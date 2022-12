Quando Magic foi criado no começo dos anos 90, o plano original era ter dois tipos de molduras — uma para destros e outra para canhotos. Infelizmente, devido a restrições de orçamento, apenas as molduras para destros foram produzidas e o jogo foi divulgado como um produto ambidestro.

Acreditamos que esse erro nunca foi endireitado (ou esquerdado?) mesmo depois de tanto tempo. Nunca mais nossos jogadores serão forçados a jogar com cards para destros de forma não otimizada! Este é o Magic como sempre deveria ter sido, apresentando cinco dos canhotos mais legais do jogo, carinhosamente retratados por Volkan Baga, Jesper Ejsing, Andrew Mar, Chris Seaman e Matt Stewart.

FINALMENTE! CARDS DE MAGIC PARA CANHOTOS

Finalmente! Cards de Magic para Canhotos está disponível em versão metalizada tradicional e não metalizada.

Conteúdo:

1x Sisay, Capitã do Bons Ventos, para canhotos

1x Imperatriz Galina para canhotos

1x Mensageiro de Geralf para canhotos

1x Rograkh, Filho de Rohgahh, para canhotos

1x Garruk, Convocador de Bestas, para canhotos

Preço:

Não metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

Metalizado tradicional: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

* Incluindo imposto sobre valor agregado local

Resgate no MTG Arena**:

Um (1) código de uso único para cinco (5) protetores temáticos de Finalmente! Cards de Magic para Canhotos – (os protetores poderão ser disponibilizados posteriormente para compra separada no MTG Arena.)

** O resgate no MTG Arena não está disponível nas seguintes regiões: China, Hong Kong, Macau, Singapura, Taiwan e Vietnã.

Pegadinha de 1º de abril! Essa história foi inventada, mas esses cards são reais mesmo, e você pode obtê-los! Não, sério! Pegue a esquerda no símbolo do Secret Lair (não tem como errar — é um com a marca da palma cheia de tinta do nosso redator em cima) entre 9 da manhã de 11 de abril a 9 da manhã de 9 de maio para pôr as mãos nesse produto para seu deck ou coleção e conseguir um feito marcante — até atualizarmos o jogo e tornarmos essas molduras as verdadeiras para sempre. Essa última parte também foi pegadinha de 1º de abril. Provavelmente.