Estamos celebrando o lançamento de Kamigawa: Dinastia Neon com uma de nossas superentregas mais legais até hoje! Ela está repleta de materiais inspirados na cultura do Japão, neon radical e até um encontro com Street Fighter. Dê uma olhada!

Além disso, a partir desta super entrega, os consumidores brasileiros poderão fazer reservas de Secret Lair e ter entregas enviadas diretamente para sua loja. O atendimento será em DDP (taxas de entrega paga), ou seja, o custo das taxas, impostos e frete será cobrado antecipadamente no checkout. Os consumidores brasileiros também deverão fornecer o número de CPF (cadastro de pessoa física) na hora da compra. Este programa ainda está em fase inicial e pode sofrer mudanças. Tentaremos acrescentar novas formas de pagamento e outras melhorias ao longo do tempo.

O Secret Lair tem um itinerário completo para sua visita a Kamigawa. Planeje-se para fazer uma parada em secretlair.wizards.com entre as 14h de 18 de fevereiro e as 14h de 18 de março para fazer seu pedido!

Secret Lair x Street Fighter

Secret Lair x Street Fighter está disponível com acabamento metalizado tradicional ou acabamento normal.

Conteúdo:

1x E. Honda, Sumo Champion

1x Ryu, World Warrior

1x Ken, Burning Brawler

1x Blanka, Ferocious Friend

1x Chun-Li, Countless Kicks

1x Dhalsim, Pliable Pacifist

1x Guile, Sonic Soldier

1x Zangief, the Red Cyclone

Preço:

Não metalizado: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88/JP¥5,500.00*

Metalizado tradicional: $49.99/€54.99*/£49.99*/CN¥398.00/SG$73.88/JP¥6,600.00*

* Incluindo imposto de valor agregado local

Apareceu um desafiante! Os lendários Guerreiros Mundiais de Street Fighter estão prontos para a batalha em Magic: The Gathering. Acirre a competição com cards de todos os oito personagens jogáveis do lançamento original de Street Fighter II. Com estes lutadores em seu deck ou coleção, Shadaloo não terá a menor chance.

Li'l Walkers disponível em acabamento metalizado tradicional e acabamento normal.

Conteúdo:

1x Tamiyo, the Moon Sage sem borda

1x Ajani, Mentor of Heroes sem borda

1x Angrath, the Flame-Chained sem borda

1x Ashiok, Dream Render sem borda

1x Sorin, Grim Nemesis sem borda

Preço:

Não metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88/JP¥4,400.00*

Metalizado tradicional: $39.99/€54.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88/JP¥5,500.00*

* Incluindo imposto de valor agregado local

Esses chibis fofos estão aqui para provar sua lealdade. Olha pra eles! Cabeção, olhão, corpinhozinho... mais fofo, impossível, minha gente. A artista Natsume Uta realmente sabe como fazê-los adoráveis. Cada entrega contém cinco pequenos planeswalkers, e cada um deles tornará seu deck ou coleção mais bonitos.

Introducing: Kaito Shizuki

Introducing: Kaito Shizuki, disponível em acabamento metalizado tradicional e acabamento normal.

Conteúdo:

1x Brain sem borda

1x Bribery sem borda

1x Snap sem borda

1x Unmask sem borda

1x Shadow of Doubt sem borda

Preço:

Não metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88/JP¥4,400.00*

Metalizado tradicional: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88/JP¥5,500.00*

* Incluindo imposto de valor agregado local

Conheça o mais novo Planeswalker de Magic, o ninja de alta tecnologia Kaito Shizuki. A artista Rorubei nos ajuda a apresentar Kaito com estilo. Esses cinco cards mostram suas habilidades acrobáticas de ninja, sua magia e partes de sua história. Coloque a lenda de Kaito no seu deck ou coleção hoje mesmo!

Special Guest: Yuko Shimizu

Special Guest: Yuko Shimizu está disponível com tratamento metalizado tradicional e não metalizado.

