Magic: The Gathering e Wizards of the Coast anunciam com muita empolgação a parceria com a Associação Nacional de Artes e Cultura Latinas (NALAC). Para essa parceria, estamos lançando uma entrega totalmente nova de Secret Lair em apoio à NALAC: Nuestra Magia. Nós trabalhamos com vários artistas latinos para criar ilustrações e escolher cards que fossem inspirados pelas várias culturas da América Latina.

No espírito da autenticidade e da imersão criativa, queríamos fazer algo especial com essa entrega. Você verá nomes alternativos em espanhol e português em alguns cards, como "La abundancia de Yúcahu”, também conhecido como Grimório Silvestre. Além disso, haverá duas versões desta entrega à venda. Uma é impressa com o texto de regras em espanhol e português. A outra tem o texto de regras em inglês. As duas versões da entrega estarão disponíveis nos forrnatos não-metalizado e em metalizado arco-íris.

Nuestra Magia estará disponível em MagicSecretLair.com entre 16 de junho e 13 de julho Esta entrega será impressa sob demanda. Metade (50%) do faturamento será doada para a NALAC. Para mais informações sobre nossa parceria com a NALAC, leia abaixo!

Secret Lair apresenta Nuestra Magia

Conteúdo:

1x Provisionista Incansável como "La abuela, siempre generosa"

1x Grimório Silvestre como "La abundancia de Yúcahu"

1x Guardião da Flora Ancestral como "Pastor da Selva"

1x “Iteração Expressiva” como “La danza del pueblo”

1x “Xenagos, Deus da Festança” como “La Madre Tierra”

1x “Grevas Faiscantes” como "Chancla Relámpagos"

1x Anel Solar

1x ficha de Comida

1x ficha de Tesouro

Preço:

Não-metalizado: US$ 29,99*

Metalizado arco-íris: US$ 39,99*

* Metade (50%) do preço do produto será doado para a Associação Nacional de Artes e Cultura Latinas (NALAC)

Construindo Nuestra Magia

Provisionista Incansável | Arte de: | Arte de: Josu Hernaiz

As entregas beneficentes de Secret Lair estão concebidas, desenhadas e lideradas por pessoas que se identificam com a comunidade ajudada por esse produto. Em parceria com colaboradores da Wizards e nossos parceiros ao redor do mundo, reunimos um time estelar de designers, artistas e outros profissionais para tornar este lançamento o mais impressionante poss ível.

O projeto foi liderado pelo Diretor de Arte Ovidio Cartagena, que trabalhou como diretor criativo de Nuestra Magia. Você reconhecerá o trabalho de Ovidio de coleções de Magic como Phyrexia: Tudo Será Um, As Cavernas Perdidas de Ixalan e Duskmourn: House of Horror Perguntamos a Ovidio sobre seu trabalho em Nuestra Magia e vejamos o que ele disse (em espanhol):

Fue un reto muy emocionante juntar todas las ideas para este conjunto de cartas. Cualquiera que haya viajado a través de Latinoamérica ha visto que hay un gran rango de culturas, acentos e idiomas que habitan una amplia variedad de paisajes. Cuando escogimos los temas para este producto, decidimos presentar una combinación de referencias culturales específicas (Yucahú, O Anhangá), y temas generales que se ven en muchas de las culturas (Ficha de Comida).

El talento que la gente aportó a esta colección ha sido increíble. Una mezcla de estilos artísticos, dirigida por el gran Anthony Garzzona, le dará a las audiencias un atisbo de lo rico y variado que sería un viaje por los países de Latinoamérica. Al revisar el arte y conceptos que aquí se presentan, me acordé de mi propio patrimonio cultural, y también de las historias y costumbres de la gente que he conocido en varios rincones del continente.

Estas cartas van a inpsirar y motivar a los fans a aprender más de las culturas y gentes de Latinoamérica. A mis amigos latines les digo: espero que, al igual que yo, vean una parte de sí mismos en estas cartas; que fueron creadas pensando en la lucha que nos une y la belleza que nos hace tan diversos.

— Ovidio Cartagena, chefe de criação de Nuestra Magia

Sobre a NALAC