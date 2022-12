Apresentando The Astrology Lands

Secret Lair exibe nossos símbolos estrelares em 2022 com The Astrology Lands!

Uma nova entrega astrológica estará disponível para reserva a cada mês em secretlair.wizards.com Cada entrega comemora um signo específico, e vamos lançá-las de acordo com mês correspondente no calendário. Uma vez disponível em nosso site, a entrega continuará até o fim do ano. Primeiro, elas estarão disponíveis para reserva, e depois para compra enquanto durarem os estoques. Caso qualquer entrega de The Astrology Lands se esgote antes de 23 de dezembro de 2022, faremos novas impressões, e você poderá receber notificações avisando quando houver mais disponíveis.

Confira seu mapa astral e prepare-se para um ano cheio de terrenos básicos espantosos em The Astrology Lands de Secret Lair!

THE ASTROLOGY LANDS: ARIES

The Astrology Lands: Aries está disponível em edição metalizado tradicional ou não metalizado.

Conteúdo:

5x Full-art Mountain

Preço:

Não-metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

Metalizado tradicional: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

* Incluindo imposto de valor agregado local

Celebre seu signo! Seja sol, lua ou ascendente, faça o mundo saber: você é de Áries. Cada produto contém cinco cópias de uma Montanha astrológica maravilhosa por Jeanne D'Angelo.

Não é o seu signo? Fique de olhos abertos. Estamos acrescentando um novo terreno básico representando um signo a cada mês — e eles estarão disponíveis até o fim de 2022!

PACOTES DE THE ASTROLOGY LANDS: ARIES

Mostre seu lado impetuoso com esses pacotes de conjuntos de cinco tanto em edições metalizadas tradicionais quanto não metalizadas de The Astrology Lands: Aries. Um complemento completo de 25 cards desses terrenos básicos tórridos fará seus decks brilharem com as qualidades de um jogador ariano: paixão, impulso e competitividade.

NON-FOIL ARIES BUNDLE

Conteúdo:

5x The Astrology Lands: Aries

Preço:

$119.99/€139.99*/£119.99*/CN¥988.00/SG$176.88

* Incluindo imposto sobre valor agregado local

FOIL ARIES BUNDLE

Conteúdo:

5x The Astrology Lands: Aries Foil Edition

Preço:

$159.99/€179.99*/£159.99*/CN¥1,288.00/SG$234.88

* Incluindo imposto sobre valor agregado local

The Astrology Lands: Pisces

The Astrology Lands: Pisces está disponível em metalizado tradicional e não-metalizado.

Conteúdo:

5x Full-art Island

Preço:

Não-metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

Metalizado tradicional: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

* Incluindo imposto de valor agregado local

Celebre seu signo! Não importa o sol, a lua ou o ascendente: você é de Peixes. Cada entrega contém cinco cópias de uma incrível ilha astrológica desenhada por Jeanne D'Angelo.

Não é o seu signo? Fique de olhos abertos. Estamos acrescentando um novo terreno básico representando um signo a cada mês — e eles estarão disponíveis até o fim de 2022!

PACOTES DE THE ASTROLOGY LANDS: PISCES

Faça seus decks funcionarem de formas fluída com pacotes que incluem cinco conjuntos de edições metalizadas ou não-metalizadas de The Astrology Lands: Pisces. Um complemento completo de 25 cards para esses terrenos de sonhos que representam os traços do jogador de Peixes: imaginação, serenidade e arte.

PACOTE NÃO-METALIZADO DE PEIXES

Conteúdo:

5x The Astrology Lands: Pisces

Preço:

$119.99/€139.99*/£119.99*/CN¥988.00/SG$176.88

* Incluindo imposto de valor agregado local

PACOTE METALIZADO DE PEIXES

Conteúdo:

5x The Astrology Lands: Pisces Foil Edition

Preço:

$159.99/€179.99*/£159.99*/CN¥1,288.00/SG$234.88

* Incluindo imposto de valor agregado local

THE ASTROLOGY LANDS: AQUARIUS

The Astrology Lands Aquarius está disponível em metalizado tradicional e não-metalizado.

Conteúdo:

5x Full-art Island

Preço:

Não-metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

Metalizado tradicional: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

* Incluindo imposto de valor agregado local

Celebre seu signo! Não importa o sol, a lua ou o acedente: você é de Aquário. Cada entrega contém cinco cópias de uma incrível ilha astrológica desenhada por Jeanne D'Angelo.

Não é o seu signo? Fique de olhos abertos. Estamos acrescentando um novo terreno básico representando um signo a cada mês — e eles estarão disponíveis até o fim de 2022!

PACOTES DE THE ASTROLOGY LANDS: AQUARIUS

Com esses pacotes, os verdadeiros aquarianos trarão uma individualidade marcante para seus decks. Cada pacote inclui cinco conjuntos de edições metalizadas tradicionais ou não-metalizadas de The Astrology Lands: Aquarius. Eles têm um complemento de 25 cards para esses terrenos únicos, que expressam os traços que definem o jogador de Aquário: independência, inteligência e visão.

PACOTE NÃO-METALIZADO DE AQUÁRIO

Conteúdo:

5x The Astrology Lands: Aquarius

Preço:

$119.99/€139.99*/£119.99*/CN¥988.00/SG$176.88

* Incluindo imposto de valor agregado local

PACOTE METALIZADO DE AQUÁRIO

Conteúdo:

5x The Astrology Lands: Aquarius - Edição Metalizada

Preço:

$159.99/€179.99*/£159.99*/CN¥1,288.00/SG$234.88

* Incluindo imposto de valor agregado local

The Astrology Lands: Capricorn

The Astrology Lands: Capricorn está disponível em metalizado tradicional e não-metalizado.

Conteúdo:

5x Full-art Swamp

Preço:

Não-metalizado: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

Metalizado tradicional: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

* Incluindo imposto de valor agregado local

Celebre seu signo! Não importa o sol, a lua ou o acedente: você é de Capricórnio. Cada entrega contém cinco cópias de uma incrível Pântano astrológico desenhado por Jeanne D'Angelo.

Não é o seu signo? Fique de olhos abertos. Estamos acrescentando um novo terreno básico representando um signo a cada mês — e eles estarão disponíveis até o fim de 2022!

PACOTES DE THE ASTROLOGY LANDS: CAPRICORN

Torne Capricórnio ascendente em seus decks com esses pacotes. Cada pacote inclui cinco conjuntos de edições metalizadas tradicionais ou não-metalizadas de The Astrology Lands: Capricorn. É um complemento de 25 cards para esses terrenos impressionantes, mostrando os traços principais de jogadores de Capricórnio: ambição, disciplina e determinação.

PACOTE NÃO-METALIZADO DE CAPRICÓRNIO

Conteúdo:

5x The Astrology Lands: Capricorn

Preço:

$119.99/€139.99*/£119.99*/CN¥988.00/SG$176.88

* Incluindo imposto de valor agregado local

PACOTE METALIZADO DE CAPRICÓRNIO

Conteúdo:

5x The Astrology Lands: Capricorn Foil Edition

Preço:

$159.99/€179.99*/£159.99*/CN¥1,288.00/SG$234.88

* Incluindo imposto de valor agregado local

Expresse a sua individualidade cósmica! Reserve entregas em secretlair.wizards.com a partir de 4 de janeiro de 2022 Todos os meses, durante o ano de 2022, nós adicionaremos uma nova entrega de The Astrology Lands — fique de olho por aqui!