Data do anúncio: quinta-feira, 16 de abril de 2020

Brawl

Magistrado de Drannith foi banido.

Winota, Agregadora de Forças foi banido.

Legado

Lurrus da Toca Onírica foi banido.

Zirda, o Brilho da Aurora foi banido.

Vintage

Lurrus da Toca Onírica foi banido.

Vigora no Magic analógico a partir de: segunda-feira, 18 de maio de 2020

Vigora no Magic Online a partir de: segunda-feira, 18 de maio de 2020

Vigora no MTG Arena a partir de: quinta-feira, 21 de maio de 2020

Vintage

Nas semanas depois do lançamento de Ikoria: Terra de Colossos no Magic Online, nós observamos um aumento na popularidade e frequência de vitórias em decks de Vintage que utilizam Lurrus da Toca Onírica como companheiro. Dada a natureza da grande quantidade de cards de Vintage e poderosos cards restritos, o custo de montagem de deck imposto por Lurrus é menos restritivo em relação à vantagem de tê-lo como companheiro. Como resultado, as frequências de vitória de vários arquétipos utilizando Lurrus passaram de 55% nas ligas do Magic Online, e o coletivo de decks utilizando Lurrus representam uma fatia grande demais do metajogo, sem indicação de mudança nessa tendência. Portanto, Lurrus da Toca Onírica foi banido no formato Vintage.

Nós reconhecemos que é raro banir um card para balancear o Vintage ao invés de restringi-lo, mas esse é um caso único onde restringir Lurrus não afetaria sua utilização como companheiro, que é a motivação principal para fazermos essa mudança.

Legado

Assim como no Vintage, a gama de cards e permanentes poderosas com custo de mana baixo no Legado deixa o poderio de utilizar Lurrus da Toca Onírica como companheiro desproporcional ao seu custo para montagem dos decks. Vários arquétipos que já eram fortes, incluindo variantes do Delver (decks baseados no Investigador de Segredos), incorporaram o uso de Lurrus como companheiro com algumas poucas mudanças na montagem dos decks. Coletivamente, decks de Lurrus representam uma fatia cada vez maior do metajogo, com variantes mantendo frequências de vitória acima de 55% nas ligas do Magic Online. Dados de pareamento indicam que as forças do metajogo sozinhas não são suficientes para manter esses decks na linha, então escolhemos banir Lurrus da Toca Onírica no formato Legado.

Além disso, nós vimos grandes frequências de vitória em decks utilizando Zirda, o Brilho da Aurora como companheiro, combinado com Monolito Sinistro. Apesar de não serem muito jogados, os dados de metajogo do Magic Online indicam que esses decks se tornariam problemáticos tanto em frequência de vitórias quanto na fatia do metajogo. Portanto, estamos dando um passo adicional e banindo Zirda, o Brilho da Aurora, no formato Legado.

Brawl

Parte da nossa filosofia para o Brawl é que não deve ser fácil para um único card desligar por completo uma ampla gama de comandantes. Um exemplo de nossas ações nessa direção filosófica foi o banimento da Luneta Enfeitiçada anteriormente. Nós sentimos que Magistrado de Drannith cai nessa categoria e geralmente tira a diversão e a expressividade que vem ao montar um deck em torno de seu comandante no Brawl, então vamos bani-lo.

No caso do equilíbrio, estamos vendo altas frequências de vitória de decks utilizando Winota, Agregadora de Forças, como comandante, levando a maiores frequências de jogo e uma diversidade reduzida em experiências de jogo no Brawl. Apesar de geralmente nós sermos mais tolerantes com pontos fora da curva no Brawl do que em outros formatos com maior espírito competitivo, estamos escolhendo fazer uma mudança aqui para abrir o leque de escolhas variadas para você se expressar no metajogo do Brawl.

Outros Formatos

Apesar desse pacote de mudanças ser concentrado nos formatos Legado, Vintage e Brawl, nós vamos continuar a observar a evolução do metajogo em todos os outros formatos, incluindo o Padrão, o Pioneiro e o Moderno. Se mudanças forem necessárias em outros formatos, nós as faremos separadamente em um anúncio futuro. Por agora, estamos vendo um metajogo diverso e dinâmico que muda a cada semana no Padrão, no Pioneiro e no Moderno. Antes de determinarmos se alguma mudança é necessária, e quais seriam as mudanças certas, precisamos ver o metajogo se aproximar mais de um estado de equilíbrio. Atualmente, esses formatos estão mudando rápido demais para que os dados indiquem qual card ou arquétipo causa um problema.

Nós sabemos das preocupações de alguns jogadores com a frequência de decks utilizando companheiros em diversos formatos. Apesar de não estarmos vendo frequências de vitória problemáticas no Padrão, Pioneiro ou Moderno dos decks que utilizam companheiros, estamos observando a fatia do metajogo geral e o potencial de jogo repetitivo. Caso nós vejamos sinais de problemas em longo prazo que resultem de uma fatia do metajogo inflada demais com decks de companheiro, nós estamos dispostos a tomar as medidas necessárias, incluindo mudar a maneira com que a mecânica de Companheiro funciona. Por ora, o metajogo precisa de mais tempo para evoluir antes de podermos determinar se alguma mudança é necessária ou não.