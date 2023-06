Wizards of the Coast

Neste meio de ano, a Sociedade junta-se a The Gathering de uma nova forma, e você está convidado a fazer parte da celebração. O evento Festividades de Magic será realizado em lojas WPN e WPN Premium participantes de todo o mundo de 7 a 9 de julho.

No evento Festividades de Magic, você (e qualquer amigo ou familiar que você trouxer consigo) participará de uma experiência incrível, abrindo dois boosters de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™ e jogando três rodadas casuais de jogos na sua loja.

Para aqueles que trouxerem sua própria Sociedade, você e seus amigos receberão o promo de Traga um amigo, Receptáculo de Pensamentos. Mas isso não é tudo: não se esqueça de se registrar com sua Conta Wizards através do aplicativo Magic: The Gathering Companion para receber mais recompensas preciosas.

Quais recompensas preciosas? Estamos felizes que você perguntou! Nos locais WPN participantes, os 30 primeiros jogadores receberão um de três conjuntos de dados colecionáveis diferentes, com três d6 da mesma cor guardados em uma bolsa da cor vinho com um tridente dourado de Planeswalker.

Dados colecionáveis Conjunto de dados colecionáveis e bolsa

Cada uma das três cores disponíveis corresponde aos diferentes dados Spindown que você poderá encontrar em outros produtos selados: especificamente, nos Pacotes de Pré-lançamento, no Pacote e no Pacote: Edição de Presente. Enquanto visita sua loja local favorita, você poderá aumentar sua coleção de dados com um desses itens especiais (ou todos os três).

Além disso, se estiver em uma região onde os códigos para o Magic: The Gathering Arena são válidos, enviaremos algo especial para sua caixa de entrada: um deck temático pré-construído de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média. Não se esqueça de usar a mesma conta da Wizards conectada ao seu MTG Arena e conferir sua caixa de entrada a partir de 25 de julho.

Ao participar das festividades em um local WPN Premium perto de você, você poderá tirar uma foto de souvenir que será colocada em uma moldura e poderá ser usada como ficha de Humano 1/1. Agora, você poderá participar da luta pela Terra Média!

As lojas WPN Premium participantes também terão conjuntos de dados suficientes para atender aos primeiros 90 jogadores do evento Festividades de Magic, por isso não perca a oportunidade de se inscrever.

Você está preparado para sua Sociedade entrar para The Gathering? Confirme presença na sua loja local e prepare-se para a festa mais badalada desde o 111º aniversário de Bilbo!