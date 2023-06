Data do anúncio: terça-feira, 29 de maio de 2023

Padrão:

Fábula do Quebrador de Espelhos // Reflexo de Kiki-Jiki foi banido.

Invocar o Desespero foi banido.

Quebrabanco Justiceiro foi banido.

Vigora a partir de:

Jogo físico e Magic Online 29 de maio de 2023

MTG Arena: 30 de maio de 2023

A lista de todos os cards banidos e restritos está aqui, organizada por formato.

Atualização da filosofia de banimentos e restrições com as alterações ao Padrão

Recentemente, lançamos um artigo falando sobre o formato Padrão no jogo físico e nosso foco em renová-lo em todos os níveis. Hoje, avançamos com nosso segundo passo na concretização desse objetivo.

Ao conversar com os jogadores a respeito dos banimentos em Padrão, a maior parte dos comentários que recebemos da comunidade, seja dos jogadores que competem nos jogos de alto nível do Pro Tour ou daqueles que preferem um jogo de Padrão descontraído às quartas-feiras em sua loja local, incidiam sobre o problema trazido pela nossa cadência atual de banimentos. Os banimentos são um ponto problemático no envolvimento dos jogadores com o Padrão. Eles são imprevisíveis, inconsistentes e prejudicam a capacidade dos jogadores de construir e jogar com seus decks com confiança.

A partir de agora, vamos mudar a cadência na qual nossos formatos são gerenciados, particularmente o Padrão. Nosso objetivo é aproveitar ao máximo a alteração anual no formato para garantir a consistência. Este anúncio será feito anualmente, antes do início das prévias da primavera. Além do Padrão, serão incluídos no anúncio os formatos Moderno, Pioneiro, Legado e Vintage.

De uma forma geral, nosso objetivo de fazer do Padrão um ambiente de jogo divertido e saudável não mudou. Contudo, aumentaremos nosso escrutínio sobre cards e comportamentos que estão em jogo há mais tempo, garantindo que o Padrão continue sendo um formato renovado, envolvente e continuamente empolgante.

Além do anúncio anual, também teremos uma atualização dos cards banidos e restritos na terceira segunda-feira após o lançamento de cada coleção, especificamente dedicado a tratar de quebras maiores no equilíbrio do ambiente de jogo. Na maior parte das vezes, essas atualizações serão realizadas após o Pro Tour.

Nossa intenção é que raramente seja necessário usar esse período de três semanas para realizar alterações no Padrão. Se um novo card impactar negativamente o formato de forma imediata e drástica, acreditamos que seja importante que nossos jogadores não se sintam “presos” a um formato desfavorável por mais de um ano. Reservaremos esse período para cards no nível de Guardião Felidar como uma ferramenta que esperamos nunca ter que utilizar. Idealmente, a maior parte das atualizações de Padrão deveria ocorrer apenas uma vez por ano, de forma a renovar a confiança dos jogadores na seleção e na construção de seus decks.

Dito isto, estaremos banindo três cards do Padrão hoje de forma a facilitar essa transição. Acreditamos na importância de começar essa nova era do Padrão com uma página em branco, sem o espectro de banimentos recentes assombrando o formato. Para isso, decidimos efetuar as seguintes alterações:

Fábula do Quebrador de Espelhos // Reflexo de Kiki-Jiki foi banido.

Quebrabanco Justiceiro foi banido.

foi banido. Invocar o Desespero foi banido.

Temos monitorado a ascensão e o domínio do núcleo de três cores baseado em preto e vermelho durante o lançamento das últimas coleções e dos torneios de nível premier. Acreditamos que essas alterações ajudarão a reduzir a taxa de vitórias da estratégia dominante no formato e criar uma alteração e um ponto de entrada empolgantes para o formato antes do lançamento de Terras Selvagens de Eldraine.

Fábula do Quebrador de Espelhos // Reflexo de Kiki-Jiki tem sido a base de estratégias baseadas em preto e vermelho e um dos cards mais fortes do formato durante todo o tempo em que esteve válido no Padrão. Sua capacidade de gerar recursos, fluxo de cards e uma ameaça que deve ser respondida oferece uma eficiência inigualável. As contramedidas disponíveis são poucas e normalmente custam mais de três manas; além do mais, o card é especialmente difícil de ser respondido para o jogador que não começa jogando. Com a remoção de Fábula do Quebrador de Espelhos // Reflexo de Kiki-Jiki, esperamos não só reduzir o poder de decks pretos e vermelhos, mas também tornar as escolhas tomadas na construção de decks para essas estratégias mais significativas, quer se trate de incluir uma ameaça, seleção de cards ou da possibilidade de permitir a reanimação. Por esses motivos, além da alta taxa de jogo do card em vários decks, Fábula do Quebrador de Espelhos // Reflexo de Kiki-Jiki foi banido.

Quebrabanco Justiceiro tem sido o mecanismo de compra de cards de excelência para diversos decks do Padrão desde seu lançamento. Tratando-se de um card incolor, incluí-lo em uma grande variedade de cores e estratégias tem sido uma tarefa simples. Sua omnipresença, aliada à sua força, fizeram com que outras opções de compra de card perdessem protagonismo, especialmente se tratando de um card incolor. O card também deu ênfase adicional ao tamanho de criaturas, pois as criaturas capazes de tripular o Quebrabanco Justiceiro foram favorecidas em detrimento de outras. No intuito de promover uma maior diversidade e dar mais espaço a outros tipos de cards de cores diferentes, Quebrabanco Justiceiro foi banido.

Invocar o Desespero tem sido a escolha primária de topo de curva para a maior parte dos decks vermelhos e pretos e das estratégias baseadas na cor preta durante quase todo o seu ciclo de vida. Além da sua eficiência na gestão do campo de batalha e na compra de cards, o card tem sido excelente no apoio prestado a um dos pontos fracos da cor preta. Tradicionalmente, jogar uma grande variedade de tipos de permanentes é uma estratégia forte contra decks com uma grande quantidade de remoções um a um. Invocar o Desespero faz com que seja especialmente difícil encontrar contramedidas amplas contra estratégias na cor preta, pois trata-se de um card eficaz para ser conjurado em campos de batalha vazios e lida facilmente com encantamentos e planeswalkers, que são tipos historicamente eficazes contra estratégias mais focadas em remoção. Devido ao seu poder e ao impacto negativo que causa na diversidade de cards, Invocar o Desespero foi banido.

Teremos nosso primeiro anúncio anual de banimentos e restrições no dia 7 de agosto de 2023, pouco antes do início das prévias de Terras Selvagens de Eldraine.