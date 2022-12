Grandes guerreiros, aventureiros e exploradores destacam-se no campo de batalha e nos terrenos conquistados erguendo bandeiras com suas cores e símbolos. Essas bandeiras são empunhadas com orgulho: algumas vezes para inspirar reverência, outras vezes para causar medo. Mas assim como o olho do Jeskai ou a máscara arlequim de Rakdos, o ícone sempre representa algo genuíno do território, da fortaleza ou do herói que o carrega.

Ao longo da história de Magic, houve algumas lacunas entre aquilo que é genuíno da marca e o que está representado em sua “bandeira” (a logomarca). No último ano, sentimos que essa lacuna aumentou ainda mais. Para solucionar isso, nos comprometemos a criar uma nova logomarca que respeite a riqueza da nossa história e amplie as qualidades que trazem força ao futuro da marca. Esta é a terceira evolução da logomarca de Magic. Como nas outras duas, a mudança afeta todo o espectro dos produtos e suas expressões promocionais, com a notável exceção do verso dos cards de Magic. Não temos qualquer plano atual ou futuro para alterar o verso dos cards, nem de atrapalhar sua capacidade de colecionar e embaralhar cards de todos as coleções e todas as eras.

A redefinição da logomarca seria inexpressiva se feita apenas para despertar o interesse na marca. A alteração de uma logomarca se torna segura e robusta quando feita para refletir uma evolução passada ou presente que reflete a verdade sobre a marca. Em cada mudança de logomarca do Magic, o novo design foi uma resposta e um reflexo da nossa evolução.

Em 1993, no começo de tudo, a marca e sua bandeira estavam em sincronia. Magic começou como um jogo de cartas com uma identidade visual ligada à fantasia eclética e tradicional, com uma logomarca desenhada à mão correspondente.

1993-1999

Poucos anos depois, o Magic começou a ganhar proeminência na nova categoria de jogo que o próprio jogo começou. Durante esse tempo, o design do jogo e o design visual também atingiram novos patamares. A logomarca rústica azul não refletia mais a essência nem o refinamento da marca. Em 1999, fizemos a primeira atualização da logomarca: uma versão mais forte e vibrante do original de alta fantasia.

1999-2015

No início dos anos 2000, o Magic provavelmente era o melhor jogo de estratégia do mundo, mas tinha pretensões ainda mais elevadas. Estávamos consolidando territórios novos, construindo a mística de nossos personagens e mundos, com ilustrações de ponta e uma estética de fantasia moderna. Em 2015, a logomarca foi atualizada mais uma vez, para refletir a evolução do acabamento e da identidade visual e para adotar um novo elemento que indica o entusiasmo e o poder da marca: a cor "Mythic Orange” (laranja mítico).

2015-2018

A logomarca de 2015 não duraria muito. Em vários aspectos, a logomarca não fechou a lacuna da essência de fantasia moderna da marca. As imagens de Magic trazem inspiração de muitas culturas e maravilhas do nosso mundo e da imaginação, que ultrapassa muito a estética medieval de alta fantasia que inspirou a logomarca original. Além disso, o Magic começou a se concentrar em seus próprios recursos como Planeswalkers e mundos de alto conceito, que são os fundamentos de uma marca que vê a si mesma não apenas como um jogo, mas como um bem de entretenimento.

2018 em diante

Precisávamos de uma bandeira que fosse erguida com orgulho sobre todos os mundos e temas de Magic, tanto no jogo de mesa quanto em aplicativos, jogos digitais, entretenimento narrativo, produtos de moda e estilo de vida, entretenimento animado e de live action e em qualquer outra coisa que fizermos no futuro. Para isso, ousar ainda mais e ir além da atualização da logomarca. Com um olho no passado e outro no futuro, demos um passo adiante.

Estamos muito animados com as poderosas ferramentas que a nova logomarca oferece. O mais visível de todos é o símbolo de Planeswalker. Seu papel está crescendo cada vez mais desde sua concepção, desde o cumprimento secreto até o ícone suplente da marca e agora, em sua posição oficial no grupo de marcas. Você vai continuar vendo a logomarca em produtos independentes que precisam de uma marca com mais estilo, como os materiais exclusivos da Comic-Con de San Diego. Será também comum vê-la em conjunto com o logotipo, como mostrado acima.

Talvez você já tenha vista o gêmeo fraterno da logomarca nova, a logomarca do Magic: The Gathering Arena. Juntas, elas demonstram alguma da flexibilidade que o novo sistema de logomarcas oferece, com o símbolo de Planeswalker como âncora e uma expressão secundária do logotipo. Fique de olho na próxima etapa em breve, quando este logotipo alternativo for emparelhado com o símbolo de Planeswalker para formar uma marca de afirmação que acompanhará logomarcas projetadas para novos jogos e expressões de entretenimento baseados nos mundos de Magic.

Aguarde a nova logomarca do Magic: The Gathering Arena de agora em diante em todos os lugares onde o jogo for oficialmente representado. A nova logomarca de Magic: The Gathering aparecerá em todos os produtos e promoções realizadas em março de 2018, com o lançamento de Dominária. No início de 2018, também teremos um marco com a comemoração dos 25 anos de Magic, que mudará o foco de nossas reflexões dos valores da nossa história para a introdução das implementações ousadas que teremos no futuro.