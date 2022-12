O Pauper, formato popular que só usa cards comuns, ganhará um carinho e apoio oficial em torneios ao longo das próximas semanas enquanto começamos a unificar as versões digital e de papel do formato.

Para adicionar o Pauper no rol de formatos com suporte, faremos as seguintes atualizações:

O Pauper estará listado como formato no nosso website.

O Wizards Event Reporter permitirá que eventos no formato Pauper sejam sancionados tanto em lojas locais quanto em torneios grandes.

O Gatherer terá suporte para buscas sobre validade no Pauper a partir do dia 9 de julho.

A definição de “válido no Pauper” expandirá para incluir qualquer card impresso na raridade comum em qualquer coleção digital ou de papel. Se um card estiver listado como Comum no Gatherer em qualquer coleção, será válido no Pauper. Isso adicionará cards ao formato que anteriormente não eram válidos no Magic Online.

Devido à entrada de cards novos ao formato Pauper, também adicionaremos três cards à lista de Banidos do Pauper:

O estúdio de jogo analógico observará o desenvolvimento do formato atualizado de perto, mudando o que for necessário nos próximos anúncios de cards banidos e restritos agendados regularmente. Nós planejamos deixar que o metajogo do Pauper tente o seu espaço antes de tentarmos mudar alguma coisa. Estamos empolgados para ver o que a comunidade jogadora vai inventar!

O Magic Online implementará o novo formato com a atualização da Coleção Básica 2020 e lançará novas Ligas com o novo formato a partir do dia 2 de julho.