Vigora a partir de: 28 de setembro de 2020

A lista de todos os cards banidos e restritos, organizada por formato, está aqui.

Estamos de olho no início do formato de Renascer de Zendikar durante sua primeira semana disponível no Magic: The Gathering Arena e no Magic Online. Com milhões de partidas já jogadas em plataformas digitais, os primeiros dados e resultados de eventos desse último fim de semana mostraram que decks multicoloridos com rampa de aceleração utilizando Uro, Titã da Ira da Natureza, Cobra de Lótus e Omnath, Locus da Criação se tornaram um problema no novo metajogo após a rotação.

Apesar de Uro, Titã da Ira da Natureza ter sido um card poderoso e competitivo no ambiente Padrão anterior à rotação, nós queríamos permitir que o metajogo se adaptasse às últimas mudanças do formato e à rotação iminente antes de tomarmos uma decisão se o deixaríamos permanecer como parte do ambiente daqui em diante.; Os eventos deste fim de semana destacaram que os decks de Omnath Quatro Cores estão dominando o início do formato, e que até decks montados para derrotar essa estratégia utilizavam o poderoso titã.

A fim de enfraquecer essas estratégias de rampa de crescimento após a rotação, nós decidimos banir Uro, Titã da Ira da Natureza no formato Padrão. Nosso objetivo é abaixar o nível destes decks até onde eles permaneçam competitivos e atraentes, mas também onde as forças naturais do metajogo sejam o suficiente para mantê-los na linha. Em geral, nós preferimos esta abordagem ao invés de inviabilizar o arquétipo por completo, sob risco de exagerar. Entretanto, nós certamente notamos os resultados fortíssimos deste fim de semana com o deck Omnath Quatro Cores e nós continuaremos a observar como a estratégia e o metajogo se ajustarão nas semanas por vir.

É incomum que façamos mudanças assim no início da temporada, mas neste caso nosso alvo é um card que já mostrou sinais de ser problemático no passado e que continuou a demonstrar dominância durante eventos já neste fim de semana. Além disso, a velocidade na qual o jogo digital em alto nível trabalha novos formatos, especialmente quando o jogo digital é o único modo de jogo em alto nível atualmente disponível, significa que os metajogos avançam muito mais rápido do que o costumeiro. Nós preferimos decidir agora por essa mudança para que jogadores continuem a aproveitar o Padrão pós-rotação, que é uma das épocas mais empolgantes para explorar e inovar dentro do Magic.

Por fim, eu gostaria de enfatizar que para este anúncio de B&R nosso foco era principalmente sobre os formatos Padrão e Histórico, de olho nas Grandes Finais da Temporada 2020 que estão por vir. Caso sejam necessárias, mudanças em outros formatos serão incluídas em atualizações futuras.