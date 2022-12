Estamos apreciando a era de ouro da bravura e do glamour do lançamento de Ruas de Nova Capenna com essa superentrega que é do balacobaco! É cheia de lendários dourados, artistas talentosos e alguns excelente canhotos, tudo em uma Superentrega de Abril 2022!

Se quiser participar da ação, passe no pedaço e sussurre a senha Secret Lair para o porteiro para fazer a encomenda de sua Superentrega de Abril 2022 entre as 9h de 11 de abril e as 9h de 9 de maio (Horário do Pacífico), antes que você acabe dormindo com os peixes!

SHOWCASE: STREETS OF NEW CAPENNA

Showcase: Ruas de Nova Capenna está disponível apenas no formato de metalizado dourado.

Conteúdo:

1x metalizado dourado de exibição de Atraxa, Praetors' Voice

x metalizado dourado de exibição de Breya, Etherium Shaper

x metalizado dourado de exibição de Yidris, Maelstrom Wielder

Preço:

$49.99/€54.99*/£49.99*/CN¥398.00/SG$73.88

* Incluindo imposto sobre valor agregado local

Resgate no MTG Arena**:

Um (1) código de uso único para três (3) protetores temáticos de Showcase: Ruas de Nova Capenna (os protetores podem ficar disponíveis para compra mais tarde no MTG Arena.)

**O resgate no MTG Arena não está disponível nas seguintes regiões: China, Honk Kong, Macao, Singapura, Taiwan e Vitenã.

Os dias passam devagar na não-tão-perfeita metrópole de Nova Capenna. Aqui, o crime sempre compensa e os negócios estão bombando. Não temos certeza de como você chegou aqui, mas de alguma forma três das mais populares lendas de Magic se envolveram no que pode ser descrito como um cenário "o que aconteceria se...". O que Atraxa, Breya e Yubris seriam nas ruas duras de Nova C? Julie Dillon, Krharts e Tom Roberts têm uma ideia, e agora você também terá. Esses cards apresentam o tratamento metalizado dourado de Ruas de Nova Capenna e isso é o tipo de caranga que chama atenção.

Percebas que esse lote está disponível apenas em metalizado dourado.

SPECIAL GUEST: MATT JUKES

Special Guest: Matt Jukes está disponível em metalizado tradicional e não-metalizado.

Conteúdo:

1x Glacial Fortress sem borda

1x Drowned Catacomb sem borda

1x Dragonskull Summit sem borda

1x Rootbound Crag sem borda

1x Sunpetal Grove sem borda

Preço:

Não metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

Metalizado tradicional: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

Estivemos nessas terras aliadas no passado, mas não nos lembramos delas terem esse aspecto. O artista contemporâneo Matt Jukes é conhecido por suas paisagens abstratas que capturam terrenos mal lembrados de memórias obscuras. Adicione esses terrenos ao seu deck ou coleção e leve-o a lugares onde nunca esteve, mas que parecem muito familiares.

ARTIST SERIES: MAGALI VILLENEUVE

Artist Series: Magali Villeneuve está disponível em metalizado tradicional e não-metalizado.

Conteúdo:

1x Mother of Runes

1x Death's Shadow

1x Elvish Mystic

1x Forest

Preço:

Não metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

Metalizado tradicional: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

Resgate no MTG Arena**:

Um (1) código de uso único para quatro (4) protetores temáticos de Artist Series: Magali Villenueve (protetores podem ficar disponíveis para compra posteriormente em MTG Arena).

Se você olhou para uma propriedade de fantasia na década passada (e até antes), provavelmente viu a arte de Magali. De povos estonteantemente bonitos a paisagens intricadas com detalhes inscrutáveis, é óbvio o motivo de Magali ser uma favorita do gênero. Responsável por mais de 100 ilustrações de Magic, essa Artist Series era agradavelmente inevitável. Magali também colaborou conosco no texto descritivo e cada um reflete seu processo artístico ao trabalhar naquela ilustração. Esses são um destaque magnífico para qualquer deck ou coleção. Pegue o seu hoje!

ARTIST SERIES: SIDHARTH CHATURVED

Artist Series: Sidharth Chaturvedi está disponível em metalizado tradicional e não metalizado.

Conteúdo:

1x Nomad Outpost

1x Island

1x Concordant Crossroads

1x Ghost Quarter

Preço:

Não metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

Metalizado tradicional: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

Resgate no MTG Arena**:

Um (1) código de uso único para quatro (4) protetores temáticos de Artist Series: Sidharth Chaturvedi (protetores podem ficar disponíveis mais tarde para compra em MTG Arena).

Sidharth Chaturvedi tem uma história para contar. Cada um dos seus cards poderia gerar um romance; a luz a expressão, as poses; cada um tendo uma história por conta própria. Quando questionamos Sidharth sobre nos honrar com uma Artist Series, ele perguntou se seus quatro cards poderiam contar uma história. Eles contam uma história cheia de dor, tormento e sucesso. Sidharth até nos ajudou a construir o texto descritivo para ter certeza de que sua história estava sendo contada apropriadamente. Podem haver várias interpretações da história de Sidharth, mas todos podem concordar em uma coisa: esses cards apresentam ilustrações maravilhosas, cada uma recontando uma alegria.