Conteúdo:

1x Hokori, Dust Drinker sem borda

1x Kira, Great Glass-Spinner sem borda

1x Eidolon of the Great Revel sem borda

1x Elvish Spirit Guide sem borda

Preço:

Não metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88/JP¥4,400.00*

Metalizado tradicional: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88/JP¥5,500.00*

* Incluindo imposto de valor agregado local

Yuko Shimizu é uma premiada ilustradora japonesa que vive em Nova Iorque. Seu estilo único é uma mistura impressionante entre arte tradicional japonesa e conceitos modernos. Esta entrega arranca suspiros com quatro belos espíritos — é perfeita para tornar seu deck ou coleção o centro das atenções.

Showcase: Neon Dynasty

Conteúdo:

1x Ghostly Prison metalizado neon de AI NANAHIRA

1x Freed from the Real metalizado neon de SENNSU

1x Boseiju, Who Shelters All, metalizado neon de ESUTHIO

1x Hall of the Bandit Lord metalizado neon de ZOUNOSE

Preço:

$49.99/€54.99*/£49.99*/CN¥398.00/SG$73.88/JP¥6,600.00*

* Incluindo imposto de valor agregado local

Comemore o lançamento de Kamigawa: Dinastia Neon com um lançamento extra de metalizados neon. Estreando em Kamigawa: Dinastia Neon, os metalizados neon usam uma tinta fluorescente que dá destaque ao card. Com artes de ilustradores de Booster Fun, como AI NANAHIRA, ESUTHIO, SENNSU e ZOUNOSE, esses cards são a forma perfeita de destacar seu deck ou coleção.

Shades Not Included

Shades Not Included está disponível com tratamento metalizado tradicional e não metalizado.

Conteúdo:

1x Plains desenhada a mão

1x Island desenhada a mão

1x Swamp desenhado a mão

1x Mountain desenhada a mão

1x Forest desenhada a mão

Preço:

Não metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88/JP¥4,400.00*

Metalizado tradicional: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88/JP¥5,500.00*

* Incluindo imposto de valor agregado local

* E toca um synthwave inspirado nos anos 80.00*

Não importa o quanto você dirija rápido, você não vai escapar desses terrenos radicais. O artista Ben Schnuck nos leva de volta a uma era de sintetizados agudos e baixos pulsantes. É disso que se trata esta linha de terrenos básicos!

Pictures of the Floating World

Pictures of the Floating World está disponível em acabamento metalizado tradicional e acabamento normal.

Conteúdo:

1x Windbrisk Heights de TOMOHITO

1x Shelldock Isle de AMAYAGIDO

1x Howltooth Hollow de SHIE NANAHARA

1x Spinerock Knoll de Nagano

1x Mosswort Bridge AOJI MAIKO

Preço:

Não metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88/JP¥4,400.00*

Metalizado tradicional: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88/JP¥5,500.00*

* Incluindo imposto de valor agregado local

Ukiyo-e, um estilo de arte popular no Japão entre 1600 e 1800, pode ser traduzido como “imagens de um mundo flutuante”. O nome faz sentido, porque esses terrenos são tão bonitos que farão você flutuar. Os artistas AMAYAGIDO, AOJI MAIKO, Nagano, SHIE NANAHARA e TOMOHITO retratam o ciclo de terrenos de refúgio de uma forma que você nunca viu.

Kamigawa: The Manga: The Cards

Kamigawa: The Manga: The Cards está disponível em acabamento metalizado tradicional e acabamento normal.

Conteúdo:

1x Idyllic Tutor

1x Swords to Plowshares

1x Solve the Equation

1x Praetor's Grasp

1x Veil of Summer

Preço:

Não metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88/JP¥4,400.00*

Metalizado tradicional: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88/JP¥5,500.00*

* Incluindo imposto de valor agregado local

Você já viu os cards. Você já viu o mangá. Agora... contemple! Os cards baseados no mangá baseado nos cards! Esta entrega tem arte de RIYOU KAMEI, retirada diretamente do mangá oficial de Kamigawa: Dinastia Neon. Agora você pode reviver a aventura de reviver a aventura, direto do seu deck ou coleção.

