A agenda de invasão do Multiverso de Phyrexia começou um pouco mais cedo no fim de semana passado, com os Boosters de Draft de Dominária Remasterizada. Como foi observado por diversos fãs durante os eventos de prévia organizados em lojas da Wizards Play Network de todo o mundo, uma pequena quantidade de Boosters de Draft de Dominária Remasterizada traziam um pouco de Phyrexia — especificamente, cards raros da nova coleção Phyrexia: Tudo Será Um.

Embora terrivelmente oportuna para Phyrexia, também sabemos que essa foi uma novidade inesperada para os fãs. Caso você tenha adquirido Boosters de Draft de Dominária Remasterizada e esteja insatisfeito com sua compra devido à presença de absurdos futurísticos phyrexianos, entre em contato com o Atendimento ao Cliente aqui.

Enquanto isso, assim como os destemidos mirranianos que ficaram em seu caminho, não vamos nos curvar a essa invasão phyrexiana. A estreia de Phyrexia: Tudo Será Um vai ao ar no dia 17 de janeiro, a partir das 14h no horário de Brasília (09h no horário do Pacífico) em twitch.tv/magic e no canal oficial de Magic no YouTube, e a temporada de prévias terá início logo a seguir. Embora as imagens de cards raros estejam disponíveis para quem quiser conferi-las, optamos por preservar a experiência de prévias para esse antecipado retorno a Nova Phyrexia. Além disso, as variantes Booster Fun desses cards ainda não foram reveladas, e temos certeza de que todos ficarão impressionados com essas obras-primas.

Por isso, fique ligado no dia 17 de janeiro para a estreia das prévias de Phyrexia: Tudo Será Um, dessa vez de verdade. Enquanto isso, faremos o possível para segurar a onda de mais uma invasão phyrexiana.