Deseja começar sua jornada pelo Multiverso de possibilidades de Magic? Então confira o novo Kit Inicial 2023, com lançamento marcado para 8 de setembro de 2023. Com cards do último ano de coleções de Magic, esses dois decks de 60 cards cada darão a você uma amostra da diversão que o aguarda.

Kit Inicial 2023

Em cada Kit, você encontrará dois decks de 60 cards repletos de reimpressões de coleções anteriores de Magic, cada um com um tema de duas cores. Os cards são derivados de sua impressão original, não possuindo o símbolo de Planeswalker no canto inferior esquerdo associado à Lista. Você também encontrará um código para desbloquear os cards dos decks no MTG Arena, permitindo que você jogue com esses decks contra jogadores do mundo todo.

Cada um dos decks incluirá também um card raro metalizado tradicional que simboliza o plano de jogo e o tema do deck: Tirano da Cordilheira de Kher, para o deck azul e vermelho, e Valquíria Portadora das Dádivas, para o deck verde e branco.

Tirano da Cordilheira de Kher Valquíria Portadora das Dádivas

O Kit Inicial 2023 contém o seguinte:

4 cards míticos raros (dois por deck)

14 cards raros (sete por deck) Em cada deck, um dos cards raros estará disponível na versão metalizado tradicional.

102 cards comuns e incomuns

2 cards de código do MTG Arena

Disponível apenas em regiões selecionadas.

2 caixas para deck

4 fichas dupla face

2 cards de referência

Veja abaixo a lista de cada um dos decks. O Kit Inicial 2023 está disponível para reserva em sua loja de jogos local, em revendedores on-line como a Amazon e em todos os demais lugares onde Magic é vendido.

Listas dos decks do Kit Inicial 2023

1 Tyrant of Kher Ridges 1 Sarkhan, Soul Aflame 1 Shivan Devastator 1 Ragefire Hellkite 1 Aether Channeler 1 Ingenious Prodigy 1 Dragonwing Glider 1 Goddric, Cloaked Reveler 3 Kolaghan Warmonger 2 Archive Dragon 3 Dragon Whelp 3 Witchstalker Frenzy 1 Shivan Branch-Burner 2 Quick Study 4 Stormkeld Prowler 3 Stasis Field 3 Lightning Strike 2 Roc Hunter 4 Swiftwater Cliffs 11 Island 11 Mountain

1 Boon-Bringer Valkyrie 1 In the Trenches 1 Silverback Elder 1 Dusk Legion Duelist 1 Siege Veteran 1 Ancient Imperiosaur 1 Quirion Beastcaller 1 Simian Simulacrum 2 Recruitment Officer 2 Storm the Seedcore 2 Samite Herbalist 2 Sigiled Sentinel 3 Mesa Cavalier 3 Cooped Up 2 Iridescent Blademaster 2 Chomping Kavu 2 Magnigoth Sentry 1 Giant Growth 1 Titanic Growth 2 Broken Wings 2 Fairgrounds Trumpeter 4 Blossoming Sands 12 Forest 10 Plains

