Meses atrás, quando a coleção Ikoria: Terra de Colossos foi finalizada, o mundo era um lugar bem diferente. Conforme nos adaptamos a um mundo alterado pelo COVID-19, a palavra “corona” ganhou um novo significado.

Para dar contexto, o card que vamos revelar fazia sentido quando foi concebido originalmente — o “Raio Corona” é uma das armas tradicionais do Spacegodzilla. Entretanto, não foi possível mudar nossa impressão a tempo de tratar do novo significado da palavra corona. A primeira tiragem de Ikoria chegará logo às prateleiras e este card será parte da coleção, mas nós vamos tomar medidas para remover ou mudar o card onde for possível.

Em primeiro lugar, todas as tiragens futuras de Ikoria removerão este card. Em segundo lugar, nós vamos renomear o card no Magic: The Gathering Arena para Spacegodzilla, Invasor do Vazio. Por fim, o Magic Online, que oferecerá versões especiais da Série Godzilla de cards apenas em Treasure Chests, não distribuirá este card.

Observe que esta é uma versão especial do card Invocador do Vazio, que não será afetado por mudança alguma.

A saúde e a segurança de todos é importante para nós durante este período. Para saber mais sobre como a Wizards of the Coast está lidando com o COVID-19, por favor, clique aqui. Mantenham-se em segurança, e nós apreciamos sua compreensão e paciência.