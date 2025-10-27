Chegou a hora de trazer o formato Limitado para o centro das atenções com jogadas de alto risco e prêmios imperdíveis. Prepare-se para tudo aquilo que um fã de Limitado poderia sonhar... e muito mais! Hoje, estamos anunciando um evento especial e uma nova estrutura de eventos para 2026/27. Comece a memorizar os melhores cards para o draft, pois é hora do Magic Limited Championship!

O que é o Magic Limited Championship?

O Magic Limited Championship é um torneio especial que dará protagonismo ao formato Limitado, contando com o suporte de eventos organizados mundialmente onde os melhores jogadores de Limitado poderão se qualificar para o campeonato principal. O Magic Limited Championship será realizado em 2027, mas os eventos de classificação começarão em 2026. Trata-se de uma iniciativa nova e emocionante mas, por ora, estamos anunciando somente o evento e o caminho das classificatórias. Não é uma nova série.

O Magic Limited Championship será realizado em 2027. A data e o local exatos serão anunciados futuramente. O evento será um torneio emocionante de três dias com muitas partidas de Limitado, adotando uma estrutura semelhante à do Pro Tour. Contudo, só serão disputadas partidas de Limitado, é claro. Fique de olho no site Magic.gg e nas nossas redes para mais informações sobre o evento.

O que eu posso ganhar?

O Magic Limited Championship terá uma premiação de US$ 500.000, com uma estrutura de pagamento semelhante à do Pro Tour. Além dos prêmios em dinheiro, os jogadores que chegarem ao Top 8 no evento também receberão convites para o Magic World Championship de 2027. Compartilharemos mais detalhes sobre a premiação no futuro.

Como posso me classificar para o Magic Limited Championship?

Serão realizados diversos eventos em 2026 para que os jogadores possam se classificar para o torneio! Chamados de Classificatórias do Magic Limited Championship (ou LTQs), esses eventos serão realizados em diversos locais, tanto físicos quanto digitais! Dependendo do local em que forem realizados, os eventos contarão com diferentes formatos e estruturas de convite.

Em algumas regiões, as Classificatórias do Limited Championship substituirão eventos “abertos” que oferecem prêmios em dinheiro e convites para Campeonatos Regionais. Nesses casos, os convites para Campeonatos Regionais e o prêmio em dinheiro serão oferecidos além dos convites para o Limited Championship.

Os seguintes jogadores também receberão convites para o Magic Limited Championship:

Os jogadores que ficarem no Top 16 após o cálculo dos resultados das partidas de Booster Draft de cada Pro Tour e Magic World Championship durante a temporada de jogo de 2025/26 (Seis rodadas por Pro Tour ou World Championship)

O vencedor do Campeonato Mundial de Magic 32

Além disso, durante a temporada de jogo de 2026/27, os membros do Hall da Fama do Magic Pro Tour poderão usar seu convite anual para entrar em um Pro Tour de sua escolha ou no Magic Limited Championship 2027.

Onde posso me classificar?

Existem quatro tipos de LTQs em 2026: eventos realizados em Campeonatos Regionais, eventos realizados durante a Spotlight Series, eventos realizados em MagicCons e eventos realizados em MTG Arena. Confira abaixo um breve guia para esses eventos e suas estruturas.

LTQs em Campeonatos Regionais

As Classificatórias para o Limited Championship disputadas durante Campeonatos Regionais serão realizadas como torneios de Deck Selado no formato Suíço, dando acesso a rodadas de Booster Draft com eliminatória simples. A estrutura e o número de convites para o Limited Championship distribuídos em cada um desses eventos varia conforme a organização e a localização do evento. Não se esqueça de consultar o organizador regional para mais detalhes.

LTQs na Spotlight Series

As Classificatórias para o Limited Championship disputadas durante os eventos da Spotlight Series serão realizadas como torneios de Deck Selado no formato Suíço, dando acesso a rodadas de Booster Draft com eliminatória simples. Os jogadores do Top 4 de cada uma dessas LTQs receberão convites para o Magic Limited Championship. Consulte o organizador de cada evento da Spotlight Series para mais detalhes sobre a estrutura.

LTQs na MagicCon

As Classificatórias do Limited Championship realizadas em MagicCons variam, dependendo do evento. As LTQs serão integradas ao programa de jogos de cada evento, disponível em mtgfestivals.com. O primeiro desses eventos será realizado em MagicCon: Las Vegas 2026.

LTQs no MTG Arena

As Classificatórias do Limited Championship realizadas no MTG Arena são disputadas apenas no formato digital. Esses eventos serão anunciados através do quadro de avisos do MTG Arena no site DailyMTG e nas redes do MTG Arena. Compartilharemos mais informações sobre esses eventos no futuro, por isso fique ligado!

Estamos ansiosos por celebrar o Limitado junto com os maiores fãs do formato! Esperamos que você aproveite a oportunidade para se qualificar para o Magic Limited Championship de 2027 em um torneio perto de você. Entre em contato com um organizador de eventos local para saber como se inscrever nos próximos torneios classificatórios. Mais detalhes sobre o Limited Championship serão revelados em 2026.

Os detalhes, informações sobre prêmios e critérios de classificação estão sujeitos a regras especiais e poderão ser modificados ou cancelados a exclusivo critério da Wizards of the Coast. Nulo onde for proibido. Confira mais informações em Magic.gg.