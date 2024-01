Wizards of the Coast

Obrigado por celebrar mais de quatro anos de Secret Lair conosco! Assim como acontece com todos os nossos produtos e serviços, estamos constantemente atentos aos seus comentários, e um comentário que recebemos com frequência é que todos vocês gostariam de receber as entregas de Secret Lair mais rapidamente.

A partir de 2024, de forma a agilizar a entrega e reduzir os tempos de espera para receber alguns dos tratamentos mais aguardados de Magic, as entregas de Secret Lair passarão oficialmente de um modelo de impressão por demanda para um modelo de impressão limitada na maior parte da linha do produto. Ainda é possível que existam exceções em que as entregas de Secret Lair continuem a ser impressas sob demanda por um determinado período; contudo, no futuro, a maior parte das entregas serão pré-impressas e, portanto, capazes de chegar até você mais rapidamente assim que tiver feito seu pedido.

Na prática, isso significa que alguns produtos poderão esgotar antes do fim do prazo. No entanto, isso também significa que você deverá esperar um tempo significativamente menor entre pedir e receber as entregas de Secret Lair na sua casa. Embora as entregas mais populares de Secret Lair possam esgotar rapidamente, temos quatro anos de vendas de Secret Lair para basear os nossos números de impressão, e pretendemos chegar o mais perto possível da demanda geral. O resultado deverá ser que a maior parte dos jogadores receberá o que pedir com mais rapidez.

Estamos empolgados com essas mudanças e, como sempre, apreciamos seus comentários!