ARTIST SERIES: WAYNE REYNOLDS

Artist Series: Wayne Reynolds está disponível em metalizado tradicional e não-metalizado.

Conteúdo:

1x Sram, Senior Edificer

1x Balthor the Defiled

1x Torbran, Thane of Red Fell

1x Depala, Pilot Exemplar

Preço:

Não metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

Metalizado tradicional: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

Resgate no MTG Arena**:

Um (1) código de uso único para quatro (4) protetores temáticos de Artist Series: Wayne Reynolds (protetores podem ficar disponíveis mais tarde para compra em MTG Arena).

Wayne Reynolds começou a pintar para Magic no bloco original de Kamigawa e sua arte tem sido sinônimo do jogo desde então. Há uma tensão no que ele faz, tanto em suas incríveis cenas de ação quanto em seus plácidos momentos de reflexão. A arte de Wayne sempre parece pronta para se jogar em outros cards e sair correndo pela sala. Para sua Artist Series, Wayne pediu anões, e demos anões a ele. Ele até colaborou no texto descritivo! Resistentes, confiáveis e afiados como uma faca, esses anões estão prontos para serem destaque do seu deck ou coleção.

FINALMENTE! CARDS DE MAGIC PARA CANHOTOS

Finalmente! Cards de Magic para Canhotos está disponível em versão metalizada tradicional e não metalizada.

Conteúdo:

1x Sisay, Capitã do Bons Ventos, para canhotos

1x Imperatriz Galina para canhotos

1x Mensageiro de Geralf para canhotos

1x Rograkh, Filho de Rohgahh, para canhotos

1x Garruk, Convocador de Bestas, para canhotos

Preço:

Não metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

Metalizado tradicional: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

Resgate no MTG Arena**:

Um (1) código de uso único para cinco (5) protetores temáticos de Finalmente! Cards de Magic para Canhotos – (os protetores poderão ser disponibilizados posteriormente para compra separada no MTG Arena).

Quando Magic foi criado no começo dos anos 90, o plano original era ter dois tipos de molduras — uma para destros e outra para canhotos. Infelizmente, devido a restrições orçamentárias, somente as molduras para destros foram produzadas e o jogo foi vendido como um produto ambidestro. Acreditamos que esse erro nunca foi endireitado (ou esquerdado?) mesmo depois de tanto tempo. Nunca mais nossos jogadores serão forçados a jogar com cards para destros de forma não otimizada! Este é o Magic como sempre deveria ter sido, apresentando cinco dos canhotos mais legais do jogo, carinhosamente retratados por Volkan Baga, Jesper Ejsing, Andrew Mar, Chris Seaman e Matt Stewart.

Primeiro de Abril! Essa história é inventada, mas esses cards são totalmente reais. Agarre essa entrega para seu deck ou coleção e obtenha uma excelente fonte de conversa até atualizarmos o jogo e tornarmos essas molduras as verdadeiras para sempre. Essa última parte também foi pegadinha de 1º de abril. Provavelmente.

JUST SOME TOTALLY NORMAL GUYS

Just Some Totally Normal Guys está disponível em metalizado tradicional e não metalizado.

Conteúdo:

1x Void Winnower sem borda

1x Goblin Settler sem borda

1x Collector Ouphe sem borda

1x Vengevine sem borda

Preço:

Não metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

Metalizado tradicional: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

Resgate no MTG Arena**:

Um (1) código de uso único para quatro (4) protetores temáticos de Just Some Totally Normal Guys (protetores podem ficar disponíveis mais tarde para compra em MTG Arena).

São eles! Apenas uma galera comum que encontramos. Roman Klonek fez todos eles. Algumas pessoas comuns em um mundo maluco e caprichoso que estão fazendo o seu melhor. Se você colocá-los em seu deck ou coleção, eles também farão o melhor para você. É como sempre dizem: todo grupo de amigos tem seu Peneirador do Vácuo, seu Colonizador Goblin, seu Trasgo Colecionador e sua Trepadeira Vingativa. Qual deles você é? Marque seus amigos e conte para nós no Twitter usando #MTGSLD!

NON-STOP, NON-FOIL BUNDLE

Conteúdo:

1x Artist Series: Magali Villeneuve

1x Artist Series: Sidharth Chaturvedi

1x Artist Series: Wayne Reynolds

1x Finally! Left-Handed Magic Cards

1x Just Some Totally Normal Guys

1x Special Guest: Matt Jukes

Preço:

$148.99/€174.99*/£148.99*/CN¥1,188.00/SG$218.88

Resgate no MTG Arena**:

Um(1) código de uso único para quatro (4) protetores temáticos de Artist Series: Magali Villenueve

Um(1) código de uso único para quatro (4) protetores temáticos de Artist Series: Sidharth Chaturvedi

Um(1) código de uso único para quatro (4) protetores temáticos de Artist Series: Wayne Reynolds

Um(1) código de uso único para cinco (5) protetores temáticos de Finally! Left-Handed Magic Cards

Um(1) código de uso único para quatro (4) protetores temáticos de Just Some Totally Normal Guys

(Protetores podem estar disponíveis para venda posteriormente no MTG Arena).

