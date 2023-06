Wizards of the Coast

Com o Kit Inicial de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™, você e um amigo podem atravessar a Terra Média e conhecer em primeira mão a história de O Senhor dos Anéis. Cada Kit Inicial vem com tudo aquilo que dois jogadores precisam para dar início a batalhas épicas com os amigos.

TUDO QUE DUAS PESSOAS PRECISAM PARA COMEÇAR A JOGAR

Aprenda a jogar pessoalmente e on-line com dois decks prontos para jogar (cada um com um card mítico raro metalizado tradicional e quatro cards raros, todos inéditos em Magic!) e códigos para jogar com um amigo on-line no MTG Arena. O tutorial interativo on-line e o livreto Guia de Jogo incluído na embalagem lhe ensinarão os fundamentos necessários para mergulhar neste jogo emocionante e estratégico sempre diferente.

Veja o que está incluído em cada Kit Inicial de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média:

2 decks de 60 cards prontos para jogar 1 dekc de Gondor: verde e branco 1 deck de Mordor: preto e vermelho

1 Livreto de Guia de jogo de Magic

2 caixas para deck

Códigos para duas pessoas desbloquearem ambos os decks para jogar on-line no MTG Arena (mediante disponibilidade)

1 card mítico raro metalizado tradicional

4 cards raros não metalizados

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média — Kit Inicial

ESCOLHA SEU DECK

Cada cor, ou combinação de cores, em Magic reflete um determinado estilo de jogo, cada uma com personalidade, objetivos e estratégias próprias.

Escolha o deck preto e vermelho para se juntar a Sauron e às hordas de Mordor ou lute pelos Povos Livres da Terra Média com o deck verde e branco.

ATRAVESSE A TERRA MÉDIA

Conheça o mundo rico e variado de O Senhor dos Anéis e lute ao lado de personagens familiares com cards que apresentam belas artes e mecânicas de jogo temáticas.

Além disso, os cards inéditos em Magic do Kit Inicial são válidos em Moderno, para que você comece novas aventuras com os heróis e vilões favoritos dos fãs nos seus decks.

Reserve agora!

(Nota do editor: as listas de decks abaixo apresentam a impressão mais recente de cada card automaticamente do nosso banco de dados, incluindo impressões que não estão neste produto. Essas listas de deck não são uma exibição de produto card por card, mas listas interativas dos cards incluídos em cada deck.)

Gondor: verde e branco

Aragorn e Arwen, Casados, metalizado tradicional Frodo, Herói Determinado Gandalf, Cavaleiro Branco

Galadriel, a Generosa Anel de Bilbo

1 Aragorn and Arwen, Wed 1 Frodo, Determined Hero 1 Gandalf, White Rider 1 Galadriel, Gift-Giver 1 Bilbo's Ring 3 Knight of the Keep 1 Westfold Rider 1 East-Mark Cavalier 1 Eastfarthing Farmer 2 Protector of Gondor 1 Dúnedain Blade 1 Second Breakfast 1 Rosie Cotton of South Lane 2 Banishing Light 1 Landroval, Horizon Witness 1 You Cannot Pass! 2 Mushroom Watchdogs 2 Wose Pathfinder 2 Bag End Porter 1 Generous Ent 2 Many Partings 1 Galadhrim Bow 1 Meriadoc Brandybuck 1 Peregrin Took 1 Stew the Coneys 1 Butterbur, Bree Innkeeper 2 Shire Terrace 2 Graypelt Refuge 11 Forest 11 Plains

Mordor: preto e vermelho

Sauron, O Olho Sem Pálpebra, metalizado tradicional Gollum, Guia Ardiloso Rei-bruxo, Arauto da Ruína

Fogos do Monte da Perdição O Balrog, Chama de Udûn

1 Sauron, the Lidless Eye 1 Gollum, Scheming Guide 1 Witch-king, Bringer of Ruin 1 Fires of Mount Doom 1 The Balrog, Flame of Udûn 3 Goblin Assailant 2 Easterling Vanguard 2 Feed the Swarm 2 Dunland Crebain 2 Mordor Trebuchet 1 Snarling Warg 1 Shelob's Ambush 1 Nasty End 1 Gothmog, Morgul Lieutenant 1 Voracious Fell Beast 1 Swarming of Moria 2 Olog-hai Crusher 1 Oliphaunt 1 Cast into the Fire 1 Fire of Orthanc 1 Goblin Fireleaper 1 Grishnákh, Brash Instigator 2 Foray of Orcs 1 Mauhúr, Uruk-hai Captain 1 Uglúk of the White Hand 1 Mind Stone 4 Evolving Wilds 11 Swamp 11 Mountain

Os Kits Iniciais de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média poderão ser encontrados na sua loja local, on-line através da Amazon e em todos os outros lugares que vendem Magic: The Gathering.