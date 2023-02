Wizards of the Coast

O Senhor dos Anéis chegou ao Magic: The Gathering, e chegou a hora de levar personagens familiares em uma nova jornada lá e de volta outra vez. Na coleção O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™, que será lançada em breve, você terá a chance de se juntar à Sociedade em aventuras repletas de valor, coragem e segundos cafés da manhã. Jogue seus momentos favoritos da terceira era ou vire a Terra Média de ponta cabeça e renda-se à tentação do Precioso. Seja como for, a Terra Média está em suas mãos.

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média - Commander O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média - Commander

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média é válido em Moderno e conta com boosters de Draft, Coleção, Colecionador e Jumpstart, decks de Commander, um Kit Inicial, um Pacote e um Pacote de Presente, Caixas com Cenas e drops do Secret Lair. A coleção conta com dois períodos de lançamento primários (junho de 2023 e um lançamento para a época festiva em novembro de 2023) e é a primeira coleção completa lançada como parte da linha Universes Beyond, dando vida ao mundo icônico de J.R.R. Tolkien dentro dos limites de um card de Magic. Mal podemos esperar para compartilhar mais novidades com você durante as próximas semanas, mas continue lendo para saber alguns detalhes iniciais.

O lançamento de junho de 2023 inclui:

Kit Inicial

Prepare-se para o seu primeiro jogo! Os Kits Iniciais vêm com dois decks temáticos de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média.

Jumpstart

Rápido, fácil e divertido, com cinco temas únicos de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média. Misture e combine dois boosters, embaralhe, e você está pronto para jogar!

Pacote de Pré-lançamento

Jogue a nova coleção em sua loja de jogos local! Diversão garantida para jogadores novos e experientes.

Expositor de Boosters de Draft

Um favorito para jogar Limitado. Faça Draft com seus amigos e jogue direto da caixa!

Expositor de Boosters de Coleção

Mergulhe nos boosters e parta para a sua própria aventura.

Expositor de Boosters de Colecionador

Junte-se à Sociedade! O Booster de Colecionador lhe dá acesso direto aos cards mais legais de uma coleção, com boosters cheios de cards raros, cards metalizados brilhantes, cards com ilustrações especiais alternativas e molduras alternativas.

Pacote

Garanta o kit supremo para fãs da série e parta em uma aventura pela Terra Média.

Pacote de Presente

O presente perfeito para fãs de Magic e de O Senhor dos Anéis!

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média também chegará ao Magic: The Gathering Arena com os mesmos cards disponíveis no lançamento físico. A coleção será válida em Histórico e Alchemy e contará com o mesmo suporte que uma coleção completa, incluindo reservas, Passe de Maestria e cosméticos.

Revelaremos mais informações a respeito dos quatro decks de Commander, Kit Inicial, entregas do Secret Lair, Caixas com Cenas e o lançamento festivo de novembro posteriormente.

Código da coleção O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média: LTR

Site: O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média

Encomende já: on-line pela Amazon e em sua loja de jogos local