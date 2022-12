Atualizado Diariamente: Resposta da WPN ao COVID-19



Em resposta ao COVID-19, a Wizards fez uma série de anúncios e mudanças de políticas para permitir que membros da WPN sirvam a suas comunidades da melhor maneira, navegando pelo período tumultuoso e acima de tudo permanecendo em segurança. Hoje, estamos anunciando que todo o jogo dentro de lojas está suspenso na América do Norte, na Europa e na América Latina pelo menos até o dia 10 de maio.

Se você representa uma loja WPN, por favor confira aqui o que isso significa para você.

Isso inclui todos os eventos de Ikoria: Terra de Colossos, exceto pelo Pré-lançamento Em Casa. Eventos existentes agendados nessas regiões serão cancelados, e o agendamento de eventos foi removido do Wizards Event Reporter.

Nós recomendamos fortemente que lojas e jogadores tomem medidas para permanecer conectados e criem oportunidades de jogo remoto. Nós temos uma parceria com o Discord, criando um modelo que as lojas podem usar para criar uma comunidade com apenas um clique. Veja mais informações sobre esta iniciativa aqui.

Esta política entra em efeito nesta terça-feira, 24 de março. Vamos continuar a monitorar a situação e fazer ajustes onde for necessário, incluindo possíveis reagendamentos do lançamento de Ikoria, sobre o qual muitos membros da WPN já perguntaram. Esperem por uma decisão final sobre isso nos próximos dias.

PACOTES PROMOCIONAIS PODEM SER UTILIZADOS COMO INCENTIVOS DE VENDAS

Em circunstâncias normais, Pacotes Promocionais são para o suporte do jogo em loja. Entretanto, o jogo em loja não é uma possibilidade em muitas partes do mundo. Com efeito imediato e por toda a temporada de Ikoria, Pacotes Promocionais podem ser utilizados como incentivo de vendas.

PROMOS DE COMPRE-UMA-CAIXA PODEM SER ENVIADOS COM COMPRAS ONLINE

Do mesmo modo, os cards promocionais de Compre-Uma-Caixa costumam ser reservados para compras retiradas na loja. Isso também é impossível em algumas partes do mundo. A partir do lançamento de Ikoria e por toda a temporada de Ikoria, membros da WPN poderão enviar os cards da promoção Compre-Uma-Caixa junto com compras de caixas de boosters inteiras. (Observe que estes envios também poderão incluir Pacotes Promocionais.)