Não leu o mangá? Então dê uma olhada aqui!

NON-STOP, NON-FOIL BUNDLE

Conteúdo:

1x Secret Lair x Street Fighter

1x Introducing: Kaito Shizuki

1x Kamigawa: The Manga: The Cards

1x Li'l Walkers

1x Pictures of the Floating World

1x Shades Not Included

1x Special Guest: Yuko Shimizu

Preço:

$188.99/€219.99*/£188.99*/CN¥1,518.00/SG$277.88/JP¥22,000.00*

* Incluindo imposto de valor agregado local

Sete entregas são prometidas ao comprador deste pacote. Sete entregas que serão recebidas: todas não-metalizadas em sua sobriedade, porém com aparência bela e mística. As sete entregas não-metalizadas deste pacote têm uma história que se estende por dias, talvez até semanas. Em algumas culturas, existe a crença que a primeira entrega simboliza a sorte. A segunda traz boa saúde, e a terceira é ótima para a postura. A quarta entrega representa fazer um strike no boliche, e a quinta é como fazer um spare com dois pinos separados, o que, honestamente, é ainda mais incrível. Os significados da sexta e da sétima entregas são cobertos de mistério, mas alguns dizem que elas são presságios de maratonar uma nova série de televisão e fazer com sucesso uma panqueca perfeita e única.

FULL-OF-FOILS BUNDLE

Conteúdo:

1x Secret Lair x Street Fighter edição metalizada

1x Introducing: Kaito Shizuki Foil Edition edição metalizada

1x Kamigawa: The Manga: The Cards Foil Edition edição metalizada

1x Li'l Walkers Foil Edition edição metalizada

1x Pictures of the Floating World Foil Edition edição metalizada

1x Shades Not Included Foil Edition edição metalizada

1x Showcase: Neon Dynasty edição metalizada

1x Special Guest: Yuko Shimizu Foil Edition edição metalizada

Preço:

$278.99/€307.99*/£278.99*/CN¥2,258.00/SG$409.88/JP¥31,900.00*

* Incluindo imposto de valor agregado local

Amantes dos metalizados, aproveitem! Este pacote contém todas as oito entregas metalizadas da Superentrega de fevereiro de 2022! Todas elas! São duas vezes quatro, ou quatro vezes dois, como queira. Você sabe o que é incrível e está tangencialmente relacionado ao número oito? Polvos. Isso aí. Aqueles monstros de oito braços que habitam os oceanos e, ocasionalmente, os pesadelos. Sim, você ouviu certo. O correto é falar polvos, e não povos, podem olhar. E não ouse trazer nenhum polvo para nossa casa, não temos esse estilo de vida.

THE BUNDLE BUNDLE

Conteúdo:

1x Non-Stop, Non-Foil Bundle

1x Full-of-Foils Bundle

Preço:

$428.99/€479.99*/£428.99*/CN¥3,388.00/SG$629.88/JP¥48,400.00*

* Incluindo imposto de valor agregado local

O The Bundle Bundle contém um exemplar de cada entrega disponível, tanto metalizada quanto não-metalizada (quando aplicável). São quinze entregas de Secret Lair, todas em um único pacote. Quem tem o coração mais mole deve estar pensando “Isso é desumano! Como eles podem colocar quinze entregas juntas na mesma caixa? Elas não poderão nem respirar!” Nós entendemos a história de cada um de vocês e admiramos sua sensibilidade, mas lembramos que as entregas de Secret Lair são objetos inanimados e não precisam de trivialidades como ar ou comida. Caso receba uma entrega de Secret Lair que pareça estar respirando ou pedindo para ser alimentada, recomendamos que você coloque-a no chão e fuja o mais rápido possível. Mas isso só aconteceu uma vez, portanto você não precisa se preocupar!

Torne sua visita a Kamigawa memorável acessando secretlair.wizards.com entre as 14h de 18 de fevereiro e as 14h (horário de Brasília) de março e peça antecipadamente esta superentrega comemorativa antes que ela acabe!