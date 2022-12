É mais do que parece porque os cards de Transformers chegam a Universes Beyond de Magic: The Gathering com dois visuais imperdíveis no lançamento da nova coleção de Magic, A Guerra dos Irmãos, em 18 de novembro de 2022.

Gire o card Regular Gire o card Shattered Glass

Os cards de Transformers usam o código de coleção "BOT” e possuem seu próprio símbolo de coleção. Esses cards não são válidos no Padrão, mas podem ser usados em Commander, Legado e Vintage.

Transformers

Esses belos cards de dupla face aparecem em duas versões, uma com uma arte que evoca a Geração 1 de sua estreia na TV nos anos 1980 e outra com uma estética repaginada em Shattered Glass—um universo alternativo em que os heróis que conhecemos são os vilões que enfrentamos, e vice-versa.

Assim como os robôs Transformers que você conhece e ama, essas representações podem ser convertidas—ou "transformadas", como os cards dupla-face existentes—de robô para veículo ou qualquer outra forma alternativa e, em seguida, voltar para sua forma original. E com a habilidade Mais do que Parece, você pode levá-los ao campo de batalha diretamente em sua forma alternativa não-robótica!

Todos os cards de Transformers são encontrados tanto em sua versão metalizada tradicional quanto não-metalizada e podem aparecer em boosters da Coleção e de Colecionador de A Guerra dos Irmãos. Porém, os cards de Transformers com tratamentos Shattered Glass aparecerão apenas em boosters de Colecionador de A Guerra dos Irmãos. Além disso, não há tratamento de Shattered Glass de Arcee, Atiradora de Elite // Arcee, Cupê Acrobática.

Caixa de Booster de Coleção Caixa de Booster de Colecionador

Veja todos os cards de Transformers agora na Galeria de imagens de cards alternativos de A Guerra dos Irmãos.

A Guerra dos Irmãos será lançada em 18 de novembro de 2022. Você pode reservar boosters da Coleção e de Colecionador—e muito mais—hoje mesmo online na Amazon, em sua loja de jogos local e em qualquer lugar com produtos de Magic à venda.