A sorte foi lançada em Assassinato na Mansão Karlov, que chegará no MTG Arena no dia 6 de fevereiro e em lojas de jogo do mundo todo em 9 de fevereiro. A Lista foi atualizada com novas reimpressões para acompanhar o lançamento, há um novo grupo de Convidados Especiais e, pela primeira vez, A Lista aparecerá no MTG Arena — com alguns cards trocados.

A Lista é uma seleção de cards de toda a história de Magic que podem ser encontrados nos Boosters de Jogo físicos e no MTG Arena. Um card da Lista pode substituir um card comum em 12,5% das vezes. Você encontrará todas as raridades representadas dentre os cards da Lista, do comum ao mítico raro. Esses cards estão disponível em inglês, exceto nos Boosters de Jogo em japonês, onde aparecerão localizados.

Os cards da Lista e os Convidados Especiais (explicados abaixo) também poderão ser jogados em eventos no formato Limitado com cards físicos e no MTG Arena, conferindo mais variedade a esses formatos.

Nos Boosters de Jogo físicos, você poderá reconhecer os cards da Lista pelo símbolo de Planeswalker que aparece no canto inferior esquerdo.

A Lista no MTG Arena

A Lista é mais uma excelente oportunidade de trazer cards mais antigos de Magic para o jogo digital. Os cards da Lista aparecerão nos Boosters de Jogo do MTG Arena, que farão sua estreia com o lançamento de Assassinato na Mansão Karlov. Serão trocados três cards da Lista em versão física — Maestria Funesta , Cavaleiro dos Espinhos e Nuvem Mortal — para apresentar três cards inéditos no MTG Arena:

Tempestade de Possibilidade Salto Evolutivo Cóptero do Contrabandista

Convidados Especiais

Os Convidados Especiais são reimpressões favoritas dos fãs de poderosos cards de Magic que poderão aparecer no lugar de um card da Lista. No total, você poderá encontrar dez cards sem bordas não metalizados de Convidados Especiais em Assassinato na Mansão Karlov (você também poderá encontrar cards de Convidados Especiais nos Boosters de Colecionador na versão metalizada tradicional). Os Convidados Especiais também aparecerão no MTG Arena!

Observação: devido a um problema de impressão, as versões localizadas dos cards Convidados Especiais não aparecerão nos Boosters de Jogo em francês, alemão, italiano, espanhol e português; em vez disso, os Boosters vendidos nesses idiomas terão cards de Convidados Especiais em inglês. Para mais detalhes, leia o anúncio.

Prisão Fantasmagórica Fabricar Mostrar e Contar

Escorregão Trágico Vitimar Transação Aleatória

Passos Desabalados Rastreador Incansável

Afogar no Lago Campo dos Mortos

A inclusão na Lista não muda a legalidade de um card; os cards da Lista só podem ser jogados nos formatos em que normalmente seriam válidos. Conforme mencionamos acima, os cards da Lista e os Convidados Especiais são válidos em formatos Limitados.

Cards da Lista

Confira abaixo todos os cards desta edição da Lista, incluindo os três cards que foram trocados para o MTG Arena.

(Observação: as imagens dos cards podem não corresponder à versão encontrada na Lista. Confira o identificador de coleção na coluna direita para saber qual é a versão do card incluída na Lista.)

A Lista de Assassinato na Mansão Karlov Nome do card Coleção Maestria Funesta (MTG Arena: Cóptero do Contrabandista) STX (MTG Arena: KLD) Bispo da Mancha‑de‑Sangue XLN Fardo da Culpa DKA Cavaleiro dos Espinhos (MTG Arena: Salto Evolutivo) M20 (MTG Arena: ORI) Crisálida do Conluio MH2 Enviar // Oblívio HOU Nuvem Mortal (MTG Arena: Tempestade de Possibilidade) DST (MTG Arena: DGM) Manto do Crepúsculo, Casa das Sombras RAV Vorme Recruta ARB Quarteirão Fantasma DIS Roer até os Ossos ISD Comandante de Guerra Goblin DAR Prova Irrefutável MH2 Alerta Máximo RNA Ixidor, Escultor da Realidade ONS Jace, Manipulador de Mistérios WAR Javali Krosano ONS Renascimento de Kuldotha SOM Posto para Descansar VOW Guarda-relíquias Leonino MBS Bocarra de Magma UMA Histeria Coletiva MRD Topterista Dissidente DDU Mentor dos Humildes 2X2 Quebra-cabeça do Metalofiador KLD Mó M14 Planície do Véu Nebuloso UMA Psique Incandescente SOM Taxa de Monólogo STX Chave Misteriosa CLB Tecedora de Nyx JOU Guerreiro Pútrido APC Quintorius, Historiador de Campo STX Capitão-patrulheiro de Eos MH1 Fragmento de Vidro SOI Cilada Mágica DIS Capitão Stromkirk DKA Syr Konrad, o Sisudo ELD Terreno Traiçoeiro C16 Vorme Espinha do Mundo RTR

