderno, gostaríamos de remover um dos aspectos mais poderosos destas estratégias. Nomeadamente, a possibilidade de cascatar para card de grande retorno na velocidade de mágica instantânea. Conjurar Surto Violento durante o turno do oponente reduz muitos dos riscos inerentes a uma estratégia do gênero. Isso permite que o jogador que fez a cascata desvire com todo o mana disponível e as fichas de Rinoceronte (ou criaturas com reciclar) prontas para atacar. Ambos os decks também incluem Força da Negação, que tem o custo de zero mana no turno do oponente, permitindo uma defesa ágil do combo.

Surto Violento foi banido. A remoção de Surto Violento do formato exigirá que os jogadores de cascata adotem Súplica Ardente ou Temor Demoníaco , forçando-os a jogar mais frequentemente no próprio turno e, consequentemente, enfraquecendo as estratégias de cascata e reduzindo-as a um nível aceitável de participação no metajogo, da mesma forma que o banimento de Fúria fez com o Rakdos Midrange.

LEGADO

O formato Legado mudou ligeiramente desde a última vez que o analisamos, principalmente com a inclusão de Bombardeiros de Bordo em decks de Goblins e Red Prison. Os decks de controle, combo e tempo, além dos decks vermelhos atualizados, brigam em pé de igualdade por uma posição no topo do metajogo, proporcionando aos jogadores várias opções para escolher.

Mestres Arqueiros Orcs surgiu em muitas das macro-estratégicas, com lugar de destaque em variantes tempo de Investigador de Segredos , Sultai Controle e Reanimator. Embora a taxa de jogo de Mestres Arqueiros Orcs não esteja no mesmo nível que a de outros cards essenciais do formato, como Tempestade Cerebral, Ponderar e Força de Vontade, continuaremos monitorando seu desempenho no futuro. Enquanto isso, estamos satisfeitos com o fato de que muitos decks diferentes podem vencer nos níveis mais altos de Legado.

VINTAGE

Ponderar foi irrestrito.

Ponderar estava restrito no Vintage desde 2008! Não é necessariamente verdade que estamos pretendendo reintroduzir todos os cards que foram restritos há mais de uma década, mas todas as evidências sugerem que Ponderar está pronto para voltar ao clube dos sets de quatro.

Embora pouca coisa tenha mudado no Vintage desde nosso último anúncio, acreditamos que decks de combo baseados em mágica no Vintage precisam de uma forcinha. O topo do metajogo conta como decks como Lurrus Saga, Initiative e Mishra's Workshop . Embora muitos dos decks de Lurrus sejam azuis, eles normalmente não possuem nenhuma cópia de Ponderar.

Ainda que isso não cause uma grande mudança, alguns decks que estejam à procura de cards específicos para realizar sua estratégia poderão contar com mais ferramentas.