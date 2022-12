Padrão:

Omnath, Locus da Criação foi banido.

Trevo da Sorte foi banido.

Fuga para as Terras Selvagens foi banido.

Histórico:

Omnath, Locus da Criação foi suspenso.

Teferi, Manipulador do Tempo foi banido.

Reconquista da Natureza foi banido.

Emissário da Árvore Flamejante foi retirado da suspensão.

Brawl:

Omnath, Locus da Criação foi banido.

Vigora a partir de: segunda-feira, 12 de outubro de 2020

Seções sobre Histórico e Brawl por Jay Parker

Padrão

Na atualização de banidos e restritos no formato Padrão do mês passado, nós destacamos que continuaríamos a monitorar o metajogo Padrão, bem como decks com Omnath, Locus da Criação e faríamos mais mudanças caso necessário. Observando o jogo ranqueado e resultados de torneio nas semanas seguintes, bem como as Grand Finals deste fim de semana, nós concluímos que mais mudanças eram necessárias.

Os dois decks mais populares no metajogo Padrão, Rampa 4 Cores e Aventuras 4 Cores têm como destaque e componente principal Omnath, Locus da Criação. Enquanto nós vimos um declínio forte na taxa de vitórias do Rampa 4 Cores após o banimento de Uro, Titã da Ira da Natureza, especialmente contra decks agressivos vermelho-verde e Azul-Preto Ladinos, os decks de rampa com Omnath continuaram a ter um efeito que distorcia o metajogo. Além disso, Aventuras 4 Cores tornou-se o deck com a maior taxa de vitória geral, com um pareamento favorável contra 9 entre 10 dos decks mais frequentes que não utilizam Omnath.

Essa dominância do metajogo se manifestou nas escolhas de deck de jogadores nas Grand Finals. Apesar de ser comum em um campo pequeno de torneio baseado em convites para jogadores que testam juntos e convergem para alguns decks, neste caso o campo tinha impressionantes 23 decks com Omnath dentro de um total de 32.

A fim de lidar com a dominância de Omnath, Locus da Criação, ele foi banido no formato Padrão.

Sem Omnath no ambiente, os dados de jogo ranqueado deixam claro que os decks de Aventura continuarão sendo a estratégia mais forte. Portanto, nós também escolhemos banir o Trevo da Sorte como algo poderoso e difícil de interagir dentro das ferramentas deste deck. Esperamos que criaturas individuais com a mecânica de aventura e decks utilizando Estalajadeiro de Beiramuro continuem a aparecer mas, depois desta mudança, um número maior de outros decks consigam competir com eles.

Por fim, como um passo adicional para garantir que decks de rampa não continuem a dominar o metajogo Padrão, também decidimos banir Fuga para as Terras Selvagens. Este card tem um papel único e poderoso como ponte entre grandes peças de rampa como a Cobra de Lótus e recompensas poderosas, como Ultimato da Gênese e Ugin, o Dragão Espírito. Dentre os cards que não eram terreno nas Grand Finals, Fuga para as Terras Selvagens foi jogado com o segundo maior número de cópias. Como o card era comum em muitas variantes de rampa, essa é uma maneira direta de enfraquecer essa estratégia como um todo a fim de garantir uma mudança nos metajogos Padrão recentes.

Histórico

Similar ao que vimos no Padrão, Omnath, Locus da Criação está se provando como um grande competidor também no formato Histórico. Apesar de as taxas de vitória destes decks serem menores no Histórico do que no Padrão, ainda estamos vendo a fatia do metajogo com decks utilizando Omnath, Locus da Criação aumentar, especialmente no Melhor de Três (onde é atualmente o deck mais jogado). O Histórico também tem uma gama maior de ferramentas para permitir as várias jogadas de terreno que o deck procura fazer, como Explorar e Espiral de Crescimento. A fim de garantir mais diversidade e saúde no meta do Histórico, Omnath, Locus da Criação foi suspenso.

Nós também temos três suspensões no formato a resolver. Observando como o meta se desenvolveu como resultado dessas suspensões, nós sentimos que a remoção de Teferi, Manipulador do Tempo e Reconquista da Natureza aumentaram a diversidade e a interatividade do formato, melhorando o equilíbrio e a saúde do Histórico. Como resultado, tanto Teferi, Manipulador do Tempo quanto Reconquista da Natureza estão agora banidos no formato Histórico.

O caso do Emissário da Árvore Flamejante é diferente. Desde sua suspensão, o nível de poder do Histórico aumentou consideravelmente com os lançamentos de Jumpstart e Amonkhet Remasterizada, e nós vimos a fatia do meta utilizando decks Gruul Aggro cair de maneira notável. Depois de considerar o nível de poder do formato e os pareamentos para o Gruul Aggro, nós acreditamos que haja espaço para o Emissário da Árvore Flamejante como adição interessante e saudável ao formato. Emissário da Árvore Flamejante foi retirado da suspensão.

Brawl

Omnath, Locus da Criação é, de longe, o comandante mais jogado no Brawl e tem atualmente a maior taxa de vitória. O Brawl é um formato onde nós valorizamos especialmente a diversidade, portanto Omnath, Locus da Criação foi banido no formato Brawl. Entretanto, Omnath, Locus da Criação continuará válido em eventos de Brawl Histórico no MTG Arena e nós utilizaremos nosso sistema de peso do comandante para que ele seja pareado contra outros comandantes similarmente poderosos.