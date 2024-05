Assim como aconteceu com Oko em Encruzilhada do Trovão, houve uma traição no nosso cofre. Modern Horizons 3, uma coleção que oferece uma união perfeita entre Magic e memes poderosos, está começando a ser vazada por todo o mundo de forma rápida e não intencional. Achamos que a culpa é de uma porta escondida na parte de trás do cofre de Fomori que Jace “esqueceu", mas da qual apenas Oko sabia. E ele fugiu para algum lugar para fazer abdominais.

Seja como for, aqui estamos nós. Já passamos por vazamentos desta magnitude no passado e, sempre que isso acontece, recebemos os mesmos comentários, de que os fãs prefeririam ver prévias que não fossem imagens tiradas com câmeras de baixa qualidade. Nós definitivamente preferiríamos que fosse dessa forma.

"Vazamentos? Não tenho ideia do que você está falando." 0062_MTGMH3_Main: Flare of Denial 0400_MTGMH3_RetroMH3: Flare of Denial 0326_MTGMH3_FrameBrk: Flare of Denial

Dito isso, vazamentos da dimensão daquilo que vimos em Modern Horizons 3 são difíceis de ignorar, e é por isso que estamos escrevendo este artigo. Por isso, vamos falar um pouco do que acontecerá no futuro (além de mostrar alguns dos cards em imagens de melhor qualidade).

“Tenho este pesadelo recorrente de que me esqueci de fazer um dever de casa e que metade da coleção foi vazada.” 0083_MTGMH3_Main: Chthonian Nightmare 0406_MTGMH3_RetroMH3: Chthonian Nightmare 0330_MTGMH3_FrameBrk: Chthonian Nightmare

A estreia começa no dia 21 de maio, um intervalo de três semanas incrivelmente longo no tempo da internet. Estávamos definitivamente ansiosos por dar um tempo para que todos vocês pudessem aproveitar Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão. Os jogadores adoram o ambiente de Draft, os cards são impactantes em diversos formatos e ainda temos alguns cards tramados à espera de entrar no campo de batalha. Afinal, somos jogadores pacientes.

“Pacientes como um terreno que dá dois manas no turno um.” 0233_MTGMH3_Main: Ugin's Labyrinth 0359_MTGMH3_BdlFetch: Ugin's Labyrinth

Com isso em vista, queríamos dar aos fãs a experiência que eles estavam esperando. Se você é o tipo de jogador que devora os vazamentos e as prévias logo que estão disponíveis, os vazamentos de Modern Horizons 3 não são difíceis de encontrar. Não vamos indicar nenhuma direção, mas se você gosta desse tipo de coisa, provavelmente já sabe onde procurar.

“Eles estão aqui.” 0234_MTGMH3_Main: Urza's Cave

Se você é o tipo de jogador que gosta da experiência compartilhada de descobrir a coleção de forma intencional, com imagens nítidas, é isso que vamos fazer durante as próximas semanas. Temos coisas divertidas e imperdíveis preparadas para você, incluindo uma reformulação de clássicas histórias onde os Eldrazi são os protagonistas, prévias que remetem a alguns segmentos clássicos de DailyMTG (Latest Developments, Command Tower, Savor the Flavor e From the Lab!) e mais algumas ideias inteligentes que estamos bolando no momento.

“Veja só este card. Está vendo como somos inteligentes? Nós vamos bolar alguma coisa.” 0207_MTGMH3_Main: Wight of the Reliquary 0460_MTGMH3_ExtRM: Wight of the Reliquary

Além disso, as coleções Modern Horizons são famosas por proporcionar formatos Limitados fantásticos, e a terceira rodada não será exceção. Tentaremos dar uma prévia completa de como será o Limitado com esta coleção com bastante contexto. (Dica: será estranho, selvagem e imperdível.)

“O contexto aqui é ‘este é um card incomum muito forte’.” 0140_MTGMH3_Main: Spawn-Gang Commander

A estreia real oficial de Modern Horizons 3 será no dia 21 de maio. Junte-se a nós e reviva a ascensão (e derrota) dos Eldrazi com a História de Magic — com cards de prévia —, que começa no dia 13 de maio. Surpresas aleatórias serão reveladas, bem, aleatoriamente.

“Ah, não! Os decks de artefato ficarão muito fortes!” 0270_MTGMH3_Bonus: Kappa Cannoneer 0401_MTGMH3_RetroMH3: Kappa Cannoneer

“Ah, não! Os decks de artefato ficarão terríveis!” 0282_MTGMH3_Bonus: Meltdown 0418_MTGMH3_RetroMH3: Meltdown

Mas nós não somos monstros. Bem, o Bob do Departamento Contábil pode ser, mas, no geral, somos fãs assim como vocês. (Se não souber quem é Bob do Departamento Contábil, pergunte a um jogador de longa data.) Por isso, vamos deixar vocês com alguns cards maneiros de Modern Horizons 3 e dos decks de Commander de Modern Horizons 3.

“Ei, também estamos ansiosos por esta coleção!” 0040_MTGMH3_Main: Phelia, Exuberant Shepherd 0478_MTGMH3_FEModern: Phelia, Exuberant Shepherd 0364_MTGMH3_Portrait: Phelia, Exuberant Shepherd

Destaques da coleção

0013_MTGMH3_Main: Nulldrifter 0388_MTGMH3_RetroMH3: Nulldrifter

0008_MTGMH3_Main: Herigast, Erupting Nullkite 0474_MTGMH3_FEModern: Herigast, Erupting Nullkite 0362_MTGMH3_Portrait: Herigast, Erupting Nullkite

0192_MTGMH3_Main: Kudo, King Among Bears 0490_MTGMH3_FEModern: Kudo, King Among Bears 0432_MTGMH3_RetroMH3: Kudo, King Among Bears 0376_MTGMH3_Portrait: Kudo, King Among Bears

0012_MTGMH3_Main: Null Elemental Blast 0387_MTGMH3_RetroMH3: Null Elemental Blast

0103_MTGMH3_Main: Nethergoyf 0454_MTGMH3_ExtRM: Nethergoyf

0287_MTGMH3_Bonus: Sylvan Safekeeper

0265_MTGMH3_Bonus: Orim's Chant 0323_MTGMH3_FrameBrk: Orim's Chant

0213_MTGMH3_Main: Winter Moon 0462_MTGMH3_ExtRM: Winter Moon

Preciosidades de Commander

0113_MTGMH3_NewOther: Siege-Gang Lieutenant 0061_MTGMH3_CommExP2: Siege-Gang Lieutenant

0104_MTGMH3_NewOther: Final Act 0052_MTGMH3_CommExP2: Final Act

0100_MTGMH3_NewOther: March from Velis Vel 0048_MTGMH3_CommExP2: March from Velis Vel