Você quer cards de Secret Lair superlegais, mas acha o conceito de coisas brilhantes muito chamativo e irritante? Não precisa procurar mais! O pacote Non-Stop, Non-Foil contém um card de cada entrega não-metalizado (onde estiverem disponíveis). Nós entendemos. Os metalizados não agradam a todos e o fosco está na moda. Incentivamos você a escolher o pacote que mais se adapte a você. Se você gosta dos cards não-metalizados, escolha este. Se prefere os metalizados, fique com o outro. Se você gosta de usar suas poderosas patas dianteiras para pegar os salmões direto do rio para comer, não escolha nenhum deles — você é um urso, e ursos não jogam Magic. Temos pesquisas de mercado que provam isso.

FULL-OF-FOILS BUNDLE

Conteúdo:

1x Artist Series: Magali Villeneuve Edição Metalizada Tradicional

1x Artist Series: Sidharth Chaturvedi Edição Metalizada Tradicional

1x Artist Series: Wayne Reynolds Edição Metalizada Tradicional

1x Finally! Left-Handed Magic Cards Edição Metalizada Tradicional

1x Just Some Totally Normal Guys Edição Metalizada Tradicional

1x Showcase: Streets of New Capenna Edição Metalizada Dourada

1x Special Guest: Matt Jukes Edição Metalizada Tradicional

Preço:

$248.99/€279.99*/£248.99*/CN¥1,988.00/SG$365.88

Resgate no MTG Arena**:

Um (1) código de uso único para quatro (4) protetores temáticos de Artist Series: Magali Villenueve

Um (1) código de uso único para quatro (4) protetores temáticos de Artist Series: Sidharth Chaturvedi

Um (1) código de uso único para quatro (4) protetores temáticos de Artist Series: Wayne Reynolds

Um (1) código de uso único para (5) protetores temáticos de Finally! Left-Handed Magic Cards

Um (1) código de uso único para quatro (4) protetores temáticos deJust Some Totally Normal Guys

(Protetores podem estar disponíveis para venda posteriormente em MTG Arena).

O pacote Full-of-Foils contém um metalizado de cada entrega disponível na Superentrega de Abril. Se você segurá-los contra a luz, verá que eles brilham belamente – muito parecido com as escamas de um salmão que voa pelo ar depois de ser absolutamente catapultado para fora de um rio pelas poderosas patas dianteiras de um urso faminto. A natureza é bela, misteriosa, e às vezes dá um pouco de medo. Esse pacote todo metalizado é todas essas três coisas, e também pode ser seu, se você comprá-lo antes do fim da promoção. Você não pode ter a natureza. Ela não está a venda. E este pacote? Está à venda. Saiba a diferença. Compre o pacote.

THE BUNDLE BUNDLE

Conteúdo:

1x Artist Series: Magali Villeneuve

1x Artist Series: Magali Villeneuve Edição Metalizada Tradicional

1x Artist Series: Sidharth Chaturvedi

1x Artist Series: Sidharth Chaturvedi Edição Metalizada Tradicional

1x Artist Series: Wayne Reynolds

1x Artist Series: Wayne Reynolds Edição Metalizada Tradicional

1x Finally! Left-Handed Magic Cards

1x Finally! Left-Handed Magic Cards Edição Metalizada Tradicional

1x Just Some Totally Normal Guys

1x Just Some Totally Normal Guys Edição Metalizada Tradicional

1x Showcase: Streets of New Capenna Edição Metalizada Dourada

1x Special Guest: Matt Jukes

1x Special Guest: Matt Jukes Edição Metalizada Tradicional

Preço:

$368.99/€409.99*/£368.99*/CN¥2,908.00/SG$541.88

Usando suas poderosas patas dianteiras, alguns ursos conseguem pegar o salmão direto do rio. Isso não é muito diferente do que nossos artistas fizeram, com um trabalho incrível nas entregas de Secret Lair. Nós duvidamos que nossos artistas tenham a força e a destreza de um urso, ou a vontade de pegar peixes de água doce e arremessá-los da correnteza para a margem do rio, onde serão destroçados por mandíbulas famintas... Mas essa metáfora serve para ilustrar como nossos artistas são experientes e habilidosos. Eles são radicais, é isso que queremos dizer. E também queremos dizer que o Bundle Bundle contém um exemplar de cada entrega da Superentrega de Abril, tanto em metalizado quando não-metalizado.

Essa é uma superentrega que é uma brasa, então dispare para secretlair.wizards.com e obtenha sua pré-venda entre as 9 h de 11 de abril e as 9 h de 9 de maio (Horário do Pacífico)!