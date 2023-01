Confira abaixo as mais recentes variações Booster Fun e promos revelados de Phyrexia: Tudo Será Um. Para ver os cards regulares, confira nossa Galeria de Imagens de Cards de Phyrexia: Tudo Será Um. Você também pode conferir os cards dos decks de Commander na Galeria de Imagens de Cards de Commander de Phyrexia: Tudo Será Um.

Phyrexia: Tudo Será Um será lançada no dia 10 de fevereiro e estará disponível na sua loja local, on-line através da Amazon e em todos os outros lugares que vendem Magic.

Observe que os seguintes cards possuem o tratamento metalizado Step-and-Compleat: Cards de Phyrexia: Tudo Será Um com números de colecionador de 417 a 479: Vorinclex, Salteador Monstruoso com o símbolo da coleção de Kaldheim com número de colecionador 407; Sheoldred, o Apocalipse com o símbolo da coleção de Dominária Unida com número de colecionador 436; Urabrask, Pretor Herege com o símbolo da coleção de Ruas de Nova Capenna com número de colecionador 469; e Jin-Gitaxias, Tirano do Progresso com o símbolo da coleção de Kamigawa: Dinastia Neon com número de colecionador 514.

BRANCO | AZUL | PRETO | VERMELHO | VERDE

MULTICOLORIDO | ARTEFATO | TERRENO | TODOS OS CARDS

BRANCO

Ossificação

Elesh Norn, Mãe das Máquinas

Mondrak, Domina da Glória

Skrelv, Ácaro Desertor

Kemba, Kha Perseverante

A Errante Eterna

Elesh Norn, Mother of Machines

Mondrak, Glory Dominus

Norn's Wellspring

Skrelv's Hive

White Sun's Twilight

Supervisor dos Ácaros

Mite Overseer

Elesh Norn, Mãe das Máquinas

The Eternal Wanderer

Kemba, Kha Enduring

Mondrak, Glory Dominus

Skrelv, Defector Mite

AZUL

Augúrio Experimental

Jace, the Perfected Mind

Jace, a Mente Aperfeiçoada

Blade of Shared Souls

Blue Sun's Twilight

Encroaching Mycosynth

Mercurial Spelldancer

Soberana do Soro

Serum Sovereign

Jin-Gitaxias, Progress Tyrant

PRETO

Édito de Sheoldred

Karumonix, the Rat King

Arquidemônio de Dross

Geth, Thane dos Contratos

Karumonix, o Rei dos Ratos

Obliterador Phyrexiano

Vraska, Betrayal's Sting

Vraska, Ferrão da Traição

Phyrexian Obliterator

Black Sun's Twilight

Phyrexian Arena

Kinzu do Conventículo Sombrio

Kinzu of the Bleak Coven

Archfiend of the Dross

Sheoldred, the Apocalypse

Geth, Thane of Contracts

Karumonix, the Rat King

Phyrexian Obliterator

Vraska, Betrayal's Sting

VERMELHO

Slobad, Goblin de Ferro

Koth, Fogo da Resistência

Urabrask's Forge

Vindictive Flamestoker

Rhuk, Ladrão de Hexouro

Rhuk, Hexgold Nabber

Koth, Fire of Resistance

Slobad, Iron Goblin

Urabrask, Heretic Praetor

VERDE

Crepúsculo do Sol Verde

Nissa, Ascended Animist

Nissa, Animista Ascensa

Bloated Contaminator

Conduit of Worlds

Green Sun's Twilight

Venerated Rotpriest

Vorinclex, Monstrous Raider

Viveiro de Golias

Goliath Hatchery

Nissa, Ascended Animist

MULTICOLORIDO

Ixhel, Scion of Atraxa

Neyali, Suns' Vanguard

Chicote de Guerra de Bladehold

Cantor da Matança

Ezuri, Espreitador de Esferas

Glissa, Matadora do Sol

Ovika, Golias do Enigma

Venser, Marionete Cadavérica

Lukka, Bound to Ruin

Nahiri, the Unforgiving

Jor Kadeen, Primeiro Guardião Dourado

Melira, a Cura Viva

Kaito, Sombra Dançante

Kaya, Matadora Intangível

Lukka, Condenado à Ruína

Nahiri, a Inclemente

Tyvar, Lutador Jubiloso

Lukka, Bound to Ruin

Ezuri, Stalker of Spheres

Glissa Sunslayer

Jor Kadeen, First Goldwarden

Kaito, Dancing Shadow

Kaya, Intangible Slayer

Lukka, Bound to Ruin

Melira, the Living Cure

Nahiri, the Unforgiving

Ovika, Enigma Goliath

Tyvar, Jubilant Brawler

Venser, Corpse Puppet

ARTEFATO

Myr Convertido

Graaz, Juggernaut Irrefreável

Zenith Chronicler

Graaz, Unstoppable Juggernaut

Myr Convert

TERRENO

Planície

Ilha

Pântano

Montanha

Floresta

Plains

Island

Swamp

Mountain

Forest

Penhascos de Fenda Negra

Desfiladeiro da Linha de Cobre

Litorais de Mancha Negra

Bosque das Margens Cortantes

Costa do Mar de Cromo

The Monumental Facade

The Seedcore

